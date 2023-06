Netflix rescata un directo de la Reina para el documental 'Baraja, la firma del asesino'

Netflix ha rescatado el pasado periodista de la Reina para Baraja, la firma del asesino, un documental que aporta una perspectiva alternativa sobre la investigación y el fenómeno mediático alrededor del asesino en serie más famoso de la historia de España. La serie, dirigida por Amanda Sans Pantling e impulsada por los productores de ¿Dónde está Marta?, ofrece testimonios excepcionales y material inédito de este caso que ocurrió hace 20 años. Uno de los momentos que más ha llamado la atención de los espectadores ha sido ver a doña Letizia en el lugar de uno de los crímenes como reportera de Televisión Española.

El 18 de marzo de 2003 todos los ojos estaban puestos en Arganda del Rey y la Reina acudió allí para informar sobre el asesinato de George y Doina Magda, ambos de 40 años, un matrimonio rumano junto al que aparecieron dos naipes, el tres y el cuatro de copas.

Ana Blanco, desde Torrespaña, conectó en directo con ella y le preguntó si el crimen se había cometido en un lugar aislado. "Sí, es un lugar bastante apartado, una especie de camino de tierra que quienes viven aquí utilizan para pasear y para sacar al perro. Está también rodeado de olivos. No sé si ustedes pueden ver detrás de mí un cordón policial. Tras ese cordón todavía hay varios agentes investigando y peinando la zona, buscando pistas que arrojen luz a un crimen que ha sacudido a los vecinos de Arganda del Rey", informó doña Letizia. En su crónica también dijo: "Todos se hacen la misma pregunta: ¿Este crimen es obra del asesino de la baraja?".

Aquel asesinato se produjo tras varios crímenes anteriores. El 24 de enero de 2003 el asesino de la baraja disparó a su primera víctima por la mañana y a la segunda por la tarde; el 5 de febrero mató a su tercera víctima y el 7 de marzo a la cuarta. El asesinato de Arganda del Rey fue el último que cometió. El 3 de julio el asesino, Alfredo Galán Sotillo, se entregó en la comisaría de Puertollano, Ciudad Real, su ciudad natal.

Ya conocía a don Felipe

Doña Letizia ya conocía a don Felipe cuando tuvo que cubrir este caso, pues la primera vez que se vieron fue el 17 de octubre de 2002 en la casa del que fuera director y presentador de Documentos TV e Informe Semanal. Don Felipe y doña Letizia, tratándose de los más jóvenes, se sentaron juntos y no dejaron de hablar y de reír durante toda la noche. En ese momento no se produjo ningún flechazo, pero los presentes se dieron cuenta de la "química" que existía entre ellos; de cómo "abandonaban" la conversación general para charlar entre ellos de "sus cosas".

Aquella cena "fue un encuentro casual que no tuvo ninguna consecuencia", según explicó doña Letizia el 6 de noviembre de 2003 durante la petición de mano en El Pardo. “Fue en la primavera (de 2003) cuando tuvimos más contacto y aquello fructificó", aclaró.

Doña Letizia dejó a un lado su labor periodística para casarse con don Felipe, sin embargo, como recordó durante el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, no ha perdido la pasión por la que fue su profesión. "Yo creo que la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan", declaró.