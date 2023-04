La princesa Leonor termina sus vacaciones y vuelve a Gales: ¿cuándo será su próxima aparición pública?

Diez días dan para mucho, o para poco -según se mire-, sobre todo si hablamos de vacaciones. Ese es el tiempo exacto del que ha dispuesto la princesa Leonor para exprimir al máximo este descanso primaveral en nuestro país, donde la primogénita de los Reyes tenía la ocasión de disfrutar la mayor parte del tiempo al lado de su familia (así como con su círculo de amistades). Esta semana y media de relax ha tocado a su fin, lo que significa que la hija mayor de don Felipe y doña Letizia debe retomar ya sus clases.

Una vuelta a la normalidad académica con su segundo año del bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, si bien esta vez no será igual que las anteriores. Ahora, la heredera al trono acomete la recta final de sus estudios en el internado de Reino Unido, lo que significa que dentro de poco dirá adiós a esas paredes que guardan tantas experiencias inolvidables para ella. Concretamente, será el próximo 20 de mayo cuando se despida para siempre del lugar donde ha vivido y crecido en esta fase vital tan trascendente como es la última etapa de su adolescencia.

El prestigioso centro educativo, como hacen la gran mayoría sean públicos o privados, celebrará entonces una fiesta de fin de curso para sus alumnos. Además de la diversión, no faltarán a buen seguro los abrazos y las lágrimas entre ellos a la hora de partir cada uno hacia distintos rincones del planeta, como será el caso de la Princesa de Asturias cuando vuelva a España. Será ya un viaje de no retorno, aunque es posible que la joven de 17 años -cumplirá la mayoría de edad en octubre- no pierda nunca el contacto con algunas de las amistades que ha hecho allí.

Una vez regrese de forma definitiva al país que la vio nacer y del que un día será Reina, hay un evento muy importante para la Familia Real que supondrá -salvo contratiempo o cambio inesperado- la reaparición pública de la futura soberana. Aunque no está confirmado de manera oficial por parte de la Corona, todo apunta a que Leonor estará presente el 25 de mayo en la Confirmación de su hermana, la infanta Sofía. La hija pequeña de los Reyes recibirá el sacramento en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca (Madrid), la misma en la que lo hizo la Princesa.

Lo que vendrá meses después -a finales de agosto- para la mayor de ellas será su incorporación a la Academia General Militar de Zaragoza para empezar su formación castrense de tres años en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; mientras que la menor pondrá rumbo al mismo colegio británico que se ubica en el imponente Castillo de San Donato. Hasta que llegue ese momento todavía queda, y lo más reciente que tenemos de ellas son las imágenes del pasado fin de semana durante su visita a Chinchón (Madrid).

En esta localidad ubicada al sureste de la comunidad, los Reyes y sus hijas presenciaron la popular pasión viviente de Semana Santa que allí se celebra desde hace seis décadas. Un tarde-noche que nos dejó algunas escenas destacables como fue el comprobar una vez más la enorme complicidad que hay entre las hermanas, quienes iban cogidas de la mano, o los nuevos 'brackets' que lleva la Princesa Leonor en su tratamiento de ortodoncia.

Más allá de esta actividad, este sábado fue el cumpleaños de su abuela materna, Paloma Rocasolano, quien ha soplado 71 velas. De momento no ha trascendido públicamente si lo han celebrado todos juntos con la madre de la Reina, como ocurre en otra de las citas tradicionales de la familia cuando se reúnen a principios de año con el abuelo, Jesús Ortiz. Así ocurrió el pasado 3 de enero, donde fueron fotografiados dentro de su vehículo al salir del domicilio madrileño del periodista, después de merendar y compartir esa jornada de las fiestas.

