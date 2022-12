Las princesas de la generación de Leonor se hacen mayores

Las nuevas generaciones royal están demostrando que vienen pisando fuerte. El 2022 ha supuesto un cambio significativo para muchas princesas, algunas de ellas llamadas a ser Reinas en un futuro. La princesa Leonor y el resto de herederas de Europa están atravesando una etapa en la que poco a poco están dejando atrás la adolescencia para adentrarse en el mundo adulto, que implica la inminente llegada de nuevas responsabilidades oficiales.

Algunas de estas herederas están exprimiendo al máximo esta etapa antes de comenzar una nueva vida. Es el caso de la princesa de Asturias que afronta el último curso de su formación académica antes de que con la mayoría de edad, que la alcanzará el 31 de octubre de 2023, arranque su formación militar y haga la jura de Bandera y de lealtad a la Constitución y al Rey en las Cortes coincidiendo con su mayoría de edad.

Otras no están teniendo tanta suerte y se han estrenado en el mundo adulto de la peor manera posible: recluida en Palacio tras recibir amenazas de la mafia. Es el caso de Amalia de Países Bajos que no ha podido cumplir su sueño de ser una universitaria más viviendo fuera de casa.

Analizamos los cambios que han experimentado las princesas de la generación de Leonor:

Leonor, último año como estudiante de bachillerato en Gales

Durante dos años, la princesa Leonor ha tenido la oportunidad de vivir casi como una estudiante más de bachillerato. Irse interna a Gales, al UWC Atlantic College le ha permitido gozar de cierta libertad, dejar el nido y enfrentarse a los retos de estar fuera de casa, sin la familia. Una experiencia que seguro que está siendo de lo más enriquecedora y que se lleva para siempre en su mochila vital.

La heredera al trono tiene por delante un 2023 que será uno de los más importantes de su vida. Quedan pendientes los exámenes para poder graduarse y cumplirá los 18 años el próximo otoño, una edad clave para cualquier joven, pero que en su caso adquiere un matiz trascendental pues marcará el inicio de una nueva etapa como heredera al trono. A diferencia de otras chicas de su edad, Leonor también tendrá que preparase para ser futura jefa de Estado, lo que incluye una completa formación militar.

- Del regreso de Leonor a España al viaje de la reina a Los Ángeles, los planes más inmediatos de la Familia Real

- La princesa Leonor deja al descubierto su nuevo 'piercing'

Será en el otoño de 2023, según adelantó El País, cuando la hija mayor de Felipe VI empiece la instrucción castrense pasando por la Academia Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). Tras ello, se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, siguiendo los pasos de su padre. Cuando sea Reina, Leonor ostentará el mando supremo de las Fuerzas Armadas, según rige el artículo 62 de la Constitución.

Además de militar, la formación de Leonor también pasará por la Universidad donde es más que probable que haga estudios que tengan el derecho como eje central. Nuevamente, también en este campo, seguirá a don Felipe que cursó esta carrera en la Universidad Autónoma de Madrid.

La cruda realidad de Amalia de Países Bajos, perseguida por la mafia

La heredera al trono de los Países Bajos, Amalia, princesa de Orange, acaba de cumplir 19 años y vive atemorizada y confinada por culpa de unas amenazas de secuestro que ha sufrido. La mafia ha puesto el ojo en ella y ha obligado al Gobierno a blindar su seguridad. La Princesa sí puede estudiar en la Universidad de Ámsterdam donde se ha matriculado en Política, Psicología, Derecho y Economía, pero no puede vivir en la ciudad, como era su deseo. Así que cada día recorre los algo más de 50 minutos por carretera que tiene desde el Palacio de Huis ten Bosch de La Haya ,donde vive con sus padres, hasta el centro universitario para ir a clase.

Con amargura y cierta resignación lo contó su madre, la reina Máxima, el pasado octubre. “Ya no vive fuera de casa, es decir que no vive en Ámsterdam y tampoco puede salir, algo que es muy difícil para ella. No tiene la vida de estudiante que han diseñado otros alumnos”, reconoció.

El monarca neerlandés se mostró tremendamente preocupado por la seguridad de su heredera hasta un punto que “no puedo describir”. “Quizá eso le sirva para tener muy buenas notas, pero tiene consecuencias muy grandes para ella. Creo que es muy valiente”, sentenció Máxima.

La situación de la princesa de Orange también ha preocupado sobremanera al Gobierno del país y el ministro de Justicia y Seguridad, Dilan Yesilgöz calificó de “terrible” que sea necesario restringir la libertad de Amalia de esta manera a la vez que aseguró que “garantizo que nuestros servicios de seguridad están trabajando duro día y noche para garantizar su seguridad”.

A pesar del riesgo que corre, Amalia sí que está participando en algunos actos oficiales, como fue su debut en una cena de Estado o en el Día del Príncipe, en ambos actos estuvo acompañada por sus padres.

Ingrid de Noruega, la princesa que juntó a la realeza por su 18º cumpleaños

Ingrid de Noruega, la hija mayor de los príncipes Haakon y Mette Marit y segunda en la línea de sucesión al trono, es una de las princesas más discretas de Europa, sin embargo ha sido la protagonista de una de las fiestas más fabulosas que se recuerdan y que recordó a las que se hacían en las Cortes en otras décadas.

La nieta de los reyes Harald y Sonia fue homenajeada el pasado verano con una gala para enmarcar por todo lo alto sus 18 años. Don Felipe, la reina Matilde de Bélgica, Guillermo y Máxima de Países Bajos, Federico y Mary de Dinamarca, Victoria y Daniel de Suecia y un sinfín de royals quisieron estar con la Princesa que estrenó tiara, al igual que Amalia de Orange y Elisabeth de los belgas.

En estos últimos meses también la hemos visto oficializar su noviazgo con Magnus Heien Haugstad, un estudiante de Empresariales de 22 años, que se encontraba entre los invitados a su cumpleaños en Palacio. Ingrid ha sido la primera princesa de la generación de Leonor en oficializar un noviazgo.

Isabella de Dinamarca, la princesa quinceañera que ya es todo un icono de estilo

Ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono danés por detrás de su padre, el príncipe Federico, y su hermano mayor, el príncipe Christian, pero Isabella de Dinamarca ya puede presumir, a sus quince años, de ser todo un icono de estilo y la digna sucesora de su madre, la princesa Mary.

La princesa Isabella ha vivido un 2022 cargado de emociones donde la hemos visto convertirse en toda una adolescente con sus looks compuestos por taconazos, coleta alta y bordados y desfilar con gran soltura y confianza.

Uno de sus grandes momentos de este año que está a punto de acabar fue el día de su Confirmación, que tuvo lugar el pasado 30 de abril y donde estuvo arropada por toda su familia, incluida su abuela, la reina Margarita. Con sus poses, con su aplomo al responder a las preguntas de la prensa, Isabella dio muestras de ser una princesa de lo más preparada y que se siente cómoda en su papel protagonista.

En otoño, también acaparó todos los focos en una recepción nocturna por los 50 años en el trono de su abuela. Con un vestido rojo, con capa transparente y abertura, Isabella de Dinamarca brilló como nunca con un estilo con influencias de su madre.

Indirectamente, la Princesa se ha visto envuelta en una polémica que ha afectado al colegio al que iba a acudir para hacer los últimos años de escolarización. En un principio estaba previsto que Isabella siguiera los pasos de su hermano y acudiera al internado Herlufshom. A raíz de un documental que destapó una serie de abusos, humillaciones, agresiones y casos de bullying, en la escuela, Federico y Mary de Dinamarca decidieron que su hijo mayor abandonara el colegio para comenzar segundo grado en el Ordrup Gymnasium en Gentofte y que Isabella hiciera noveno grado en el Gymnasieskole de Ingrid Jespersen de Copenhague.

Elisabeth y Éléonore de Bélgica: una heredera que se afianza y una princesa que despunta

Con permiso de Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica es la decana de las herederas de Europa y a sus 21 años es el espejo en el que se miran las princesas que algún día están llamadas a portar la corona. De hecho, la hija mayor de los reyes Felipe y Matilde estudió en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo centro en el que la princesa Leonor está estudiando Bachillerato Internacional. Cursa sus estudios universitarios en Oxford, que compagina con sus deberes oficiales.

Ya ha debutado en solitario y también causó sensación con su primer vestido de gala y su primera tiara que lució por primera vez en la fiesta por el 18º cumpleaños de Ingrid de Noruega. También dio un paso más como heredera firmando en el libro de condolencias, vestida de riguroso luto, tras el fallecimiento de Isabel II que se instaló en la residencia del embajador británico en Bruselas. Su visibilidad es mayor desde que cumplió la mayoría de edad, aunque sigue centrada en su grado de Historia y Política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford.

Su hermana pequeña, Éléonore, de 14 años, ha fascinado al mundo este otoño cuando apareció con su primer maquillaje y un nuevo estilo adolescente en la ceremonia de apertura del curso académico en la Real Escuela Militar. Con la melena suelta y un abrigo de corte clásico en blanco, el mundo descubrió a una nueva Princesa que hasta ahora siempre había aparecido con su faceta más infantil. Habla con fluidez francés, holandés e inglés; toca el violín y practica la natación, el esquí, la vela, el tenis y el aikido, un arte marcial japonés.