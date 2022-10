Guillermo y Máxima de Países Bajos cuentan el calvario de su hija Amalia tras las amenazas de secuestro La Princesa no puede salir de casa porque supondría un grave riesgo para su seguridad

Amalia de Holanda afrontaba hace unas semanas con ilusión la universidad. Una nueva etapa formativa y vital de lo más importante en cualquier chico de su edad. La Princesa, además, iba a dejar el nido y vivir en una casa con algunos de sus compañeros en Ámsterdam. Sin embargo, una seria amenaza contra su seguridad ha dado al traste con sus planes ya que existe un serio riesgo de que pueda ser secuestrada o de que sufra un ataque

Hace ya unos días que la prensa neerlandesa se hizo eco de que el Gobierno había decidido aumentar la protección a la heredera al trono y este mismo jueves eran sus padres, los reyes Guillermo y Máxima, desde Suecia, país en el que se encuentran de viaje de Estado, los que confirmaron que su hija ya no vive en Ámsterdam sino en el Palacio de Huis ten Bosch de La Haya, con su familia, debido a las amenazas por parte de la mafia que también ha sufrido el primer ministro, Mark Rutte.

Con amargura y preocupación la reina Máxima ha explicado en una rueda de prensa que este peligro tiene “enormes consecuencias” para la vida de su primogénita. “Ya no vive fuera de casa, es decir que no vive en Ámsterdam y tampoco puede salir, algo que es muy difícil para ella. No tiene la vida de estudiante que han diseñado otros alumnos”, reconoció.

El monarca, también se mostró tremendamente preocupado hasta un punto que “no puedo describir” lo que para él como padre supone que su hija haya sufrido amenazas y se da cuenta lo “realmente difícil” que es la situación. La Princesa sí puede ir a sus clases en la Universidad, se encuentra a algo más de 50 minutos por carretera de Palacio, pero “eso es todo”, dijo la Reina. “Quizá eso le sirva para tener muy buenas notas, pero tiene consecuencias muy grandes para ella. Creo que es muy valiente”, sentenció Máxima.

La Princesa de Orange, que en diciembre cumplirá 19 años, se ha matriculado en Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE), para conseguir una visión más multidisciplinar, a la que accedió tras un proceso de selección que realizó el año pasado. Antes, se tomó un año sabático.

Por su parte, el primer ministro Rutte aseguró, tras conocer las declaraciones de los Reyes que está “muy preocupado” por la heredera y dice sentirse “mal por ella”. El ministro de Justicia y Seguridad, Dilan Yesilgöz califica de “terrible” que sea necesario restringir la libertad de Amalia de esta manera, pero ninguno de los dos ha querido decir nada sobre la naturaleza de estas amenazas aunque el titular de la carter asegura que “garantizo que nuestros servicios de seguridad están trabajando duro día y noche para garantizar su seguridad”.