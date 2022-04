La soltura y confianza de Isabella de Dinamarca en el día de su Confirmación

Isabella de Dinamarca, segunda hija de los príncipes Federico y Mary y tercera en la línea de sucesión al trono, ya ha sido confirmada. La Princesa, que acaba de cumplir 15 años, ha estado arropada por la Familia Real en el primer gran acto de la monarquía danesa de la era pospandemia. La reina Margarita ha ejercido de anfitriona y no ha ocultado la felicidad que ha sentido por este día que marca, en cierta medida, el paso a la vida adulta de su nieta. Tampoco sus padres han podido reprimir el orgullo al ver como su segunda hija se convertía en la auténtica protagonista del día. Isabella, que en los últimos meses está adquiriendo mucha más presencia pública, se ha mostrado muy segura, resuelta y desenvuelta y ha demostrado que las cámaras no la asustan y que está perfectamente preparada para ejercer de perfecta royal.

Vestida completamente blanco y a pesar de los zapatos con elevado tacón de Jimmy Choo que llevaba, ha caminado con paso firme hasta el encuentro con la soberana, que la ha recibido a las puertas del castillo de Fredensborg, en cuya iglesia ha tenido lugar la Confirmación. Isabella ha dado su imagen más madura, pero no solo a la hora de vestir, con un traje blanco de pantalón, sino que ha subido las escalinatas de Palacio con gran aplomo y se ha fundido en un abrazo con su abuela. Como Princesa que es desde la cuna no ha olvidado de bajar la cabeza en señal de respeto a la que también es la jefa del Estado. También ha demostrado su naturalidad al acariciar de manera espontánea a la mascota de la Reina.

Después, cuando en compañía de sus padres y hermanos ha sido inmortalizada por la prensa, la princesa Isabella ha sido todo sonrisas y ha deleitado a los fotógrafos con cuidadas poses de medio lado y ha colocado su pelo, que dan evidencia de que, además de ser de lo más coqueta, es conocedora de la importancia de la imagen para la realeza. Con paciencia y tranquilidad ha mirado a los objetivos de las cámaras.

Pero estos no han sido los únicos gestos que demuestran la preparación de Isabella. Tras la ceremonia, la Familia Real ha vuelto a aparecer ante los medios y ha sido ahí cuando se la ha escuchado hablar en público sobre el gran día que ha vivido. “Es una sensación muy agradable. Lo he estado esperando durante mucho tiempo y el servicio ha sido maravilloso”, ha comenzado diciendo para después continuar que aún no sabe qué le gustaría estudiar cuando sea un poco más mayor: “Realmente no he pensado en eso todavía, pero afortunadamente queda mucho tiempo todavía”, dijo con sinceridad. Durante la ronda de preguntas, sus padres también dejaron caer que a su hija le aguardaba una sorpresa en la fiesta posterior.