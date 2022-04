Isabella de Dinamarca y la infanta Sofía, dos quinceañeras con mucho que celebrar

Abril es un mes con multitud de cumpleaños entre miembros de la monarquía. Hace unos días, la decana de los monarcas, Isabel II de Reino Unido, cumplía 96 años el mismo día que Isabella de Dinamarca, segunda hija de los príncipes Federico y Dinamarca que soplaba 15 velas en su tarta. Este viernes la infanta Sofía, también se convertirá en quinceañera al igual que la Princesa escandinava que un día después estará de nuevo de celebración al recibir la Confirmación, un sacramento que tiene mucha importancia en los países del norte de Europa. Sofía e Isabella son de la misma generación, cumplen años el mismo mes, las dos son hermanas de futuros Reyes, pero aunque tienen mucho que festejar también presentan algunas diferencias, la principal, el creciente protagonismo que la nieta de la reina Margarita está adquiriendo en los últimos meses.

Tanto la Infanta como la princesa danesa han visto cómo sus hermanos mayores han dejado el nido para conocer la experiencia de estudiar lejos de casa, sin sus padres y conocer otro mundo lejos de Palacio. Mientras la princesa Leonor permanece en un colegio de Gales (Reino Unido), el príncipe Christian lo hace en un centro de su país. Sin embargo, mientras Sofía ha pasado a ser hija única con la marcha de la Princesa de Asturias, Isabella ejerce de perfecta hermana mayor de sus dos hermanos pequeños, los mellizos Vincent y Josephine.

En los últimos meses, la princesa Isabella se ha convertido en la estrella de Palacio y el pasado 21 de abril, cuando cumplió 15 años, la Casa Real distribuyó una serie de nuevos retratos oficiales en los que se muestra su transformación de niña a mujer. Isabella posa como una modelo, da muestras de tener mucho estilo, cuida al máximo sus beatuy looks y se atreve con sofisticados peinados como la coleta alta tirante. Además, tal y como demuestran sus apariciones públicas, es una gran amante de las joyas y le gusta llevar pendientes grandes, especialmente aros, gargantillas y muchos anillos. Por su parte, la Infanta, no lleva nunca pendientes y no tiene las orejas perforadas. En lo que ambas coinciden en es demostrar su personalidad con su estilo adolescente, ya muy separado al de sus hermanas y con ciertos guiños al de sus madres.

Aunque las dos viven institucionalmente a la sombra de sus hermanos mayores, lo cierto es que en casa no hay diferencias. Sin embargo, Isabella tomará este sábado un gran protagonismo al recibir el sacramento de la Confirmación, que supondrá su debut como royal. Será la primera vez que, aunque esté acompañada por toda la Familia Real danesa, todos los ojos se posen en ella. La Infanta aún no ha tenido ese esperado debut, aunque el pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, acompañó por primera vez sola a sus padres en el desfile militar. De momento, no se sabe si habrá -si es que lo hay- algún acto cercano en el que la Infanta participe en solitario, sin sus padres ni su hermana, con la que sí ha protagonizado en el pasado algunas actividades. La hija menor de don Felipe y doña Letizia ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión y sus funciones no están tan delimitadas como las de su hermana.