La infanta Sofía disfruta ya de sus vacaciones junto a la princesa Leonor La hija menor de los Reyes ha finalizado sus clases en el colegio Santa María de los Rosales y no tendrá que regresar hasta el 10 de enero

La infanta Sofía ha concluido hoy sus clases en el colegio Santa María de los Rosales y por fin ha dado comienzo a sus ansiadas vacaciones de Navidad. Doce días después del regreso a España de su hermana, la princesa Sofía, tras haber cursado el primer trimestre de curso en Gales, la hija menor de los reyes Felipe y Letizia se ha unido a la princesa de Asturias para disfrutar juntas de estas fechas tan señaladas. Hasta este año ambas compartían calendario escolar y era más sencillo cuadrar sus planes -el periodo de descanso no es el mismo en España y Reino Unido-. No obstante, a partir de hoy Sofía podrá aprovechar al máximo del disfrute y la compañía de su hermana, a la que tanto habrá echado de menos y que se encuentra desde el pasado 10 de diciembre en el Palacio de la Zarzuela.

La princesa Leonor pasará las vacaciones junto a su familia al menos hasta el 5 de enero, cuando está previsto que reanuden las clases en el internado UWC Atlantic College de Gales. En Reino Unido no es tradición celebrar la llegada de los Reyes Magos, así que es probable que la hija de los reyes Felipe y Letizia por primera vez no pueda cumplir con la tradición de visitar a su abuelo materno Jesús Ortiz el 6 de enero o ver a sus padres presidir la Pascua Militar.

Unos días de descanso en los que Leonor disfrutará a tiempo completo de su hermana, pero también de sus padres, que ya han comenzado sus vacaciones después de protagonizar su último acto oficial el pasado lunes y por el momento su agenda oficial está despejada. El Rey inauguró junto al presidente del Gobierno la primera línea de tren de alta velocidad a Galicia con el trayecto entre Madrid y Ourense, mientras que la Reina viajó a San Sebastián, donde mantuvo un encuentro con los directores de centros del Instituto Cervantes.

La última vez que pudieron disfrutar de la compañía de Leonor en España fue con motivo del anterior paréntesis en sus clases, que se prolongó del 22 al 31 de octubre, fechas en la que participó en los premios Princesa de Asturias y celebró su decimosexto cumpleaños. Hace unos días sus padres compartieron la tradicional felicitación navideña, en la que por primera vez se veía a Leonor desde que regresase de Gales. Una imagen inédita que difundió la Casa Real y que había sido tomada durante estos días en los jardines de Zarzuela aprovechando así que la familia se ha vuelto a reunir por Navidad.

En ella se aprecia la felicidad de la Princesa así como de la Infanta, que es abrazada cariñosamente por Leonor mientras posan sentadas en sendas butacas. Un gesto muy cariñoso y con el que una vez más ha vuelto a mostrar lo bien que se llevan y el apoyo de Leonor como su hermana mayor y confidente. Recordemos el momento protagonizado en la gala de los premios Princesa de Asturias cuando subieron las escaleras cogidas de su mano o cuando se despidieron en el aeropuerto cuando Leonor ponía rumbo a su nueva vida en Gales y la Infanta se mostraba visiblemente afectada, ya que por primera vez viviría lejos de su hermana. La infanta Sofía tiene por delante dos semanas para disfrutar de su hermana, de su familia y de las vacaciones en las fechas más entrañables del año antes de retomar sus clases el próximo 10 de enero.

