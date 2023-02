Las vivencias de Leonor en el UWC Atlantic College que han animado a Sofía a marcharse a Gales

La infanta Sofía seguirá el año que viene los mismos pasos académicos que su hermana y a finales de agosto o primeros de septiembre recalará en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, donde la princesa Leonor se graduará en unos meses en bachillerato internacional. La Casa Real ha informado de este nuevo cambio de la segunda hija de los Reyes después de su paso por el Colegio Santa María de los Rosales, donde ambas hermanas cursaron toda su formación incluida la ESO.

Para Leonor, la experiencia en este colegio de Gales está siendo irrepetible. Se adaptó muy bien desde el principio y rápidamente cogió el ritmo a las rutinas de vivir fuera de casa, en otro país, con amigos venidos de todos los rincones del mundo, con otras confesiones religiosas y realidades muy diferentes a la suya. Además, comparte habitación con otras compañeras, una de ellas refugiada de guerra. La Princesa ha tenido unas notas brillantes a pesar del exigente método de estudio de este centro galés, que fue fundado en la década de 1960 por el educador Kurt Hahn, el mismo que creó el internado Schule Schloss Salem, por el que pasó la reina Sofía y la escuela Gordonstoun, en cuyas aulas estuvieron Felipe de Edimburgo y el rey Carlos.

Quizá Leonor ha transmitido a su hermana estas buenas vivencias que ha tenido bajo los muros de esta educación educativa que se encuentra en un enclave privilegiado, situada en el castillo de San Donato, cuyo origen se remonta al siglo XII, y en la costa sur de Gales en los ventosos acantilados que dan al Canal de Bristol y una de las fortalezas habitadas más antiguas de Gran Bretaña.

No solo el escenario es único, Leonor ha tenido la oportunidad de formarse académicamente al más alto nivel, mejorar el inglés, un idioma que habla desde que era pequeña, con un ideario que busca “la estimulación de la autoestima de los alumnos, desarrollando su sentido de la responsabilidad y del honor”. Las asignaturas giran en torno a tres valores: “Compasión por los demás, voluntad de aceptar responsabilidades y tenacidad para perseguir la verdad”, aseguran.

La Princesa siempre se mostró entusiasmada por este centro por el que sintió curiosidad, se informó y decidió solicitar, superando, igual que la infanta Sofía, las pruebas de acceso. Los Reyes confirmaron que la heredera estaba encantada, salvo por la comida, con su nueva vida estudiantil que además de fijarse en lo puramente académico, también se da mucha importancia a las creatividad (teatro, música, arte…) el deporte - Leonor ha jugado al voleibol aquí, igual que hacía en su colegio madrileño, aunque Sofía es más de fútbol- tiene dos horas a la semana de servicio comunitario, dos horas de ejercicio y dos de actividad creativa a la vez que se “pone mucho énfasis en la independencia y la madurez de los estudiantes”, según asegura el colegio.

Un centro diferente en el que no se lleva uniforme, pero que sin duda ha impactado a la Princesa en su primer gran cambio de vida, sin el apoyo físico de los suyos y conociendo a personas y circunstancias que se lleva en su mochila vital. Por todo ello, no sorprendería que su testimonio y sus charlas cuando se han reencontrado por vacaciones hayan hecho mella en su hermana pequeña y, con el apoyo de sus padres, Sofía haya decidido seguir los pasos de su hermana. Otras princesas, como Amalia y Alexia de Países Bajos no han estudiado en los mismos colegios.

A pesar de estar en el mismo centro, las hermanas no coincidirán ya que la princesa de Asturias está a punto de graduarse para después emprender su formación militar en los tres Ejércitos y tras ellos, emprender sus estudios universitarios.