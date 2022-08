Homenaje real a la Armada en la Copa del Rey MAPFRE

Don Felipe ha presidido hoy el acto de homenaje que la Copa del Rey MAPFRE y el Real Club Náutico de Palma han ofrecido a la Comisión Naval de Regatas de la Armada por su contribución al desarrollo de la prestigiosa cita en sus 40 años de historia, coincidiendo con el aniversario del V Centenario de la primera vuelta al mundo a vela del Juan Sebastián Elcano. Su papel ha sido clave desde la primera edición, en 1982, tanto para el evento como para la vela española, porque la estela de ambos se ha dibujado de forma paralela. Y es que la Comisión de Regatas de la Armada no se ha perdido ninguna de las 40 ediciones del evento mallorquín, como armadora de varias embarcaciones que han tomado parte en la competición y que han servido de cantera para formar a los grandes regatistas nacionales.

Con su participación en el acto de hoy, Felipe VI ha mostrado su afecto y agradecimiento a todos los tripulantes que han compartido barco con él o con su padre en algún momento de las cuatro décadas de navegación en aguas de la bahía de Palma. Hispania, Sirius o Aifos son los nombres de algunas de estas míticas unidades que han forjado a estas grandes figuras de la vela nacional, como Nacho Postigo, Iñaki Castañer, Antonio Piris, Bubi Sansó y muchos otros. Todos ellos han pasado por los pantalanes del Real Club Náutico de Palma y han compartido vivencias con don Felipe o don Juan Carlos,

grandes amantes del mar y de este deporte.

En el acto de hoy han acompañado al Monarca el contralmirante Santiago Barber López en representación de la Comisión del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo; el almirante y delegado de Vela de la Armada, Jaime Rodríguez-Toubes; el capitán de navío y jefe del sector naval de Baleares, Javier Núñez de Prada Aparicio; y el presidente del RCNP, Emerico Fuster. "No cabe duda de que la Comisión Naval de Palma es la más emblemática de la Armada, por la celebración de la Copa del Rey y gracias también a la presencia de S.M. el Rey en la regata, por lo que es muy importante para nosotros estar aquí", ha explicado el contralmirante Barber.

Como obsequio por los 40 años de la Copa del Rey MAPFRE, la Armada ha entregado al Real Club Náutico de Palma un busto de Elcano y el club le ha correspondido con una placa conmemorativa que se situará en el acceso a las instalaciones del centro. Don Felipe ha sido el encargado de descubrir la placa como broche final a este emotivo homenaje que se ha cerrado con la foto de familia de algunos de los regatistas formados por la Comisión Naval de Regatas.

"En la foto hay muchos y faltan muchos"

El periodista Suso Pérez, autor del libro conmemorativo del 40 aniversario de la Copa del Rey MAPFRE, ha destacado que "esta foto de familia representa la historia de la vela española en torno a la Comisión Nacional de Regatas, refleja lo que ha significado esta institución para la vela nacional". Dan fe de este valor las numerosas Copas del Rey que han ganado los regatistas formados en la Comisión, en un palmarés conjunto que incluye también participaciones en regatas de vuelta al mundo y en Copas América. El escritor precisamente ha comentado este hecho con Felipe VI al finalizar el acto, mientras hojeaban la obra que con tanto esmero ha preparado en los meses previos a esta edición de celebraciones y homenajes. "Son muchos regatistas, sí, y en la foto faltan muchos", le ha contestado el jefe del Estado.

Homenajear esta institución es rendir tributo también a la figura del contralmirante Marcial Sánchez-Barcaiztegui. Fue delegado de vela al frente de la Comisión Naval de Regatas durante más de 50 años e impulsó que la Armada incluyera las regatas como parte de la formación militar náutica. "Entiendo la devoción que estos regatistas tienen por la figura de don Marcial -reflexiona Suso Pérez-, quien a su vez los consideraba sus hijos náuticos. Consiguió que la competición de vela se asumiera como formación militar, lo que tiene mucho sentido porque un barco de competición es una máquina de organización, con una jerarquía que establece la disciplina y reparte cada una de las tareas, que son especializaciones, y donde se fomentan valores como el trabajo en equipo y el espíritu de responsabilidad… Lo que al principio pudo parecer extraño ahora son 40 años de prestigio y un palmarés envidiable".

Uno de estos 'hijos náuticos' es Jaume Carbonell, actual gerente del Real Club Náutico de Palma, quien cumplió el servicio militar a principios de los ochenta en la Comisión: "Me mandaron a la Escuela Náutica de El Ferrol y llamé a don Marcial, a quien ya conocía de las regatas en Mallorca. Al cabo de poco me cambiaron de destino, uno tras otro, hasta que aterricé en Porto Pi. Él se encargaba de fichar a los que le interesaban". Eran los inicios de la Comisión Naval de Regatas y por aquel entonces navegaban en Snipe de madera y en un pequeño velero que se llamaba Porto Pi. Cuando Carbonell estaba terminando la mili ya llegó el primer Sirius, y a partir de allí la historia está escrita. "Muchos de los que pasaron por la Comisión no serían las grandes figuras de la vela que hoy son si no hubiese sido por esta oportunidad que les brindó don Marcial", añade el gerente del RCNP.

“Se lo debo todo a la Comisión”

Iñaki Castañer, director deportivo y táctico del Urbania en la 40 Copa del Rey MAPFRE, es plenamente consciente de ello: "Hace 36 años hice el servicio militar en la Comisión, eso fue lo que me encarriló a nivel profesional a lo que hago actualmente, así que gracias a la Comisión Naval de Regatas estoy donde estoy. Se lo debo todo a la Comisión Naval de Regatas". Y no es

poco: acumula nueve títulos mundiales y más de 30 victorias en competiciones nacionales. "Gracias a la Comisión Naval de Regatas he navegado en varios Bribón, con don Juan Carlos. Con Don Felipe navegué el año pasado como trimmer de mayor en el Aifos, y también me hizo muchísima ilusión, porque había navegado con ellos hace años en la Comisión, en los barcos Aifos, y me hizo mucha ilusión volver a navegar con el Rey y también por supuesto con el almirante Jaime Rodríguez Toubes, y con todos los jefes, almirantes y hoy en día oficiales de alto rango que van a bordo".

Aunque los Reyes no se formaron en la Comisión Naval de Regatas de la Armada, también forman parte de este grupo selecto de regatistas, en opinión de Jaume Carbonell: "Felipe VI navega muy bien y lleva el timón de forma muy fina, recordemos que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 junto a Fernando León, que luego fue oro en Atlanta’96. Juan Carlos I también, en Dragón ya navegaba muy bien y en el Bribón se apoyó en grandes figuras". El anterior jefe del Estado ha ganado la Copa que lleva su nombre en cinco ocasiones: 1984, 1985, 1993, 1994 y 2000. Don Felipe no ha subido a lo más alto del podio de la Copa del Rey MAPFRE en ninguna ocasión hasta el momento. Al cierre de la tercera jornada, en la que se ha vuelto a poner a la caña del Aifos500, se sitúa séptimo de la categoría BMW ORC 1.

