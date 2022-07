Primeras imágenes del rey Felipe saliendo a navegar en Mallorca

Felipe VI ha comenzado hoy sus entrenamientos para la Copa del Rey de Vela. A primera hora de esta mañana el monarca, con ropa cómoda, gorra y gafas de sol, se ha embarcado a bordo del Aifos, atracado en la base naval de Porto Pi para salir a disfrutar del mar junto a sus compañeros. Ha llegado al puerto en torno a las once y tras saludar al comandante Ricardo Álvarez Maldonado y al resto de compañeros, ha subido a bordo de la embarcación para comenzar los entrenamientos previos a la competición. Este sábado se ha llevado a cabo una jornada de mediciones dentro de los preparativos previos de la competición. La 40 edición de la Copa del Rey Mapfre se disputará en la bahía de Palma hasta el próximo sábado, 6 de agosto y el monarca participará en distintas pruebas.

Una de las paradas obligatorias de la Familia Real durante sus veranos en Baleares es el Club Náutico de Palma, al que don Felipe se ha desplazado esta misma mañana en solitario. Se trata de una de las clásicas imágenes que protagoniza la familia real en la isla, al margen de las recepciones, que el jefe del Estado presidía con diferentes autoridades el viernes en el Palacio de La Almudaina. El monarca, que llegó a la isla el pasado jueves, es un apasionado de la navegación y ha tenido su primera toma de contacto con la 40 edición de Copa del Rey MAPFRE de vela en la cuenta atrás para el comienzo de la competición el lunes. Se mantiene fiel cada año a esta cita en la que participó por primera vez en su adolescencia, con 16 años.

Un total de 11 equipos de 18 nacionalidades diferentes competirán a lo largo de las seis jornadas que hay previstas este año en la 40 edición de la Copa del Rey de Vela. En el grupo 1 de la competición, en la categoría BMW ORC 1, el de las embarcaciones de mayor eslora se encuentran el From Now On argentino de Fernando Chaín, que fue subcampeón la pasada temporada y el Aifos 500 de la Armada Española, en el que compite habitualmente el hijo de Juan Carlos I, que la pasada edición quedó a tres puntos del podio.

Su agenda en Palma

El domingo doña Letizia, que está previsto que llegue a la isla junto a sus hijas en las próximas horas, asistirá a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, su primer acto oficial en la isla. La tarde del lunes 1 de agosto veremos a los Reyes y sus hijas visitar juntos uno de los lugares más atractivos de la isla: la cartuja de Valldemossa, en la que conocerán la antigua residencia del rey Sancho I de Mallorca. Ubicada a unos 20 kilómetros de Palma, se trata de una construcción que data de 1309, cuando Jaime II mandó levantarla. Este imponente monumento no solo es una joya arquitectónica sino que alberga en su interior la segunda colección privada más importante del mundo sobre Frédéric Chopin y George Sand, con manuscritos originales, partituras, objetos personales y pinturas de la pareja que rememoran su estancia en 1838.

Además de esta visita, se espera que la Familia Real haga planes de ocio por la isla. Otros años han salido a cenar, han ido al cine, de compras e incluso han estado en un mercado municipal, salidas a las que se ha sumado doña Sofía. La madre del Rey llegaba hace unos días a la isla, donde ha disfrutado en compañía de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como de cuatro de sus nietos: Felipe y Victoria de Marichalar y los hermanos Pablo y Miguel Urdangarin. Se trata del primer verano que la hermana mediana del monarca pasa tras separarse de Iñaki Urdangarin y ha encontrado en sus allegados el mejor apoyo.

Durante su estancia en Palma, los Reyes también siguen adelante con su agenda oficial. Entre los actos que tienen previstos, tanto en solitario como conjuntos, destaca la recepción que ofrecerán la tarde del jueves a las autoridades de las Islas Baleares y una representación de la sociedad balear por primera vez en el Palacio de Marivent de Palma. Se espera que tras visitar este enclave del Mediterráneo, disfruten de unas vacaciones privadas antes de comenzar el curso, en el que nuevamente la heredera al trono se trasladará a Gales. La Princesa viajará a finales de agosto a Reino Unido para finalizar el Bachillerato en el UWC Atlantic College, donde tiene compañeros de diferentes partes del mundo. El Rey tiene previsto permanecer en la isla hasta el próximo domingo 7 de agosto, cuando viajará a Colombia para presidir la toma de posesión de Gustavo Petro.