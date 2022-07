Don Felipe culmina su segunda jornada de entrenamientos en vísperas del arranque de la Copa del Rey de vela

El Rey ha llegado esta tarde a puerto tras participar en la última jornada de entrenamientos antes del comienzo de la competición oficial de la 40 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela que tendrá lugar mañana en la Bahía de Palma. Ayer pudimos ver sus primeras imágenes a bordo del Aifos 500, durante el primer día de mediciones. Hoy, al regresar de una nueva tarde en el mar, hemos podido verle por primera vez vistiendo el uniforme oficial que luce este año su equipo, con polo blanco, pantalón y gorra gris. Tras compartir unos momentos de concentración dentro del velero con la tripulación del Aifos, a su llegada al pantalán, el monarca ha expresado a la prensa local sus ganas de que comience la competición con un rotundo “Ya lo creo”.

Cabe recordar que el hijo de Juan Carlos I se inició en el campeonato con tan sólo 16 años, cuando era aún príncipe de Asturias y navegar siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Una vez en tierra ya, tras disfrutar de unos momentos de recreo en la cafetería del Club Naútico de Palma junto a sus compañeros, el monarca ha emprendido regreso al Palacio de Marivent, donde pasa estos días sus tradicionales vacaciones de verano. El pasado jueves llegó a la isla, donde se espera que pronto aterricen la Reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Un total de 11 equipos de 18 nacionalidades diferentes competirán a lo largo de las seis jornadas que hay previstas este año en la 40 edición de la Copa del Rey de Vela, que esta edición cuenta con un diez por ciento de participación femenina. En el grupo 1 de la competición, en la categoría BMW ORC 1, el de las embarcaciones de mayor eslora se encuentran el From Now On argentino de Fernando Chaín, que fue subcampeón la pasada temporada y el Aifos 500 de la Armada Española, en el que compite habitualmente el hijo de Juan Carlos I, que la pasada edición quedó a tres puntos del podio.

Tras cumplir con su agenda oficial realizando el pasado viernes sus habituales audiencias con las autoridades de las islas Baleares en el palacio de la Almudaina, el sábado a primera hora el monarca se unió a sus compañeros de equipo para preparar su participación en el campeonato. Este año pudimos verle sin mascarillas otra vez tras el fin de las restricciones sanitarias. La Copa del Rey de Vela dará comienzo el próximo lunes y durará hasta el siguiente sábado seis de agosto. El Rey tiene previsto permanecer en la isla hasta el próximo domingo 7 de agosto, cuando viajará a Colombia para presidir la toma de posesión de Gustavo Petro.

Hay una gran expectación por ver a la Reina Letizia y a sus hijas en la Bahía de Palma, aunque acostumbran a no navegar suelen acompañar y animar al monarca durante la competición. Hace justo doce meses, durante sus vacaciones en Palma, los Reyes y sus hijas también acudían a este mismo enclave para mantener un encuentro con el menorquín Joan Cardona, que días antes había quedado tercero en la categoría de Finn de vela de los Juegos Olímpicos de Tokio. Don Felipe, doña Letizia, la Princesa y la Infanta formaban un pasillo de honor para recibir al deportista entre aplausos y también mostraban mucha curiosidad al coger su medalla. Tras el emotivo acto, recorrieron el puerto hasta llegar al pantalán en el que estaba atracado el Aifos 500 y desearon suerte al monarca y sus compañeros en la decisiva jornada de regatas que tenían por delante. "Que os vaya bien el día", decía la Reina, no sin antes protagonizar una foto de grupo con toda la tripulación.

Hoy domingo está previsto que doña Letizia asista a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, su primer acto oficial en la isla, donde coincidirá con la actriz francesa Isabelle Huppert, que ha llegado ya a España para recoger el premio Masters of Cinema con el que el certamen homenajea este año su carrera. Una cita a la que también se espera que acudan la presidenta del Govern, Francina Armengol y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, entre otras autoridades. La tarde del lunes próximo los Reyes y sus hijas han planeado ya su primera ruta turística, visitarán juntos uno de los lugares más atractivos de la isla: la cartuja de Valldemossa, en la que conocerán la antigua residencia del rey Sancho I de Mallorca.