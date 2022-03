El día de los campeones: Felipe VI entrega los trofeos de la Copa del Rey MAPFRE de vela

La Copa del Rey MAPFRE de vela se ha vestido de gala este sábado en Mallorca con motivo de la entrega de trofeos a los campeones de su 39ª edición, sin duda una de las más esperadas de los últimos tiempos después de su cancelación el año pasado por culpa de la pandemia. El recinto de Ses Voltes del Parc de la Mar ha acogido una vez más la ceremonia de premios en sus distintas categorías, acto presidido por Felipe VI como en anteriores ocasiones. La competición organizada por el Real Club Náutico de Palma, que se ha celebrado del 31 de julio al 7 de agosto con la participación del monarca, tocaba a su fin con una noche muy especial donde los vencedores han podido alzar con orgullo su ansiado galardón. Han sido un total de 105 embarcaciones de 19 nacionalidades distintas, repartidas en nueve clases, las que han peleado esta semana por llevarse el torneo disputado en la bahía de Palma.

De la curiosidad de la Reina al cariñoso gesto de Leonor con su padre en su visita al club náutico

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Los campeones de la 39 Copa del Rey MAPFRE han sido el británico Alegre en clase IRC 1, el alemán Earlybird en ClubSwan 50, el rumano Natalia en ClubSwan 42, el italiano G Spot en ClubSwan 36 y los españoles Hydra en BMW ORC 1 Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, El Carmen Elite Sails en BMW ORC 3, Dorsia Coviran Sailing Team en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Let it Be en Herbalife Nutrition J70. Mientras el Trofeo Especial MAPFRE de esta edición al mejor barco en tiempo compensado ha correspondido al citado Teatro Soho Caixabank, armado por Javier Domínguez -hermano de Antonio Banderas-, mientras que el mejor monotipo ha sido el G-Spot de Giangiacomo Serena. Por su parte, el Trofeo Especial V Centenario de la primera Vuelta al Mundo al vencedor absoluto ha sido también para el Teatro Soho Caixabank. Por su parte, el Aifos 500 patroneado por el Rey finalizó cuarto en la competida clase BMW ORC 1.

Antonio Banderas, feliz y orgulloso tras la victoria de su hermano en la Copa del Rey MAPFRE de vela

VER GALERÍA

También han asistido al acto de entrega de premios José Manuel Inchausti, CEO de MAPFRE Iberia; Manuel Terroba, presidente de BMW Ibérica; la presidenta del Govern, Francina Armengol; la Delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila; el Comandante general de Baleares, Fernando García Blázquez; el presidente del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster; y el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz. Durante la ceremonia, don Felipe ha tenido gestos cómplices con los galardonados, aplaudiendo y felicitando por igual tanto a los vencedores como a algunos de sus familiares que les han acompañado en la recogida de trofeos. Mientras, esta mañana acudía al club náutico de Palma junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para recibir al flamante medallista olímpico Joan Cardona.

Los Reyes y sus hijas reciben entre aplausos al regatista Joan Cardona, bronce en los JJ.OO. de Tokio

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esta semana, el monarca ha podido por fin volver a disfrutar de una de sus máximas aficiones: la vela. Así, tras llegar a la isla el pasado sábado junto a su familia, ya el domingo veíamos al Rey subirse a bordo del Aifos 500 junto a sus compañeros de equipo para una primera toma de contacto a modo de ensayo y entrenamiento. El lunes, se daba el pistoletazo de salida a una competición en la que no faltaba esta antigua embarcación de la Armada Española, con la que el monarca repetía experiencia tras la de 2018, con la que logró una óptima clasificación. La regata no se celebró en 2020 por primera vez desde 1982 debido a que la situación sanitaria no permitía la realización de este tipo de eventos, por lo que la de este 2021 ha tenido todavía una connotación más especial. De hecho, el Rey comentaba esta semana en el Real Club Náutico de Palma que "poder volver a navegar es una maravilla".

Así entrenaba don Felipe con sus compañeros para disputar la Copa del Rey MAPFRE de vela

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Durante su participación, don Felipe ha lucido el atuendo del equipo español de vela, con gorra y gafas de sol, mientras su rostro reflejaba semblante serio por la alta concentración que exige una práctica de estas características. Al mando del timón, se encargaba de dirigir al resto de los tripulantes y de mantener la calma dentro de la embarcación. Un torneo que, cada año, demuestra la pasión por esta disciplina y "el hambre de mar" de sus contendientes, tal y como explicaba hace unos días el presidente del club, Emerico Fuster. Asi, la primera jornada concluyó con un muy buen resultado para el equipo de don Felipe, pudiendo finalizar en segunda posición y en perfectas condiciones las dos pruebas que estaban en liza. Las embarcaciones demostraron sus ganas de volver a surcar las aguas de Palma, en tres áreas adaptadas para la competición y en la que participaron un total de mil regatistas.

El rey Felipe vuelve a competir con el Aifos 500 tras el obligado parón de 2020

VER GALERÍA

La evolución del Aifos 500 fue notable, ya que quedaba cuarto al inicio y conseguía la victoria después. No obstante, el Swan 45 Tengher, patroneado por Alberto Magnani, logró la primera y la segunda posición en ambas pruebas, respectivamente. Por último, en cuanto a la organización, se han extremado al máximo las medidas y los protocolos anti-covid para que todo saliera a la perfección y evitar así cualquier contratiempo. Por eso, tanto don Felipe como aquellos que han formado parte de esta Copa del Rey MAPFRE de vela debían hacerse las correspondientes pruebas PCR o test de antígenos antes de embarcarse en la aventura. Manuel Fraga, director de la regata, siempre tuvo claro que el éxito de esta edición no era otro que el "conseguir un espacio seguro para todos, ya que las circunstancias nos obligan", recalcó durante los preparativos.

Buen resultado para el Aifos 500 de don Felipe en la primera jornada de la Copa del Rey de Vela