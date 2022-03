La reina Letizia hace su primera aparición pública tras el fallecimiento de su abuela

Doña Letizia ha realizado este domingo su primera aparición pública tras el fallecimiento el pasado martes de su abuela paterna, Menchu Álvarez del Valle, quien fue para ella una auténtica inspiración en su carrera como periodista. En sus primeros días en Palma de Mallorca, donde la Familia Real se ha trasladado como cada año por estas fechas para disfrutar de parte del verano, la Reina reforzaba su compromiso con la cultura asistiendo a la clausura de la onceava edición del Atlántida Mallorca Film Fest 2021, un evento organizado por la plataforma Filmin donde el pasado jueves actuaba Mafalda de Bulgaria. Se trataba además del primer acto de doña Letizia correspondiente a su agenda estival en Baleares, una cita cinematográfica que también apoyó en 2019 acudiendo entonces a la inauguración del certamen. Esta vez, la Reina ha estado presente en el cierre de "una de las ediciones más mágicas" del festival, según han destacado sus responsables.

La velada, que comenzaba en torno a las 20:30h con un photocall de invitados (un número más reducido que en años anteriores para cumplir con las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia), ha tenido lugar en la Casa de La Misericordia, concretamente en el patio central de este centro cultural diseñado por Pere Joan Bauçà e inaugurado en el año 1845. En esta ubicación, la mujer de Felipe VI, que es una gran aficionada al cine tal y como ha quedado patente en muchas de sus salidas privadas, ha sido recibida por autoridades como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la presidenta del Govern, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Vicenç Thomas; el alcalde de Palma, José Hila; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el director adjunto de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego.

La madre de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, con las que también comparte esta afición por el séptimo arte, ha subido al escenario para entregar los premios Masters of Cinema, distinciones que recaían en esta edición sobre dos referentes del séptimo arte: la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears. Precisamente, hemos podido ver a la Reina posando ante los fotógrafos junto a la intérprete de 86 años, con quien intercambiaba unas palabras. Dench ha querido agradecer el galardón, asegurando que "la primera vez que vino a Mallorca y se enamoró de los encantos de la isla, en el año 1950, nunca pudo imaginar que 70 años después recibiría este premio."

La actriz tiene una larga trayectoria en la que destacan títulos como Shakespeare in Love (ganó un Oscar por esta película), Cats, Asesinato en el Orient Express, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas o El mañana nunca muere, entre otros. Por su parte, el cineasta británico de 80 años, que también ha sido captado por los reporteros gráficos junto a doña Letizia, es el ganador de diez premios en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ha trabajado en largometrajes como Las amistades peligrosas, Los timadores, Mary Reilly, Alta fidelidad, The Queen (2006), Victoria & Abdul, Philomena y Florence Foster Jenkins.

A continuación, tanto la Reina como el resto de asistentes han sido testigos de un momento único: el estreno mundial de El jefe político. Se trata de una producción francesa firmada por André Hugon rodada en Palma y Bunyola cuyos ejes son la gripe española, la revolución industrial y el descrédito político, guardando sorprendentes paralelismos con nuestra realidad. Esta cinta se creía perdida desde hace casi cien años, de hecho vivió una auténtica odisea durante décadas hasta llegar a manos de un coleccionista canario y posteriormente a las dos instituciones que se han encargado de su restauración: la Filmoteca Española y el Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca (ASIM). La proyección ha contado con música en directo a cargo del pianista y compositor Miquel Brunet, responsable también de su banda sonora, que ha tratado de respetar al máximo la sonorización propia de la época.

La vinculación de doña Letizia

La vinculación de doña Letizia con este festival, que es también una cita musical y de conferencias, podría remontarse a verano de 2018 en la tradicional recepción que ofrecieron los Reyes en el Palacio de la Almudaina, una cita que el pasado año no se llevó a cabo por la crisis sanitaria. En el grupo de asistentes que el jefe de Estado y su mujer recibieron se encontraba Jaume Ripoll, fundador de Filmin, quien charló animadamente con la Reina. Todo apunta a que en aquel encuentro se fraguó la presencia de la esposa del rey Felipe, primero en la novena edición del Atlántida Film Fest y ahora en la clausura de la edición número 11 de este evento que nació en 2011 como el primer festival de cine online en nuestro país, cuyo objetivo es dar a conocer al público las mejores películas internacionales que no se suelen encontrar en las salas de cine. Ripoll ha celebrado este domingo que "el festival ha crecido mucho en los últimos años, gracias a que mira al presente pero también al futuro". El director del certamen ha deseado que "esta sea recordada como la edición de la catarsis y no de las convenciones, porque esto es lo que es el Atlàntida, un lugar donde descubrir cosas nuevas", hacía hincapié.

