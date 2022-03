De la curiosidad de la Reina al cariñoso gesto de Leonor con su padre: los mejores momentos de la visita al náutico

Loading the player...

Tras acudir el miércoles a la Sierra de Tramontana, los Reyes y sus hijas han vuelto a aparecer juntos la mañana de este sábado. Los cuatro se han desplazado hasta el Real Club Náutico de Palma en una imagen que no se repetía desde verano de 2019. Durante esta visita la Familia Real ha podido felicitar personalmente al medallista olímpico Joan Cardona por su hazaña en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ha quedado tercero en la clase Finn. Con el joven regatista han protagonizado momentos muy divertidos al hacerle un paseíllo, coger su bronce para mirarlo con detalle o posar con él junto al Aifos. Precisamente al lado de esta embarcación de la que don Felipe es el patrón se ha producido otro de los instantes más destacados ya que han deseado suerte a la tripulación y tanto la Reina como Leonor y Sofía se han despedido muy cariñosas del monarca. Después de estos gestos de complicidad que no suelen producirse en actos institucionales ha comenzado oficialmente el último día de competición de la Copa del Rey MAPFRE de vela. ¿Quieres conocer todos los detalles de cómo ha sido la jornada de los Reyes, la Princesa y la Infanta en el náutico? Dale al play y no te lo pierdas.