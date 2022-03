Don Felipe pondrá fin a su cuarentena este jueves con un acto

Don Felipe está a punto de poner fin a su cuarentena. Este miércoles el Rey finalizará su periodo preventivo de diez días de aislamiento y un día después retomará su agenda oficial. Está previsto que la reaparición en persona del monarca sea este jueves por la tarde en el Palacio de El Pardo donde tendrá una reunión del patronato de la Fundación Carolina. Será el primer compromiso al que asista después de que se suspendieran sus actividades oficiales por haber estado en contacto con un positivo en coronavirus. Aunque el Rey dio negativo en COVID-19 a finales de la semana pasada, ha seguido el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y ha estado confinado de manera preventiva. Pese a estar recluido en Zarzuela, y gracias a la tecnología, pudo participar de manera virtual en el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo que tuvo lugar hace solo unos días. Por su parte, doña Letizia ha seguido con su agenda según lo previsto y se ha visto obligada a viajar a Sevilla y Valencia en solitario, sin su marido.

El jueves a las 17:00 horas, el Rey abandonará el Palacio de la Zarzuela por primera vez en la última semana y media con rumbo al Palacio de El Pardo, donde presidirá la reunión del Patronato de la Fundación Carolina, que tiene el propósito de promover las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España e Iberoamérica, así como con otros países con especiales vínculos culturales o geográficos. El patronato de la entidad, cuya presidencia de honor ostenta el Rey, es el máximo órgano de gobierno, de representación y de administración de la Fundación.

En este tiempo que ha permanecido sin actividad pública don Felipe se ha ausentado de la inauguración del Tourism Innovation Summit en Sevilla y de la entrega de premios Jaume I que tuvo lugar este lunes en Valencia. A ambos actos acudió la Reina sola e informó de cómo se encontraba su marido. “Está bien. Le ha dado mucha envidia cuando me he despedido de él”, dijo en la capital andaluza. En tierras levantinas comenzó su discurso haciendo también una mención a las circunstancias de don Felipe: “Ya se imaginarán que el deseo del Rey era poder estar hoy aquí con todos nosotros. Me pide que les transmita su cariño especial por unos premios que lleva tantos años admirando y apoyando por su excelencia y su proyección internacional. Y, claro, os felicita de corazón, queridos premiados”.

Durante estos días, solo se ha visto al monarca una vez, a través de una conexión por internet. Fue el pasado viernes cuando participó en un foro internacional que tuvo lugar en la Ciudad Condal y donde lamentó su ausencia. “Querría haber estado presente en Barcelona, pero lamentablemente he tenido que estar confinado de manera preventiva por culpa de la pandemia”, dijo en su intervención telemática en la que apareció con buen aspecto y en un sala diferente a su despacho. Ese mismo día, la Casa Real informaba de que había dado negativo en el test del COVID-19. A pesar de la suspensión de su agenda, la Reina, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía han mantenido sus actividades.

El soberano es el tercer miembro de la Familia Real española en guardar cuarentena. En primavera le tocó a doña Letizia, después de haber estado en un acto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien dio positivo por COVID. Meses más tarde, a los pocos días de que comenzara el curso escolar, fue la Princesa de Asturias la que tuvo que seguir las clases on line al detectarse un caso positivo en su clase. En el resto de monarquías tampoco se han librado de los confinamientos. La Casa Real sueca desvelaba recientemente que los príncipes Carlos Felipe y Sofia habían resultado infectados y que, como medida de precaución los reyes Carlos Gustavo y Silvia y los príncipes Victoria y Daniel se habían sometido a las pruebas, arrojando un resultado negativo. Harald y Sonia de Noruega ya han acabado otro aislamiento preventivo después de que se detectase un caso entre uno de los empleados de la Casa Real.

