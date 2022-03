El rey Felipe da negativo en COVID-19

Tres días después de la Casa Real informara de que el rey Felipe comenzaba a iniciar el preceptivo período de cuarentena de diez días por haber tenido "contacto próximo" con una persona que dio positivo por coronavirus, el Palacio de la Zarzuela ha dado a conocer que, después de haberle realizado la pertinente prueba para detectar el COVID-19, el resultado ha sido "negativo". Aun así, el monarca va a seguir cumpliendo con el protocolo estricto establecido por las autoridades sanitarias, y continuará en cuarentena preventiva.

VER GALERÍA

Aunque don Felipe no tiene coronavirus, lo cierto es que su agenda se ha visto modificada sustancialmente debido al aislamiento que ha de mantener por precaución. De ahí que, por ejemplo, fue su mujer, doña Letizia, la que viajó en solitario a Sevilla para presidir una cumbre de turismo a la que iba a asistir junto al soberano. "Está bien. Le he dado mucha envidia cuando me he despedido de él", comentó la Reina a su llegada al Tourism Innovation Summit.

Este viernes, Felipe VI reaparecía de manera virtual y lo hacía desde su residencia oficial, donde permanece confinado. Desde este lugar ha participado telemáticamente en el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, un evento que se desarrolla en Barcelona y que cuenta con la participación de los jefes de delegación y representantes de esta coalición y de otras organizaciones internacionales. Don Felipe ha podido intervenir así en el acto gracias a las nuevas tecnologías, aunque tal y como reconocía él mismo, habría preferido estar presente en la Ciudad Condal.

VER GALERÍA

El monarca es el tercer miembro de la Familia Real en guardar cuarentena después de que su mujer tuviera que hacer lo propio en la pasada primavera, al haber tenido contacto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien dio positivo por COVID-19. Por su parte, la princesa Leonor también hubo de aislarse en Zarzuela al poco de comenzar el curso escolar al detectarse un caso positivo en su clase. Ambas, como ha ocurrido con el rey Felipe este viernes, dieron negativo en el test que se hicieron por aquel entonces.,

No es el único royal en cuarentena. Este jueves la Casa Real sueca hacía público que los príncipes Carlos Felipe y Sofia habían contraído el virus y que, por precaución, los reyes Carlos Gustavo y Silvia y los príncipes Victoria y Daniel se habían sometido a las pruebas, dando negativo como resultado. Sin embargo, los hijos de estos últimos se quedarán sin clase durante unos días más. Por su parte, Harald y Sonia de Noruega finalizaron hace 24 horas su cuarentena preventiva después de que se detectase en palacio un caso entre los empleados. Este viernes retomaban así su agenda oficial.

Don Felipe reaparece de manera virtual durante su cuarentena