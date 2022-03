Doña Letizia, sobre la cuarentena del Rey: 'Está bien. Le he dado mucha envidia cuando me he despedido de él' La Reina se ha desplazado en solitario a Sevilla para presidir el Tourism Innovation Summit

Doña Letizia ha llegado este miércoles a Sevilla para presidir el acto de inauguración del Tourism Innovation Summit, una cumbre que pretende transformar el sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Estaba previsto que a este acto la Reina hubiera acudido con don Felipe, pero la cuarentena de diez días que se ha visto obligado a cumplir, por tener el pasado domingo contacto directo con una persona que ha dado positivo en COVID-19, ha hecho que se hayan suspendido todas sus actividades oficiales previstas durante dicho periodo. Quedaba en el aire saber si finalmente la Reina acudiría en solitario a este acto, ya que desde la Casa Real se informó que tanto ella como sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, podrían continuar con sus agendas con normalidad. Finalmente, el Palacio de Zarzuela confirmó este martes que acudiría a la cita.

En su discurso, doña Letizia ha dedicado unas palabras al rey Felipe VI, asegurando que se encuentra en perfecto estado. "Si me lo permiten, me gustaría trasladarles un saludo con todo cariño del Rey, a quien le habría gustado mucho estar hoy aquí con nosotros en Sevilla", ha confesado provocando un gran aplauso entre los presentes. "Le he dado mucha envidia cuando esta mañana me he despedido de él". "Es muy consciente del gran impacto que está teniendo esta epidemia en el sector", ha añadido. La Reina también ha dado las gracias a todos "por visitarnos en estos momentos tan complicados". "Es un gran placer y un honor darles la bienvenida a España y a esta región tan bonita que es Andalucía", ha dicho doña Letizia, quien ha hecho referencia al minuto de silencio que han guardado por el Día Internacional Contra la Violencia de Género: "Un gesto que simboliza, desde todos los ámbitos, el rechazo contundente a esta violencia y trabaja para elminarla".



El turismo es uno de los sectores en los que los Reyes se han volcado desde que estalló la crisis sanitaria por el coronavirus y fomentar su impulso el pasado verano con la llegada de la nueva normalidad fue uno de los objetivos de los Reyes, que emprendieron una gira por todas las comunidades autónomas para mostrar y fomentar su apoyo a esta industria clave de España. El Tourism Innovation es la plataforma profesional que surge para presentar las últimas tecnologías, soluciones, innovaciones, modelos y tendencias que están revolucionando el turismo. Durante tres días, los líderes del sector compartirán sus casos de éxito, además de nuevos modelos de negocio para redefinir una nueva era para este sector, una masterclass y un debate en profundidad sobre los retos que se presentan en un futuro próximo. Para su viaje a Sevilla, doña Letizia ha rescatado de su armario el vestido de estampado puntillista que lució en junio de 2019 en la ceremonia de investidura del Rey como caballero de la Orden de la Jarretera, que se celebró en el Castillo de Windsor y que estuvo presidido por Isabel II. Lo ha combinado con un chaquetón de color negro, a juego con su cinturón y sus zapatos de tacón, y un bolso de color blanco.

Sin cambio de planes

El confinamiento de don Felipe además de no trastocar el día a día de su esposa y de sus hijas tampoco influirá en la agenda de doña Sofía, que dentro de unas horas entregará en el Palacio Real de Madrid el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al poeta chileno Raúl Armando Zurita Canessa. El galardón tiene una dotación económica de 42.100 euros. La última vez que se vio a don Felipe en público fue este lunes en dos actos. El primer tuvo lugar por la mañana en el Palacio de El Pardo donde presidió el Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y el segundo fue horas más tarde en el Palacio de la Zarzuela donde recibió en audiencia al comandante del Mando Aliado de Transformacion de la OTAN, el general André Lanata, con motivo de su visita a España y tras dos años en el cargo.