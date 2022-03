Don Felipe reaparece de manera virtual durante su cuarentena

Don Felipe ha retomado de manera telemática su agenda. El Rey, que se encuentra confinado desde el pasado domingo y con sus actividades oficiales suspendidas debido a un contacto directo con un positivo en coronavirus, ha presidido un acto de manera telemática. En un principio, la Familia Real no tenía programado ningún compromiso oficial para este viernes, pero un día antes, Casa Real informó de la participación del soberano en esta cita que se ha producido en medio de su cuarentena domiciliaria de diez días. Gracias a las tecnologías, don Felipe ha podido retomar su agenda sin necesidad de salir del Palacio de La Zarzuela y así cumplir las medidas sanitarias, tal y como hizo, al igual que doña Letizia, la pasada primavera, durante los meses más difíciles de la primera oleada de la pandemia.

En concreto, el jefe del Estado ha participado en la sesión inaugural del V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que se desarrolla en Barcelona, y en la que ha intervenido desde su residencia. La sesión cuenta con la participación de los jefes de delegación y representantes de esta coalición y otras organizaciones internacionales. La unión por el Mediterráneo es una organización intergubernamental que agrupa a todos los países de la Unión Euroepa y a quince del Mediterráneo Sur y Oriental. Su misión es potenciar la cooperación regional, el diálogo y la implementación de proyectos e iniciativas que lleguen a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a las mujeres con el objetivo de lograr en la zona estabilidad, desarrollo humano e integración. Con buen aspecto y desde una sala diferente a su despacho, don Felipe ha dado un discurso, en el que también ha hablado en inglés, que ha comenzado lamentando su asuencia. "Querría haber estado presente enn Barcelona, pero lamentablemente he tenido que estar confinado de manera preventiva por culpa de la pandemia", ha dicho.

Hace solo unos días, la Reina presidía en solitario la inauguración del Tourism Innovation Summit en Sevilla, una cumbre que pretende transformar el sector turístico a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. A la capital andaluza también tendría que haberse desplazado su marido, pero su aislamiento hizo que finalmente no pudiera acompañarla. Al respecto, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía aseguró que Felipe VI se encontraba en perfecto estado. "Si me lo permiten, me gustaría trasladarles un saludo con todo cariño del Rey, a quien le habría gustado mucho estar hoy aquí con nosotros en Sevilla", confesó provocando un gran aplauso entre los presentes. "Le he dado mucha envidia cuando esta mañana me he despedido de él". "Es muy consciente del gran impacto que está teniendo esta epidemia en el sector", añadió.

A pesar de que el soberano está en cuarentena, esto no ha trastocado los planes ni de su mujer, ni de sus hijas que han seguido con su rutina escolar. También doña Sofía ha continuado con sus actividades y este miércoles entregó un premio de poesía iberoamericano. Antes que don Felipe, doña Letizia estuvo confinada tras tener contacto hace unos meses con la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo en COVID-19. Meses después, en septiembre, la Princesa de Asturias se veía obligada a seguir sus lecciones escolares on line tras detectarse un positivo en su clase.