Doña Letizia preside los premios Jaume I con pequeño susto incluido

Doña Letizia arranca semana con un nuevo viaje en solitario tras la cuarentena del Rey. La Reina se ha desplazado hasta Valencia donde participa en la entrega de premios Jaume I y en una audiencia con representantes de la Policía Municipal. Es el segundo traslado que realiza por el territorio nacional desde que se anunciara que don Felipe se encuentra confinado de manera preventiva durante diez días desde el pasado 23 de noviembre, a pesar de haber dado negativo en el test de COVID-19, por haber tenido contacto directo con un positivo. La semana pasada, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía viajó hasta Sevilla para la apertura de una cumbre de turismo donde confimó que su marido "esta bien. Le ha dado mucha envidia cuando me he despedido de el". Aunque don Felipe es presidente de honor de los Premios Rei Jaume I, no es la primera vez que la Reina entrega estos reconocimientos, ya que en el año 2017 también acudió sola.

Entre los premiados se encuentran Francisco José García Vidal (investigación básica), Diego Puga Pequeño (economía), Miguel Beato del Rosal (investigación médica), Fernando Maestre Gil (protección del medio ambiente), Laura Lechuga Gómez (nuevas tecnologías) y Verónica Pascual Boé (emprendimiento). Estos premios cuentan con la colaboración de AirLiquide Healthcare y Caixabank en Investigación Médica, la Fundación Iberdrola en Protección del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de València en Nuevas Tecnologías y Mercadona, Edem y AVE en el premio al Emprendedor. Además, los Premios tienen el apoyo de entidades como Autoridad Portuaria de Valencia, Bankia, Boluda Corporación Marítima, Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Fundación Banco Santander, Pavasal, RNB, SPB, Grupo Vectalia y CEV.

Para esta cita, doña Letizia ha elegido un vestido y abrigo de lana gris de línea trapecio y mangas acampanadas de Carolina Herrera con un forro en tono malva, consiguiendo crear contraste al conjunto, que atesora en su armario desde hace ya bastantes años. El pequeño susto del día se ha producido cuando Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, se ha caído durante el posado con la Reina. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le ha dado la mano para que pudiera levantarse.

Antes de finalizar el acto, la reina Letizia ha dirigido unas palabras a los presentes que han comenzando con una mención a su esposo. "Ya se imaginarán que el deseo del Rey era poder estar hoy aquí con todos nosotros. Me pide que les transmita su cariño especial por unos premios que lleva tantos años admirando y apoyando por su excelencia y su proyección internacional. Y, claro, os felicita de corazón, queridos premiados".

Los Premios Rei Jaume I se conceden a personas que destaquen en su campo de trabajo y que hayan desarrollado la mayor de su actividad profesional en España. Los candidatos deben ser nominados por terceras personas y deben acreditar sus cualidades. Existen en la actualidad seis galardones, cada uno de ellos dotados con 100.000 euros y una medalla de oro. Se reconocen como los premios de mayor prestigio para la actividad realizada en España y es uno de los mejor remunerados del país. Los galardonados tiene el compromso de destinar una parte del importe a la investigación y el emprendimiento en España.

Tras este acto, doña Letizia ha recibido en audiencia a una representación de la Policía Municipal de Valencia, cuyos orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, concretamente al 7 de febrero de 1870, cuyo cometido era dar seguridad a los vecinos "extirpando el crimen siempre que de él se tenga noticia". En su larga historia, este Cuero ha participado en tareas humanitarias de auxilio en hechos históricos de la ciudad, como fue, por ejemplo la trágica riada de 1957, aún recordada por los mayores de la ciudad o las inundaciones más recientes de 1982 o las últimas gotas frías de 2019 y 2020. En Valencia, el ingreso en el Cuerpo de las primeras mujeres se produjo el 3 de agosto de 1981 cuya promoción la integraron 29 féminas. Actualmente, la Policía Local de Valencia consta de 1.495 efectivos, de los que 230 son mujeres. Está estructurada en siete unidades de distrito, una unidad vial y otras secciones especializadas.

El pasado miércoles, doña Letizia acudió a Sevilla para presidir el Tourism Innovation Summit, un acto al que estaba previsto que también acudiera don Felipe. Dos días después, y aunque no estaba previsto, el jefe del Estado reapareció de manera virtual en medio de su cuarentena. Participó telemáticamente desde el Palacio de la Zarzuela, como hizo en múltiples ocasiones durante la primera oleada de la pandemia para participar en el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo. Con buen aspecto y desde una sala diferente a su despacho, el soberano dio un discurso que arrancó lamentando su ausencia. "Querría haber estado presente en Barcelona, pero lamentablemente he tenido que estar confinado de manera preventiva por culpa de la pandemia", dijo.