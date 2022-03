La princesa Leonor afianza su papel de heredera: preside por segunda vez los premios que llevan su nombre

Un día después de su llegada a Oviedo, don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han asistido a la tradicional ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, en la que es, sin duda, la edición más atípica debido a la pandemia de coronavirus, que este 2020 lo ha trastocado todo. Para empezar, la imagen de los invitados desfilando por la alfombra azul ante un nutrido público ha sido este año mucho más breve que en ediciones pasadas. Además, ha habido cambio de escenario. En esta ocasión, los galardones se han entregado en el Salón Covadonga del hotel La Reconquista y no en el Teatro Campoamor de la capital del Principado.

Un salón con mucha historia, el nuevo marco de los premios

Lo que no ha variado ha sido el saludo y el posado de la Familia Real española ante los medios de comunicación, justo antes de acceder al interior por el Patio de los Gatos. Junto a ellos, como cada año, doña Sofía, una incondicional de esta importante cita ineludible marcada en rojo en el calendario de todos los asturianos. Minutos antes, terminaban de prepararse en el hotel y lo hacían, por primera vez, con las gaitas de fondo. Cabe recordar que este sonido es el encargado de amenizar la ceremonia cada año.

Este año, entre las personalidades que han acudido a la ceremonia hemos visto a la vicepresidenta Carmen Calvo, la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet, el presidente del Tribunal Supremo de España, el presidente del Partido Popular Pablo Casado y la presidenta del Senado Pilar Llop. Y por supuesto, a la Familia Real. Para este viernes por la tarde doña Letizia ha reciclado un espectacular vestido de manga francesa azul noche de Carolina Herrera, de falda lápiz y con una flor a la altura del hombro. Su hija Leonor ha lucido un conjunto con bordados de dos piezas en color beige y zapatos de tacón, mientras que su hermana, que ha sorprendido por su peinado en forma de trenza, ha hecho lo propio con un conjunto en tono verde botella.

Los premiados de este año son el bicampeón del mundo Carlos Sainz, en la categoría de Deportes, Anne Carson (Premio Princesa de Asturias de las Letras), la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y Hay Festival or Literature & Arts (Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades), Gavi, the Vaccine Alliance (Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional), Dani Rodrik (Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales), Ennio Morricone y John Williams (Premio Princesa de Asturias de las Artes), Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y Emmanuel Candès (Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica) y los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19 (Premio Princesa de Asturias de la Concordia). De todos ellos, únicamente acuden cinco de las ocho categorías. El resto de los distinguidos en la presente (y atípica) edición ha hecho llegar sus mensajes a través de las nuevas tecnologías.

La princesa Leonor ha pronunciado su segundo discurso en el marco de los galardones que llevan su nombre -debutó el año pasado a sus casi 14 años de edad-. Esa ha sido, sin duda, una de las imágenes más esperadas del acto, como también lo ha sido el discurso que ha pronunciado el piloto de carreras Carlos Sainz, seguido muy de cerca por los suyos y en el que el deportista no ha podido evitar emocionarse. Ni sus familiares ni los del resto de galardonados han accedido, por cierto, al salón, sino que han seguido la gala a través de pantallas situadas en otras estancias del hotel, del mismo modo que los patronatos de la institución. Esta decisión obedece al estricto protocolo sanitario establecido por la Fundación para la ocasión. El acto, televisado, tampoco ha contado con público presente en la sala.

Otro de los instantes que ha despertado un sinfín de emociones agridulces ha sido el protagonizado por los representantes de los sanitarios españoles, reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Uno a uno han ido saludando con los aplausos de todos los presentes de fondo, convirtiendo el momento en un auténtico homenaje a las víctimas de la pandemia. Justo al recoger el galardón, todo el Salón Covadonga se ha puesto en pie para reconocer su labor, su esfuerzo, su sacrificio y el dolor vivido en estos meses.

"Rendirse no era una opción", ha expresado José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del hospital madrileño Gregorio Marañón, visiblemente emocionado. "Quizá la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca y hoy recogemos este premio en su memoria", ha añadido, en claro tributo a todas las personas que se han dejado la piel durante la crisis sanitaria.

Precisamente, en su discurso, la princesa Leonor ha querido recordar a todas aquellas personas que se han visto afectadas por el COVID-19, tanto a las víctimas como a sus familias. "Tengo casi 15 años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país", ha recalcado. Además, durante su mensaje, la hija del rey Felipe no ha dejado pasar la oportunidad de recordar su paso por estos galardones en 2019 al tiempo que, con sus palabras, ha consolidado su papel de heredera en la ceremonia de los galardones que llevan su nombre al demostrar el "sentido de la responsabilidad" que le embarga y que, del mismo modo, han de tener los jóvenes de su generación para no olvidarse nunca de las "personas que nos rodean, que nos quieren y a quienes queremos".

El encargado de cerrar el acto ha sido, como cada año, el rey Felipe, que ha querido transmitir un mensaje de esperanza en medio de la delicada situación actual. "Frente a tanta pérdida, tanta incertidumbre y tanto pesar, han renacido en nosotros también otros sentimientos y actitudes positivas que quizá en demasiadas ocasiones parecían adormecidos", ha manifestado el soberano. Asimismo, ha hecho una llamada a la unidad, al sentido del deber y al civismo durante su discurso.

Seguidamente, el himno de Asturias es el colofón con el que se ha dado por finalizado este evento, en un año atípico, diferente y plagado de novedades. Entre otras, las que vivimos el jueves, cuando los Reyes cambiaron el tradicional concierto previo por una visita de lo más curiosa acompañados de sus hijas. Ya el sábado, don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladarán a Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias 2020, en una jornada que se ha visto sustancialmente modificada, del mismo modo que ha ocurrido con todos los actos enmarcados en los premios de este año.