Sin almuerzo, al aire libre y con un recorrido más breve: las novedades de la visita al Pueblo Ejemplar

Hace aproximadamente un año, por estas mismas fechas, los reyes Felipe y Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se desplazaron hasta un pintoresco municipio, Asiego, para asistir a la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Los cuatro se empaparon de tradiciones y se dieron un auténtico baño de multitudes que nada tendrá que ver con lo que sucederá en apenas unos días, cuando regresen al Principado para presidir la presente edición de un acto muy esperado por todos los asturianos.

Las anécdotas más curiosas de la visita de los Reyes y sus hijas al 'Pueblo Ejemplar' de Asiego

VER GALERÍA

Este año, el galardón ha recaído en la parroquia rural de Somao, una comarca enclavada en el medio geográfico del bajo Nalón, entre áreas rurales y urbanas. Somao marca el punto más septentrional del concejo de Pravia, pero eclesiásticamente pertenece al de Muros de Nalón. Situada en un espectacular enclave con vistas al mar y a la desembocadura del Nalón, tiene 300 habitantes en estos momentos y es una de las 39 parroquias rurales que hay en Asturias con personalidad jurídica y capacidad para gestionar sus bienes. Entre ellos, 400 hectáreas de monte y varios pastizales.

Don Felipe, doña Letizia y sus hijas vivirán, dentro de poco más de una semana, un día muy diferente al que están acostumbrados en el marco de este reconocimiento. Según se desprende de la información facilitada por la Fundación Princesa de Asturias, el evento tendrá un formato distinto al habitual debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a tomar una serie de medidas higiénicas y de seguridad en aquellos actos en los que se espera la presencia de numerosas personas.

VER GALERÍA

De hecho, precisamente para evitar aglomeraciones, la institución ha previsto que el recorrido que realice la Familia Real en su visita al 'Pueblo Ejemplar' sea "más breve" y que el acto institucional se lleve a cabo "al aire libre" y "únicamente para los vecinos de la localidad". Asimismo, se ha suspendido el tradicional almuerzo de campo que cada año solía celebrarse con los habitantes del municipio en cuestión.

Así será la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Cambios en otros actos

No solo la entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar' ha sufrido modificaciones con respecto a años anteriores. También lo ha hecho la ceremonia central, es decir, los Premios Princesa de Asturias. Así, el próximo 16 de octubre no será el Teatro Campoamor de Oviedo el escenario elegido, sino el Salón Covadonga del hotel La Reconquista de la ciudad. Además, algunos actos, como el tradicional almuerzo y la recepción, se han suspendido por precaución y a fin de minimizar el riesgo de contagio. En cuanto a los premiados, la Fundación no les ha solicitado que viajen a Asturias para recoger su distinción.

Loading the player...

Las anécdotas más curiosas de la visita de los Reyes y sus hijas al 'Pueblo Ejemplar' de Asiego