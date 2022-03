Los Reyes y sus hijas ya están en Asturias: arte, música... y ¡coches de carreras! en su primera visita

Hace justo un año, don Felipe y doña Letizia acudían, sin la princesa Leonor y la infanta Sofía, al tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias, previo a la entrega de galardones. Aquella edición era la primera que contaba con la presencia de las hijas de los Reyes en Oviedo, aunque no se dejaban ver, sin embargo, en el Auditorio Príncipe Felipe. 365 días después, la princesa de Asturias y su hermana han regresado al Principado, pero en esta ocasión la crisis sanitaria del coronavirus ha modificado gran parte de los actos y, sobre todo, la forma en la que estos se están llevando a cabo. De hecho, este jueves no se celebraba el citado recital, sino que en su lugar se producía una visita que no han querido perderse la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Ambas han acompañado a sus padres hasta las instalaciones de la Fábrica de Armas de la Vega, en la capital asturiana, donde se están desarrollando a lo largo de toda esta semana un sinfín de actividades culturales organizadas por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la 40º edición de los premios. Así, poco después de su llegada a la región, los cuatro han llegado a LAFPABRICA. Fábrica de Premios, que es como se conoce a esta iniciativa dirigida a ensalzar la figura y obra de los galardonados con actividades para todos los públicos. Para acceder al edificio, han atravesado unas mallas transparente iluminadas con colores.

Junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como a autoridades regionales y locales, los Reyes y sus hijas han visitado en primer lugar la nave Almacén. Aquí han conocido el taller Carlos Sáinz -en el que se exponen varios vehículos con los que logró algunos de sus triunfos-. Ha sido entonces cuando don Felipe y doña Letizia ha explicado a sus hijas algunos detalles acerca de los coches. Uno de ellos ha sido el responsable de la anécdota de la jornada, dado que se trataba del mismo automóvil que llevó Carlos Sáinz al Palacio de la Zarzuela. El piloto regaló entonces al rey Felipe el casco del rally París-Dakar. Tan interesadas estaban sus hijas que el monarca ha tenido que instarlas a que continuaran con la visita.

La Familia Real, que ha llevado las pertinentes mascarillas, también ha visto una muestra homenaje a los sanitarios españoles y la instalación artística con la que se rinde tributo a Ennio Morricone, entre otros espacios. En este punto han escuchado dos piezas: una interpretación de Star Wars, 'Main Title' y Cinema Paradiso. Posteriormente se han trasladado a la nave Taller, donde han mantenido un encuentro con artistas. En una de las paradas, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han atrevido a probar un juego interactivo en el que las palabras eran las protagonistas.

El recorrido ha finalizado en la nave de Artes y Oficios. Para la ocasión, doña Letizia ha optado por lucir un look monocolor en negro y el abrigo color buganvilla de su paisano Marcos Luengo. Por su parte, la princesa Leonor se ha dejado ver con un vestido verde y abrigo blanco, mientras que su hermana Sofía ha hecho lo propio con uno en tonos oscuros. Madre e hijas han elegido un calzado cómodo, concretamente bailarinas.

En cuanto a la Semana de los Premios, está formada por un total de 29 actos distintos en los que, eso sí, la participación de los premiados se está viendo sustancialmente limitada. Además de talleres, espectáculos musicales y charlas presenciales, don Felipe, doña Letizia y sus hijas han conocido de primera mano parte de la programación virtual que se desarrolla desde el pasado 8 de octubre -cuando se inauguraron las instalaciones permanentes-, que incorpora encuentros, recitales poéticos y juegos de carácter lúdico y divulgativo en nuevos formatos. En el exterior de la fábrica, se ha instalado, asimismo, un autocine.

En concreto, los ciudadanos han podido disfrutar estos días del mencionado anteriormente espacio conceptual dedicado a la obra de Ennio Morricone -uno de los galardonados- a partir de la fusión de algunas de sus piezas musicales y de escenas de películas a los que puso la banda sonora; de una instalación audiovisual vanguardista que homenajea a la literatura y al arte; de la exposición sobre las victorias de Carlos Sainz -premiado en la presente edición-; de un espacio multidisciplinar que adapta las obras a los poemas de Anne Carson -galardonada-; de la proyección digital de una exposición fotográfica con la que se homenajea a los sanitarios españoles -reconocidos este 2020- y de una instalación permanente que recorre el camino de una vacuna, entre otros.