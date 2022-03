Doña Letizia recupera en Asturias su 'top' de cuero con tachuelas Continúa sin estrenar ropa pero logra configurar un look impactante a la vez que cómodo para dar comienzo a los Premios Princesa de Asturias

Comienza un fin de semana especialmente señalado en el calendario para la Familia Real española, y es que se celebran los emblemáticos Premios Princesa de Asturias. A pesar de que la ceremonia de entrega no tendrá lugar hasta mañana por la tarde, antes veremos a los Reyes y sus hijas protagonizar otros dos actos oficiales en el marco de estos galardones. El primero ha tenido lugar esta misma tarde, cuando los cuatro han visitado las instalaciones de la FPABRICA, es decir, la antigua Fábrica de Armas de Oviedo. Para esta cita, doña Letizia, quien lleva apostando por looks discretos, sobrios y repetidos desde que comenzara el nuevo curso, no ha querido cambiar de estrategia y ha elegido un conjunto muy cómodo compuesto mediante prendas que nunca fallan, eso sí, aportando su sello personal para darle un aire de lo más cañero.

Moda española

A pesar de que la Reina adora tiendas internacionales como Carolina Herrera o Hugo Boss, lo cierto es que estos últimos meses ha optado de manera mucho más recurrente por marcas de nuestro país, desde algunas tan populares como Zara hasta otras algo más desconocidas como Macarena Shoes, que firmaba varios de los pares de alpargatas que ha estrenado este verano. Hoy ha querido continuar con ese apoyo a la industria textil española pero ha preferido seguir manteniendo un perfil bajo y no estrenar, por lo que ha tirado de fondo de armario y ha recuperado uno de sus abrigos más llamativos, un diseño de Marcos Luengo que, curiosamente, estrenó en Asturias. Hace justo 6 años y también en el marco de los Premios Princesa de Asturias, doña Letizia sorprendió con este original modelo en la comarca de Los Oscos. Hoy le da una nueva vida combinándolo de una manera muy diferente.

Cambio de estrategia

La prenda en cuestión se trata de un abrigo ligero ideal para esta temporada de entretiempo en un intenso tono buganvilla capaz de alegrar el día más gris. Cuenta con un original corte trapecio, manga caída y pespuntes a contraste, además de cuello elevado y bolsillos circulares. El día que se lo vimos por primera vez, doña Letizia lo lució con unos pantalones grises de traje y botines de tacón, pero en esta ocasión ha apostado por llevarlo sobre un look monocolor en negro. Esto no significa que se trate de un conjunto aburrido, sino todo lo contrario, puesto que ha recurrido a uno de sus materiales preferidos (y muy cañero) para transformar el estilismo.

Detalles que marcan la diferencia

La mujer de Felipe VI ha demostrado una vez más por qué está considerada como una de las royals más modernas del panorama internacional al reciclar un comentado top de cuero que no dejó indiferente a nadie y que estamos seguras de que hoy también va a dar mucho que hablar. Continuando con ese altavoz a la moda de nuestro país que comentábamos anteriormente, es una prenda de la casa Uterqüe que estrenó en 2018 y que está pensada para potenciar especialmente la figura de la mujer gracias a su silueta entallada y su volante péplum.

Cuenta con discreto escote a la caja, manga larga, estratégicos pespuntes y, lo más llamativo, una hilera de pequeñas tachuelas metalizadas en el cuello, mangas y cintura, lo que aporta una imagen de lo más roquera. Para compensar, lo ha combinado con unos sencillos pantalones negros a tono, bolso de mano de piel y bailarinas de puntera afilada similares a las de sus hijas.

