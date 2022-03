Don Felipe y doña Letizia, noche de ópera con invitados como Isabel Preysler, Eugenia Silva o Anne Igartiburu

La crisis sanitaria hizo que se pusieran en pausa muchas de las propuestas culturales, un parón forzoso durante el cual don Felipe y doña Letizia se mostraron su completo apoyo manteniendo encuentros virtuales con los máximos representantes de la Federación de Distribuidores Cinematográficos y también con profesionales de la talla del actor Antonio Banderas o la directora Isabel Coixet, quienes les trasladaron de primera mano los problemas con los que convive este colectivo. Ahora los Reyes reafirman su compromiso con este sector presidiendo la inauguración de la temporada número 24 del Teatro Real, en cuyo interior están ya disfrutando del estreno Un Ballo in Maschera, de Giuseppe Verdi. Se trata de una ópera dramática interpretada en italiano y dirigida por Gianmaria Aliverta que se basa vagamente en el asesinato del rey Gustavo III de Suecia, quien fue disparado durante un baile de máscaras, muriendo 13 días más tarde a causa de las heridas.

En esta otoñal tarde de septiembre, el jefe de Estado y su mujer han llegado hasta la plaza de Oriente, donde también se encuentra el Palacio Real, protegidos con mascarillas y muy elegantes puesto que así manda el dress code en este tipo de actos -el Rey con traje oscuro y la Reina con un vestido granate y complementos a tono-. Don Felipe y doña Letizia disfrutan desde el palco real de la imponente puesta en escena, de la música en directo y de las voces de los intérpretes que forman parte del reparto, como Ramón Vargas, Saioa Hernández o Daniela Barcellona, entre otros. Una velada de ópera que no han querido perderse otros representantes de diferentes ámbitos como Isabel Preysler, espectacular con un modelo de Pertegaz, y Mario Vargas Llosa, Eugenia Silva, Anne Igartiburu, Alberto Ruiz Gallardón y María del Mar Utrera, Pablo Casado e Isabel Torres, Rosa Maria Mateo, Pilar del Castillo, Esperanza Aguirre, Blanca Suelves, Emiliano Suárez, Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, Inés Arrimadas y Xavier Cima, Andrea Levy...

Una afición que han traspasado a sus hijas

Tras la representación de Un Ballo in Maschera, se espera que don Felipe y doña Letizia puedan dar personalmente la enhorabuena a la dirección artística, a los intérpretes y a los miembros del coro y el equipo técnico. Además, no sería extraño que acudan más adelante a las propuestas que hay para este curso, entre las que se encuentra El nacimiento del rey Sol, Rusalka, Don Giovanni, Elektra, Siegfried, Norma, Peter Grimes, Lessons in love and violence, Orlando Furioso o Tosca. Cabe recordar que el pasado octubre, tras los festejos del Día de la Hispanidad, la Reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron juntas al Teatro Real para ser testigos en primera persona de la última función del espectáculo de ballet Giselle en España.

En los últimos años, los Reyes han acudido cada mes de septiembre al coliseo madrileño en su inicio de temporada. De hecho, en 2016 vivieron en su interior un inolvidable momento, y es que el acto se celebró el 15 de septiembre, coincidió de esta manera con el 44 cumpleaños de doña Letizia, quien recibió una bonita sorpresa. Al finalizar el descanso, la orquesta entonó para ella los acordes del 'cumpleaños feliz' y hubo una sonada ovación acompañada de muchos aplausos por parte de todos los allí presentes. Un detalle con el que la madre de la princesa de Asturias se mostró muy sonriente agradecida.

