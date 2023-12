La entrañable felicitación de Pablo y Marie-Chantal de Grecia con sus cinco hijos en sus Navidades más tristes

"¡Paz, amor, felicidad y que brille el sol en 2024!". Este es el ferviente deseo que Marie-Chantal de Grecia ha querido transmitir a todos en unas fechas tan señaladas, mensaje con el que mostraba el entrañable christmas navideño protagonizado por la Familia Real helena al completo. El matrimonio y sus cinco hijos cumplen de esta forma con la tradición que se remonta tiempo atrás, de nuevo a través una armoniosa estampa donde aparecen juntos haciendo piña.

La fotografía en blanco y negro elegida para la ocasión tiene, eso sí, un toque original y algo diferente respecto a la de años anteriores. Esta vez se han decantado por rescatar una hermosa instantánea tomada en 2023 y que resulta de lo más veraniega. Vestidos con ropa cómoda y ligera, los siete se inmortalizan frente a la cámara con el mar de fondo mientras la mayoría esboza una leve sonrisa.

En la misma tarjeta, vemos a continuación un breve texto donde se puede leer el clásico "os deseamos feliz Navidad y un próspero Año Nuevo", seguido de los nombres de Pablo (56 años), Marie-Chantal (55), Olympia (27), Constantine (25), Aquileas (23), Odysseas (19) y Aristides (15). Todo ello con letras rojas y en mayúsculas impresas, mientras que las firmas del jefe de la Casa Real griega y su esposa salen justo debajo escritas a mano y en negro.

De hecho, se ha querido añadir ciertos elementos más desenfadados como son los emoticonos de corazones, el símbolo de la paz, una carita alegre y un sol entre exclamaciones, representando así las propias palabras que expresaba la matriarca al principio en su perfil público oficial. Para rematarlo, en la parte superior izquierda han plasmado también en inglés un "To you all!", trasladando su "¡A todos vosotros!" en la bonita felicitación.

Estas fiestas para los 'royals' griegos van a ser sin duda las más tristes hasta la fecha, ya que serán las primeras Navidades sin la presencia de Constantino II. El hermano de doña Sofía y tío de Felipe VI falleció el pasado 10 enero en Atenas a los 82 años tras una larga enfermedad y su ausencia en las celebraciones, lógicamente, se va hacer notar. El último monarca griego estará seguro en el recuerdo de su familia, tanto de su mujer la reina Ana María (75) como de sus hijos y nietos.

Homenajear como merece y de forma íntima al que fue soberano será, por tanto, la mejor excusa del más que posible reencuentro navideño que habrá entre Pablo y Marie-Chantal con sus vástagos. La pareja, que reside a caballo entre Nueva York y Londres, desvelaba hace un par de meses que "el nido está vacío" ya que sus cinco descendientes se han independizado. Eso sí, el benjamín de la casa lo hacía tras ingresar en un internado para seguir ahí con su formación académica.

