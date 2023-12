Pablo de Grecia explica el motivo por el que lleva un parche negro en su ojo izquierdo

Hace seis días, Marie-Chantal Miller (55) publicó a través de su perfil público una instantánea que acaparó todas las miradas porque en ella aparece Pablo de Grecia (56) con un parche en el ojo izquierdo y cierta seriedad en su rostro. Sin dar más detalles sobre qué le podría haber ocurrido, acompañó esta fotografía con un divertido comentario: "Esperemos que sea un look temporal. Pero me parece que está bastante mono". Ahora, ha sido el propio jefe de la Casa Real helena el que se ha pronunciado sobre esta situación y ha querido dar las gracias por todos los mensajes de ánimo que ha recibido.

Con un mensaje escueto, pero directo, el hijo del difunto rey Constantino de Grecia y sobrino de la reina doña Sofía ha contado que ha tenido que entrar en quirófano para someterse a una operación en el ojo y que por eso lleva un parche: "Muchas gracias por su amable interés y deseos", comienza el breve mensaje en inglés y en griego, que ha compartido a través de sus perfiles oficiales. "Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", añade Pablo de Grecia.

El matrimonio reside desde 2017 en el Upper East Side de Nueva York, donde disfrutan de una vida tranquila que solo interrumpen para acudir a actos sociales tanto en Manhattan como fuera del país. De hecho, la última vez que se les ha visto fue la noche del lunes 4 de diciembre en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2023 celebrada en la Royal Albert Hall de Londres. Marie-Chantal Miller asistió junto a su marido para celebrar el premio a la trayectoria de Valentino. Un evento en el que el primo de Felipe VI lució por primera vez en un acto público el parche en el ojo. Un accesorio que combinó con un elegantísimo esmoquin negro. El mismo color que eligió la esposa del jefe del estado que acudió con una falda larga asimétrica que combinó con un top beige, bordado con lentejuelas creando un estampado geométrico y adornado en la parte baja flecos anchos. Durante la gala estuvieron acompañados por Georgina Brandolini d'Adda, Giancarlo Giammetti y Anne Hathaway.

La familia real griega

Con cincuenta y seis años, Pablo de Grecia está al frente de la dinastía griega tras el fallecimiento de su padre Constantino II el pasado 10 de enero. La monarquía de este país quedó abolida en diciembre de 1974, hace casi cincuenta años, y no habrá un nuevo soberano. A pesar de que Pablo de Grecia nació príncipe heredero, no hay un trono para él, eso sí, tras el fallecimiento del último Rey de los helenos, se convirtió en el nuevo jefe de la Casa Real. Pablo y Marie-Chantal se conocieron en 1992, en Nueva Orleans, en la fiesta de cumpleaños de Philip Niarchos. Se prometieron dos años después, en Gstaad, los Alpes suizos. Desde ese momento, el matrimonio permanece muy unido junto a la preciosa familia que han formado junto a sus cinco hijos: Olympia (25), Constantino Alexios (23 años), Aquiles (21), Odiseo (17) y Arístides Stavros (13).

