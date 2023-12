Olympia de Grecia y Poppy Delevingne, dos excuñadas muy bien avenidas

Se llevan diez años, pero son las mejores amigas y aunque ya no son cuñadas, su relación sigue intacta. Se trata de Olympia de Grecia (27), hija de los príncipes Pablo y Marie-Chantal, y la socialité, modelo y aristócrata británica Poppy Delevingne (37) a las que se ha visto juntas, espectaculares y presumiendo de amistad en Londres durante la presentación de uno de los proyectos de la hermana de la modelo y actriz Cara Delevingne.

La princesa Olympia no ha dudado en acercarse hasta el restaurante LAVO de la capital británica donde su buena amiga presentaba el evento The Perfect Christmas de Della Vite, una marca italiana de prosecco (un vino blanco espumoso seco o extra seco) de la que Poppy es copropietaria junto a sus hermanas Cara y Chloe. La nieta del recordado rey Constantino, hermano de la reina Sofía, ha derrochado estilo con un total look en negro compuesto por abrigo tipo esmoquin y un favorecedor vestido con escote en palabra de honor. Por su parte, la anfitriona estaba sensacional con un minivestido en color marrón chocolate, sandalias doradas de plataforma y coleta alta infinita.

Olympia y Poppy se abrazaron y posaron de lo más compenetradas en una velada en la que estuvieron otras muchas celebridades y rostros conocidos como Damian, hijo de Elizabeth Hurley, quien lució pantalones negros y un jersey de cuello pico; Gene, hijo de Liam Gallagher, Wallis Day, la actriz Jamie Winstone, Paloma Faith, la también actriz Clara Paget, Olivia Buckingham o Lady Amelia Windsor.

Hace tan solo unos días, una fuente cercana al periódico Daily Mail reveló que Poppy y Constantino de Grecia (25) habrían roto después de un año de relación y de que se trataría de una separación amistosa. “Simplemente están en diferentes etapas de su vida”, reveló dicha fuente. Una ruptura que no ha resentido la buena relación que tenían las cuñadas, que se remonta a mucho antes de que el amor surgiera entre la modelo y el heredero de la Casa Real helena.