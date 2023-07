Los hermanos de los herederos piden paso: el gran cambio de las nuevas generaciones 'royal'

El foco suele estar en sus hermanos mayores, los futuros reyes de su país. Ellos solían ser los niños, aquellos que protagonizan el titular simpático o se salen del guion en los actos oficiales amparados por su corta edad, pero ahora han crecido y los pequeños de la casa piden paso. Hace unos días, Éléonore de los belgas acudió con tacones a las celebraciones del Día Nacional y llamó la atención de la prensa. Siempre hay un gesto o un atuendo que actúa como resorte para darnos cuenta de que estamos ante un joven príncipe o princesa al que seguir la pista más allá de sus padres o hermanos. La hermana pequeña de la princesa Elizabeth, a sus 15 años, es una de ellas, pero no la única.

El cambio físico de las jóvenes 'royals' a través de sus peinados

VER GALERÍA

Cada vez más parecida a su hermana, casi tan alta como su madre, la reina Matilde, y ya con un estilo que deja atrás definitivamente la niñez, Éléonore acaba de reivindicarse como ya lo hizo en su momento la infanta Sofía, que tiene un año más que la princesa belga. A la hija menor de los reyes Felipe y Letizia, la vemos mucho más a menudo y los cambios pasan más desapercibidos, pero es innegable que en el último año ha vivido una evolución similar.

VER GALERÍA

Fue también poco después de cumplir 15 años cuando lució sus primeros tacones, algo poco habitual en sus looks teniendo en cuenta su imponente altura. No obstante, este paso fue una manera de decir adiós a los estilismos más aniñados e incluso coordinados con su hermana a los que acostumbraba. En el último año su armario se ha llenado de brillos, vestidos con cut-outs y su maquillaje es cada vez más marcado. Pero más allá de su estilo, también su actitud es mucho más madura y, aunque no deja de dar muestras de que su hermana sigue siendo su gran apoyo, la infanta Sofía comienza a volar sola y su primer destino será Galés.

VER GALERÍA

Otra princesa de la quinta de la Infanta que ha llamado la atención en los últimos meses ha sido Isabella de Dinamarca. Como ya ocurrió con otros royals de su edad, su confirmación, rodeada de su familia, sirvió como su gran debut. Fue la protagonista absoluta y se movió ante las cámaras con el aplomo y seguridad que ya ha visto en su hermano mayor, Christian, y en sus padres, Federico y Mary de Dinamarca. Desde que se convirtiera en una atractiva joven con estilo propio, Isabella muestra una especial predilección por la manicura ya que suele llevar las uñas limadas en forma de punta y color claro.

VER GALERÍA

Ariane de Países Bajos también ha traspasado ya la barrera de los 16. Fue en abril (igual que la infanta Sofía y la princesa Isabella) y diez días después de celebrar su cumpleaños impactó junto a su familia en un concierto donde lució taconazos, un maquillaje natural pero sofisticado y manicura perfecto. El look escogido también parecía gritar a los cuatro vientos que la menor de las tres hijas de los reyes holandeses se había hecho mayor: un traje oscuro de pantalón con un top de tipo lencero satinado en blanco.

VER GALERÍA

No solo las princesas crecen. Sverre Magnus de Noruega, ya con 17 años, también ha cambiado enormemente el último año. El pasado mes de mayo cobró más protagonismo que nunca en el Día Nacional de su país, donde apareció en el balcón junto a sus padres y sus abuelos, mucho más estilizado de lo que le recordábamos y superando en altura al príncipe Haakon. Al hermano de la princesa Ingrid, que siempre ha sido un niño tímido y tranquilo, lo hemos visto últimamente como un joven risueño, deportista y con un estilo cada vez más moderno.