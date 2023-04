Los príncipes Gustav y Carina esperan su primer hijo por gestación subrogada

Buenas noticias para la Familia Real danesa, a la que en pocos meses se va a sumar un nuevo miembro. Gustav Sayn-Wittgenstein, hijo de la princesa Benedicta y por tanto sobrino de la reina Margarita y Ana María de Grecia, va a ser padre por primera vez a los 54 años. A punto de celebrar su primer aniversario de boda con la escritora estadounidense Carina Axelsson, que tiene la misma edad, la pareja va a cumplir su deseo de tener un bebé que va a nacer mediante gestación subrogada. Ponen de esta manera el broche de oro a una historia llena de obstáculos en la que el amor ha vencido.

Desde el castillo de Berleburg han confirmado este mismo martes que la princesa Benedicta va a ser abuela de nuevo en escasas semanas. Mediante un comunicado oficial han explicado que el nacimiento del bebé está previsto para principios de verano y que los príncipes "están muy felices y agradecidos por esta oportunidad y agradecen a todos los involucrados que ayudaron a encontrar un camino legal a seguir". En Alemania, donde el matrimonio reside, está prohibido recurrir a una madre gestante, por tanto cabe esperar que hayan iniciado estos trámites fuera.

El jefe de la casa Sayn-Wittgenstein-Berleburg y su esposa, de ascendencia sueca y mexicana, llevan juntos más de dos décadas en las que el sobrino de la reina Margarita ha tenido que recurrir a la justicia para poder casarse sin perder sus derechos dinásticos. El 4 junio de 2022 al fin se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia íntima celebrada en la capilla del castillo de Berleburg, propiedad del príncipe y ubicado en la ciudad de Bad Berleburg, dentro del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Federico y Mary de Dinamarca ejercieron como padrinos en este enlace al que no faltaron los príncipes Joaquín y Marie de Dinamarca así como los príncipes Victoria y Daniel de Suecia. El día anterior hicieron una boda civil.

Los príncipes son inseparables desde que en 2003 se conocieron en una cena con amigos comunes. Sin embargo, no pudieron darse el "sí, quiero" antes debido a un testamento del abuelo del Príncipe que exigía que la novia fuera noble, de raza aria y protestante para que no perdiera la jefatura de la casa Sayn-Wittgenstein-Berleburg y el castillo alemán de la dinastía. Toda la familia acogió con cariño desde el principio a la mujer elegida por Gustav, pero Carina no cumplía con los requisitos impuestos y que la escritora es de fe protestante, nacida en California y sin ningún vínculo aristocrático.

Al frente de la administración del patrimonio familiar tras la muerte de su padre, el príncipe Ricardo, Gustav pugnó en los tribunales para revocar la controvertida cláusula de las últimas voluntades de su abuelo. En ese proceso legal encontró otro obstáculo ya que su tío abuelo, el príncipe Ludwig Ferdinand, se reivindicó como el legítimo heredero alegando que su sobrino nieto incumplía ya el testamento al convivir con la escritora norteamericana. Finalmente el Tribunal falló a favor del jefe de la casa Sayn-Wittgenstein-Berleburg.