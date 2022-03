Así se preparan las Familias Reales para unas ansiadas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son muy esperadas entre los miembros de las Familias Reales europeas que aprovechan para desplazarse hasta sus residencias a las afueras de los núcleos urbanos y reencontrarse con otros parientes a los que no han podido ver en los últimos meses. El año pasado la época estival estuvo marcada por las restricciones de la crisis sanitaria, por lo que muchos royals no pudieron viajar para unirse a su familia, ni desplazarse hasta otros puntos del país para disfrutar de un merecido retiro. No obstante, parece que este verano volverá a ser algo parecido a lo que solían ser antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas. Algunas monarquías ya han comenzado su descanso, mientras que otras han dado a conocer los planes más inmediatos de las próximas semanas de julio.

Apretada agenda para los Reyes neerlandeses

Después de la polémica que surgió el pasado año entorno a los viajes que realizaron los reyes Máxima y Guillermo de los Países Bajos junto a sus hijas, las princesas Amelia, Alexia y Ariane, este verano han decidido centrarse en los compromisos oficiales y retomar los viajes de Estado. Concretamente, lo harán para atender la invitación del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el próximo lunes 5 de julio. La reunión estaba prevista celebrarse durante el 2020 pero tuvo que ser pospuesta en varias ocasiones debido a las restricciones del coronavirus. Durante los tres días que los Reyes estarán en el país germano, con el que mantienen estrechos lazos, atenderán diversas reuniones y eventos con otros miembros del Parlamento alemán, asistirán a una cena de Estado y a un concierto del que todavía no han trascendido más detalles.

La Familia Real de los Países Bajos no ha informado sobre qué planes tienen este verano para su descanso, a pesar de que han compartido una agenda llena de compromisos durante el mes de julio. No obstante, tendrá lugar en el palacio de Huis ten Bosch, en La Haya, el tradicional posado de los Orange como precedente a sus vacaciones. Ya que no pudieron disfrutar de su habitual retiro deportivo en invierno en el municipio austríaco de Lech debido a la situación sanitaria, esta será la primera ocasión en que los reyes Máxima y Guillermo y sus hijas posen de manera oficial todos juntos desde el año pasado. Además, se tratan de las últimas vacaciones antes de que la princesa Alexia ponga rumbo a Gales donde pasará los próximos 24 meses para cursar su bachillerato internacional.

La monarquía sueca al completo

Quienes ya han iniciado su retiro vacacional son los miembros de la Familia Real de Suecia que disfrutan de la tranquilidad y la naturaleza que rodea su residencia de verano en la isla de Öland, situada en el bar Báltico. Este año, además, cuentan con la ansiada visita de la princesa Magdalena, Chris O'Neill y sus tres hijos: Leonore, Nicolas y Adrienne, que no pudieron viajar desde Miami, donde residen, a su país natal durante el último año y medio. Los planes más inmediatos para los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia y sus hijos es celebrar el cumpleaños de la princesa Victoria, el próximo 14 de julio, que contará con el tradicional concierto transmitido en directo por televisión y que será una de las primeras ocasiones en que la familia puede reunirse junto a su pueblo, aunque con muchas restricciones todavía vigentes. A pesar de que no hay compromisos oficiales para ninguno de los royals suecos, es probable que los príncipes herederos, Victoria y Daniel, tengan que abandonar la pacífica isla de Öland para atender alguna obligación institucional de última hora.

Tiempo de calidad familiar para la reina danesa

Margarita de Dinamarca ha dejado la responsabilidad de sus compromisos al príncipe heredero Federico mientras ella disfruta de unas vacaciones con una excepcional compañía. Sus hermanas, las princesas Benedicta y Ana María la acompañan en el castillo de Grasten, la residencia veraniega de la Familia Real danesa al sur del país. La Casa Real confirmaba que la monarca se encuentra de retiro vacacional con una bonita imagen en la que aparecen sentadas en un banco de hierro forjado blanco, disfrutando de las cálidas temperaturas en los amplios jardines de palacio. Juntas también han podido contemplar el cambio de guardia que tiene lugar cuando la Reina se encuentra en Grasten. Mientras tanto, la princesa Mary sigue adelante con una ocupada agenda atendiendo sus obligaciones y compromisos con el medio ambiente y la lucha por la igualdad de género. Además, sigue muy pendiente de la evolución de la selección danesa en la Eurocopa de fútbol, animando como la mejor aficionada a los jugadores.

A pesar de que no han trascendido los planes de otras Familias Reales para las próximas semanas, es probable que los reyes Harald y Sonia de Noruega, junto con Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon pongan rumbo al sur de Noruega. Una cabaña aislada en una isla al sur del país. Los reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, viajarán hasta Mallorca para disfrutar de las tradicionales vacaciones de la Familia Real española. El año pasado fue muy diferente a los anteriores y, a pesar de que disfrutaron de unos días en la residencia de Marivent, no realizaron el posado habitual. La última semana de julio de este año, está planeado que viajen todos juntos a la isla mallorquina y que vuelvan a retomar la sesión fotográfica que siempre ha caracterizado sus veranos.