Una nueva polémica obliga a Guillermo y Máxima de Holanda a regresar de sus vacaciones en Grecia Los Reyes y su familia pusieron rumbo a su villa de Kranidi, en el Peloponeso, el viernes, pero tuvieron que volver por las críticas al saltarse el confinamiento y las recomendaciones de no viajar del Gobierno

Las ganas de vacaciones y de disfrutar de su residencia griega, han hecho que Guillermo y Máxima de Holanda se hayan enfrentado a una nueva polémica. Los Reyes y su familia decidieron pasar los días de descanso de otoño lejos de su país y por eso pusieron rumbo el pasado viernes a su villa de Kranidi, en la península del Peloponeso. Sin embargo, su estancia solo duró 24 horas y se vieron obligados a regresar después de que su traslado hubiera generado muchas críticas en los Países Bajos. La Familia Real decidió moverse a pesar de que el Gobierno había decretado un confinamiento parcial y recomendó viajar lo menos posible por la pandemia. Además de regresar, los Reyes han enviado un breve comunicado en el que informan de la cancelación de sus vacaciones por la fuerte polémica que ha causado en la población holandesa.

“Abortamos nuestras vacaciones. Hemos visto la reacción de la gente en la prensa, es intensa y nos afecta. No queremos dejar ninguna duda al respecto: para que el COVID-19 esté bajo control es necesario que se sigan las pautas y el debate sobre nuestras vacaciones no ayuda”, han explicado los Reyes en su nota. La decisión de la Familia Real de poner rumbo a su residencia griega se produjo en el peor de los momentos: justo cuando el Gobierno acababa de implorar a los ciudadanos que no pasaran sus días de descanso de otoño en el extranjero. Al conocerse el destino en el que se encontraba el soberano, las fuertes críticas se hicieron tan incesantes que tuvo que regresar.

Este error del Rey ha puesto contra las cuerdas al Ejecutivo y al primer ministro, Mark Rutte, pues estaba informado de los planes, aunque no Huge de Jonge, viceprimer ministro y titular de la cartera de Sanidad, que fue sorprendido por las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue el propio Jonge el que contactó de manera directa con el soberano y le indicó que debía volver. Ahora, será el Gobierno el que tenga que explicar en el Parlamento este polémico viaje.

No es la primera vez que su mansión de Grecia le da un disgusto al rey Guillermo. Este mismo verano pedía disculpas por haber sido fotografiado junto a su mujer sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad durante sus vacaciones de agosto. Las críticas saltaron entonces cuando los Reyes, muy bronceados y sonrientes, accedieron a fotografiarse junto a un espontáneo con el que se tomaron una foto en la que ninguno de los tres llevaba protección en la cara y estaban muy juntos. Aunque se intentó justificar que esa imagen era privada, eso no contentó a la opinión pública ya que los Reyes debían haber cumplido con las normas que se exigen a los ciudadanos holandeses dentro y fuera de sus fronteras. Guillermo y Máxima de Holanda son unos apasionados de Grecia, desde que acudieron en agosto de 2010 a la boda del príncipe Nicolás y Tatiana Blatnik. Antes de adquirir esta mansión vendieron una villa vacacional que se estaban construyendo en Mozambique, otro movimiento que también levantó ampollas debido a que se trataba de una transacción inmobiliaria que se hizo en plena crisis económica.

