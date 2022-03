Después de Mary de Dinamarca, ahora son los reyes de Holanda los que piden perdón

Hace unos días fue Mary de Dinamarca la que se vio obligada a pedir perdón después de haber estrechado la mano de una de las autoridades que la recibió en su primer acto oficial después de las vacaciones. Ahora son Guillermo y Máxima de Holanda los que han tenido que pedir disculpas por no haber mantenido un distanciamiento social que es vital para frenar la propagación del COVID-19.

En las últimas horas ha comenzado en redes sociales a circular una imagen de los Reyes de Holanda, muy bronceados y sonrientes, junto a un espontáneo con el que accedieron a tomarse una foto. Esa imagen, que no habría llamado la atención de salir en veranos anteriores, ha sido fuertemente criticada ya que ninguno de los tres lleva mascarilla (el Rey la lleva en la mano) y no guardan la distancia de seguridad.

Según RTL Nieuws, la imagen fue tomada la semana pasada en un restaurante de la isla griega de Milos y el hombre que sale con la pareja real es el dueño del establecimiento que eligiero los Reyes para pasar una velada. Desde su entorno se explica que era una foto privada para un álbum familiar, sin embargo, esto no exime a Guillermo y Máxima de cumplir con las normas que se exigen a los ciudadanos holandeses dentro y fuera de sus fronteras. Así que las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y algunos medios del país recuerdan los esfuerzos que se están haciendo para frenar la expansión del virus en un momento en el que varios países imponen nuevas reglas de confinamiento a aquellos que vengan de los Países Bajos.

Los Reyes de Holanda no han querido esperar e inmediatamente entonaron un 'mea culpa' en sus redes sociales. “Ha aparecido una foto en medios en la que se ve cómo mantenemos muy poca distancia. Por la espontaneidad del momento no le hicimos caso. Por supuesto que deberíamos haberlo hecho porque el cumplimiento de las normas del coronavius también es esencial durante las vacaciones para no contraer el virus”.

Esta imagen ha salido a la luz días después de que Guillermo y Máxima fueran fotografiados en las aguas de Mikonos, ella con un favorecedor bikini negro con el que se da un chapuzón. En las imágenes se puede ver el nuevo yate de la pareja, una compra que no confirmó la Casa Real pero sí los medios holandeses, que se pusieron tras la pista cuando se vio al Rey navegando con la nueva embarcación en aguas cercanas al astillero que lo fabricó. Según la prensa náutica, el yate en el que los Reyes de Holanda han sido fotografiados cuesta dos millones de euros, está automatizado y tiene una capacidad para 16 personas a bordo, aunque cama solo hay para cuatro. Las fotos revelan el nombre del barco: Alma.

Esta no es la primera vez que las redes sociales le juegan una mala pasada a la Casa Real holandesa, la última vez fue un vídeo de Alexia de Holanda con sus amigas el que se volvió viral y tuvo que ser retirado ya que la Princesa cantaba y bailaba una canción con un vocabulario no muy propio para su edad y su título. Entonces trascendió que los Reyes eran claros con sus hijas sobre el manejo de las redes sociales y no les permiten mostrar nada de su vida privada. Sin embargo, ahora han sido Guillermo y Máxima los que no han podido medir las consecuencias de una imagen.

