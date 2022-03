Todas y cada una de las polémicas que rodean a la carroza de oro de Guillermo y Máxima de Holanda

El carruaje más conocido de la Familia Real holandesa está fuera de circulación desde el año 2015, sin embargo, ahora el Gouden Koets, está dando tanto que hablar como cuando se lo regalaron a la reina Guillermina en el año 1898 con motivo de su coronación. La carroza de oro que inspiró a Walt Disney y que transportó a Guillermo y Máxima de Holanda, entre otras ocasiones, en el día de su boda, se ha visto envuelta en diversas polémicas en los últimos años. Por un lado, los costes de su remodelación no parecen quedar del todo claros, y, por otro, los históricos paneles laterales que adornan al vehículo han sido calificados de "racistas” por algunos sectores del país. Mientras el rey Guillermo intentan no pronunciarse sobre el futuro de esta pieza histórica y toma el camino del medio: no volverá a las calles (de momento) y será expuesta en un museo.

La impresionante carroza construida con teca javanesa, cubierta de pan de oro y pintada por Nicolaas van der Waay ha vuelto a la actualidad porque se acerca el tercer martes de septiembre, fecha en la que se celebra cada año el llamado Día del Príncipe, o Prinsjesdag, con el que se da inicio al curso parlamentario en los Estados Generales (cámaras alta y baja). Es precisamente en este día cuando los Reyes de forma tradicional utilizan esta carroza para trasladarse al Binnenhof de La Haya. La ocasión es única ya que este vehículo está reservado a este acto, de la máxima relevancia institucional, y a bodas reales, siempre y cuando, se trate de un enlace del jefe del Estado o de su Heredero.

Ahora el Servicio de Información gubernamental ha comunicado que la remodelación de la carroza que comenzó hace cinco años se terminará el año que viene y que será expuesta en el Museo de Ámsterdam de julio a noviembre de 2021. Es decir, ni para esta próxima apertura del curso político ni para la del año que viene Máxima y Guillermo montarán en la controvertida carroza de oro que se despidió de las calles holandesas el lluvioso martes 15 de septiembre de 2015.

De esta manera los Reyes han dejado a un lado el polémico uso de la carroza, a la vez que brindan a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de ella y de utilizarla como reclamo para atraer turistas. La Gouden Koets vivirá unos meses en una vitrina de cristal y diversos expertos la analizaran desde distintas perspectivas para dar a conocer este vehículo que forma parte del patrimonio holandés.

‘Homenaje a las colonias’: el origen de la polémica

No es que la polémica haya surgido ahora, pero el movimiento global Black Lives Matter le ha dado un nuevo impulso. Ya en el año 2011 los parlamentarios Harry van Bommel y Mariko Peters sugirieron retirar el panel izquierdo (en los últimos años es el lado que ocupa la reina Máxima) de la carroza, un panel que pintó el acuarelista holandés Nicolaas van der Waay (1855 - 1936) bajo el título “Homenaje a las colonias”. En la pintura se puede ver a la virgen holandesa como signo de adoración mientras que algunos nativos de las zonas colonizadas le brindaban ofrendas.

El Imperio colonial holandés, entre los siglos XVII y XX, se extendió en Asia por zonas de lo que ahora es Indonesia (motivo que explica que el carruaje de la polémica haya sido construido con madera de la isla de Java), Sri Lanka (entonces Ceilán Neerlandés), Taiwán (llamada Formosa neerlandesa), Malasia Occidental (Malaca) y Dejima (una isla artificial frente a las costas de la prefectura japonesa de Nagasaki). Hacia el otro lado del globo, la colonización neerlandesa de América abarcó zonas de la costa atlántica de los Estados Unidos, Noreste de Brasil, el territorio de lo que ahora es Guyana y Surinam, y las Antillas Neerlandesas. Eso sin olvidar, que en Oceanía fundarían la Nueva Holanda en la parte occidental de Australia. Esto explica los distintos rasgos y detalles de la pintura que ahora levanta ampollas en los Países Bajos y marca las relaciones con esos países.

Desde alguno sectores y grupos de activistas se llegó a solicitar que durante la remodelación se prescindiera de ese panel. “El carruaje es claramente una referencia a la sumisión colonial, con los indios y los afrodescendientes trayendo a las mujeres blancas productos comerciales”, dijo el historiador y profesor de la Universidad de Leiden, Karwan Fatah-Black a RTL Nieuws este verano. Mientras que Barryl Biekman, de uno de los grupos que solicita que su retirada, describió el panel como una "glorificación de la esclavitud y el colonialismo". Esto ha generado un amplio debate que se ha extendido al Parlamento y se han oído argumentos como el “el rey y la reina tienen que mostrarse sensibles a ese pasado”.

¿Qué dice el rey Guillermo de Holanda?

Tal y como recogen los medios nacionales, Guillermo Alejandro dijo a comienzos de este año: “Estoy siguiendo la discusión, pero no participo en ella”. Muestra de que el jefe del Estado no se va a pronunciar en ningún sentido es que ha compartido argumentos a favor y en contra. Por un lado, durante la última sesión fotográfica de la familia, recordó que “la Constitución prohíbe la discriminación”, a la vez que consideró que no tenía sentido reescribir la historia ya que forma parte del patrimonio cultural, en referencia a la retirada de esos dibujos durante la restauración de la carroza. Todo ello sin olvidar que Guillermo Alejandro en un gesto sin precedentes, similar al que recientemente dio también Felipe de los belgas, pidió disculpas el pasado marzo por “el abuso de la violencia” protagonizado por las fuerzas coloniales durante la lucha por la independencia de Indonesia, un gesto que su madre, la princesa Beatriz, quería hacer desde el año 1995 y que el Gobierno no había considerado oportuno hasta ahora.

Los medios holandeses apuntan a que de momento no se tomará una decisión definitiva, así que los reyes Guillermo y Máxima seguirán viajando en la carroza de cristal, equivalente en protocolo a la de oro, menos espectacular y, desde luego, menos polémica. No hay que olvidar que a la carroza de oro también el rodeó la controversia debido a los costes de su reparación. En el año 2016 la prensa holandesa especuló que rondaría entre el millón y medio de euros y los dos millones euros; el Primer Ministro recordó que revelar los gastos individuales del rey es una violación del artículo 41 de la Constitución holandesa, que establece que el rey tiene derecho a su propia privacidad.

El posible destino de la carroza más brillante de Europa

La carroza es un tesoro de incalculable valor que llegó a inspirar al propio Walter Elias Disney para crear el carruaje de la Cenicienta; eso sin olvidar que en su construcción trabajaron mil doscientos artesanos. De forma que todo parece apuntar a que su futuro podría pasar por ser una pieza de un museo. Esta medida ha generado decepción y alivio a partes iguales, al menos así lo recogen los medios holandeses, mientras que algunos consideran que los Reyes tienen que seguir cumpliendo la tradición de viajar en su carroza, otros lo valoran como la mejor muestra de que Guillermo y Máxima escuchan a la sociedad y han dado un paso adelante.

Después de Mary de Dinamarca, ahora son los reyes de Holanda los que piden perdón

La directora del Museo de Ámsterdam, Judikje Kiers, opina que los museos están también para dar respuesta a los problemas actuales y participar en las discusiones de la sociedad: “Podemos construir puentes entre la historia y el presente, entre los acontecimientos actuales”. La directora apuesta por “profundizar en la historia” de esta carroza, de modo que enriquezca el conocimiento e inicie una conversación entre los holandeses. “No sabemos lo que traerá el futuro. Como museo, nos complace tener la oportunidad de debatir sobre el panel. También espero que la gente escuche y no solo intercambie opiniones. Compartiremos toda la información con el Rey y él tomará una decisión después de la exhibición", ha dicho la directora al holandés Het Parool.

Aunque todavía falta mucho para ello, podemos avanzar que este debate no se zanjará aquí. Cabe recordar que esta carroza, que solo puede transportar al soberano con ocho caballos o a su heredero con seis, se ha utilizado en las últimas bodas reales, fue la que usó la princesa Beatriz cuando se casó con el príncipe Claus, y la que usaron Guillermo y Máxima. Es decir, si se sigue la tradición esta carroza tendría que acompañar a la princesa Amalia, la heredera al trono de los Países Bajos, el día de su boda. Pero lo dicho, para esta polémica, todavía quedan algunos años.

