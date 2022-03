La princesa Magdalena, 'muy feliz' por volver a Suecia un año y medio después de su última visita

Hace unos días, la Casa Real sueca confirmaba que el regreso de la princesa Magdalena a casa era inminente. "Aún no hay fecha confirmada, ya que ha sido muy complicado en términos de restricciones, pero la intención es que toda la familia regrese este verano", aseguró la responsable de prensa, Margareta Thorgren, al medio sueco Expressen. Ahora ha sido la propia Princesa la encargada de anunciar que ya se encuentra en Palacio con el resto de su familia. Y lo ha hecho junto a esta foto de su primogénita, Leonore, que ya tiene siete años, y el siguiente mensaje: "¡Hurra, por estar de nuevo en la hermosa Suecia". Además, Margareta Thorgren ha señalado al citado medio que Magdalena "está muy feliz" porque la última vez que estuvo en su país fue en diciembre de 2019 con motivo de los premios Nobel y de un acto para la Fundación Childhood en Estocolmo.

VER GALERÍA

La crisis sanitaria ha impedido que la Princesa, que vive en Miami desde 2018 con su marido, Christopher O'Neill, de 46 años, y sus tres hijos, Leonore (7), Nicolas (6) y Adrienne (3), pudiera viajar antes a Suecia. En una entrevista que concedió a un canal de la televisión sueca, Magdalena confesó su rabia ante las devatadoras consecuencias de la pandemia y aprovechó para mencionar la tristeza y el malestar que sentía al no poder reunirse con los suyos que, además, sufrieron los estragos del coronavirus como su hermana, la princesa Victoria y su esposo, el príncipe Daniel, quienes estuvieron aislados al contraer la enfermedad. "Este año me entristece no poder ir a casa, pero mi corazón está con toda Suecia", escribía en su cuenta pública junto a una imagen de ella durante la conversación televisiva.

VER GALERÍA

Desde su boda, en 2013, la princesa Magdalena y Chris O’Neill han vivido en Nueva York, Londres, Estocolmo, y ahora Miami. La princesa Leonore nació en Nueva York, mientras que los príncipes Nicolás y Adrienne vinieron al mundo en el Danderyd Hospital, a las afueras de Estocolmo. "Leonore es la más alegre y juguetona y se parece más a mí; Nicolás es mucho más tranquilo, sensible y con un corazón enorme, y Adrienne es feliz", dijo la Princesa en una entrevista publicada en ¡HOLA!.

VER GALERÍA

A pesar de su traslado a Estados Unidos, las obligaciones profesionales de Magdalena de Suecia en la Fundación Childhood no se han visto afectadas. "Su trabajo se hace de forma digital y forma parte de la junta directiva estadounidense”, explicó la responsable de prensa de la fundación al diario sueco Svensk Dam. Mientras la Princesa continúa con su trabajo relacionado con la protección de la infancia, Chris O’Neill continúa al frente de sus negocios. Cabe recordar que el británico renunció al título de Príncipe y a un estatus real para poder seguir desempeñando su profesión.

- La simpática felicitación (con nueva foto incluida) de Magdalena de Suecia a su hijo Nicolas

- Magdalena de Suecia cumple 39 años: recordamos sus mejores looks de gala

En octubre de 2019 Carlos Gustavo de Suecia anunció grandes cambios en la Casa Real. A través de un comunicado, explicó que los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena "ya no ocupan el cargo de Altezas Reales y no se espera que en el futuro asuman los deberes que le corresponden al jefe de Estado". Carlos Felipe y Magdalena, en cambio, "continúan operando dentro de las fundaciones y actividades sin fines de lucro en las que se fundan y / o participan. Además, llevan a cabo asignaciones oficiales en la medida decidida por Su Majestad el Rey". Así se creó un "núcleo duro" sobre el que reposaría el peso la institución formado por los Reyes y los príncipes Victoria y Daniel.

Haz click para ver el documental de Magdalena de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!