La princesa Magdalena por fin podrá volver a Suecia un año y medio después de su última visita

Desde hace algunos meses se ha hablado sobre el posible retorno de la princesa Magdalena a Suecia para reunirse con su familia. La corte sueca ha confirmado que dicho viaje se producirá este verano en el que la hija de los Reyes suecos se trasladará a su país natal junto con su marido, Chris O'Neill, y sus tres hijos; Leonore (7), Nicolas (5) y Adrienne (3). Concretamente, ha sido la Jefa de Comunicaciones de la Institución, Margareta Thorgren, quien ha informado sobre los planes de Magdalena y su familia para los próximos meses al medio sueco Expressen. "Aún no hay fecha confirmada ya que ha sido muy complicado en términos de restricciones, pero la intención es que toda la familia regrese a casa por un largo periodo a finales de verano".

Un año y medio ha pasado desde que visitaron por última vez el territorio sueco y desde que se reunieran con sus familias, por lo que esta ha sido una de las noticias más esperadas por todos los miembros de la Casa Real. Fue en diciembre de 2019 cuando la pareja visitó por última vez su país con motivo de los premios Nobel y de un acto para la Fundación Childhood en Estocolmo. Una vez volvieron a Miami, su lugar de residencia, no pudieron volver a cruzar la pandemia debido a la crisis sanitaria, que estalló en marzo de 2020. Han sido numerosos eventos familiares los que ha tenido que vivir alejada de sus allegados como, por ejemplo, el 77 cumpleaños de su madre, la reina Silvia, o las celebraciones navideñas.

En una entrevista que concedió a un canal de la televisión sueca, confesó su rabia ante las devatadoras consecuencias de la pandemia y aprovechó para mencionar la tristeza y el malestar que sentía al no poder reunirse con los suyos que, además, sufrieron los estragos del coronavirus como su hermana, la princesa Victoria y su esposo, el príncipe Daniel, quienes estuvieron aislados al contraer la enfermedad. "Este año me entristece no poder ir a casa, pero mi corazón está con toda Suecia", escribía en su cuenta pública junto a una imagen de ella durante la conversación televisiva.

Los misterios de su vida lejos de su familia

La princesa Magdalena ha sido noticia en los últimos meses en su país debido a la privacidad que envuelve su vida en Miami, donde reside desde 2018. Desde entonces ha compaginado a la perfección su maternidad con sus obligaciones profesionales entre las que se encuentra la gestión de la fundación de la reina Silvia. Ella fue la que aclaró que "su trabajo se hace de forma digital, forma parte de la junta directiva estadounidense" y que nada había cambiado a pesar de su traslado a Estados Unidos. No obstante, las alarmas saltaron cuando el rey Carlos Gustavo tomó la decisión a finales de 2019 de reducir el número de miembros activos en la Casa Real. Sin embargo, esta resolución afectaba en un principio a los nietos del monarca, por lo que sus tres hijos siguen participando en las actividades oficiales de la monarquía sueca.

