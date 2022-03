La pandemia impide su regreso La tristeza de Magdalena de Suecia por no poder ir a su país en Navidad 'Mi corazón está con toda Suecia', ha dicho la princesa tras grabar una entrevista televisiva

La Navidad es una época muy familiar, y este año seguirá siéndolo, pero a distancia. Debido a la pandemia, las reuniones deben limitarse y muchas personas que viven fuera de su país no podrán regresar en estas fechas. Es el caso de Magdalena de Suecia, afincada con su familia en Miami, que no oculta su tristeza por no poder reunirse con los suyos. Además, el cumpleaños de su madre, la reina Silvia es el 23 de diciembre, por lo que tampoco estará presente para felicitarla en persona por sus 77 años. Tras una entrevista que ha concedido al canal público sueco, la princesa ha querido compartir este pesar con todos sus seguidores y ha dedicado unas palabras a los ciudadanos de su país.

"Este año me entristece no poder ir a casa, pero mi corazón está con toda Suecia", ha escrito junto a una fotografía de un momentos de la entrevista realizada para STV en la casa del consul honorario sueco y que está previsto que se emita este lunes. Las palabras de Magdalena de Suecia forman parte del programa El año con la familia real, y la cadena ha adelantado unas declaraciones del rey Carlos Gustavo en las que se muestra muy crítico con la gestión de la crisis del coronavirus en su país: "Pienso que hemos fracasado. Hemos tenido una gran cantidad de personas que han muerto y eso es terrible". Suecia apostó por medidas menos restrictivas que otros países de su entorno y es el país escandinavo con la tasa de mortalidad más elevada.

Por estas mismas circunstancias Magdalena de Suecia ya no pudo estar en julio junto a su hermana Victoria para celebrar su cumpleaños. Aunque no le abandonará la nostalgia, la princesa disfrutará de las fiestas con su marido Chris O'Neill y sus tres hijos, Leonore, de seis años, Nicolas, de cuatro, y Adrienne, de dos, en Florida, donde, a pesar de la distancia, no perdonan ni una tradición navideña. Hace unas semanas, compartía una bonita imagen de los tres niños encendiendo la segunda vela de la corona de adviento que marca la cuenta atrás para la Navidad. Los pequeños aparecían sentados ante un mesa observando con ilusión como prendía la segunda vela de la corona.

Desde que la princesa Magdalena de Suecia se casó con el financiero británico, Chris O'Neill, su relación ha ido avanzando en diferentes puntos del mapa, convirtiéndose en una familia de trotamundos. Después de darse el "sí, quiero" en 2013, debido a los compromisos profesionales de él, han vivido en diferentes puntos como Nueva York, Londres, Estocolmo y Miami, donde actualmente están escolarizados sus hijos, a los que conocíamos más hace justo un año gracias a una entrevista que la hermana de la heredera al trono sueco concedía a Bunte. "Leonore es vivaz. Nicolas es mucho más tranquilo y empático. Tiene un gran corazón. Le gusta hacer cumplidos y suele decirme '¡Mami, estás genial!'. Adrienne es muy directa, alegre, tranquila y armoniosa, siempre en el justo medio. Tiene una cabeza muy brillante y trata de ponerse al nivel de los demás, pese a sus piernas pequeñitas", decía.

