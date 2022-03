¿Por qué en Suecia califican de 'misteriosa' la vida de la princesa Magdalena?

Ha pasado un año desde que el rey Carlos Gustavo de Suecia anunció su decisión de reducir considerablemente el número de miembros que permanecen en activo en la Familia Real. Así se creó un “núcleo duro” sobre el que reposaría el peso la institución formado por los Reyes y los príncipes Victoria y Daniel. Cuando se tomó la decisión nada hacía presagiar que el 2020 iba a ser un año de lo más complejo: los Reyes han extremado las precauciones reduciendo su agenda y los príncipes Carlos Felipe y Sofia han tenido que echar un cable. Con este escenario, en Suecia, comienzan a surgir las voces que se preguntan por la princesa Magdalena e incluso califican de “misterio” su vida en los Estados Unidos.

Fue en diciembre de 2019 cuando la princesa Magdalena participó por última vez en un acto oficial, fue con motivo de los premios Nobel, una cita hasta ahora ineludible para ella, después acudió un acto de la Fundación Childhood en Estocolmo y tras esto arrancó un año de contadísimas apariciones siempre a través de sus redes sociales y en momentos muy puntuales. Esto es lo que ha hecho que en su país natal se interesen por la situación actual de una princesa que siempre ha despertado mucha expectación y a menudo ha visto sus decisiones cuestionadas dentro del país.

En este sentido la fundación creada por la reina Silvia y en la que ella ha desarrollado su vida profesional advierte que nada ha cambiado. “Su trabajo se hace de forma digital, forma parte de la junta directiva estadounidense y tiene una reunión en noviembre”, explicó al sueco Svensk Dam la responsable de prensa de la fundación. Así que la Princesa continúa con su trabajo relacionado con la protección de la infancia y sus recientes ausencias en momentos clave están justificadas por una pandemia que está golpeando a nivel mundial, pero que en los últimos meses ha sido especialmente preocupante en el estado de Florida, en el que vive junto a su familia desde el verano de 2018.

¿Por qué entonces se habla de misterio en torno a sus movimientos? El citado medio opina que la retirada de los Reyes al Palacio de Stenhammar durante el confinamiento era un buen momento para que la nueva generación diera un paso al frente. Así lo hicieron Carlos Felipe y Sofia acudiendo al más íntimo y reservado cumpleaños de Victoria de Suecia, al que los Reyes prefirieron no asistir para minimizar riesgos. “Se esperaba que a la larga (Magdalena) sirviera de relevo a sus hermanos, pero no ha habido actuaciones ni físicas ni digitales”, explica el medio sueco.

VER GALERÍA

Sobre esto, cabe recordar, que cuando se recortó el número de miembros de la Casa Real se matizó que “Carlos Felipe, Sofia y Magdalena continuarían operando dentro de las fundaciones y actividades sin fines de lucro que funden o participen. Además, llevarán a cabo asignaciones oficiales en la medida que decida el Rey”. Es decir, quedó para ellos abierta una puerta que, por ejemplo, la princesa Sofia ha exprimido al máximo multiplicando su actividad oficial y presentando servicio durante la crisis sanitaria.

Sofia de Suecia, ¿te gustaría hacer un 'Megxit'? La Princesa contesta y analizamos su respuesta

Lo cierto que la princesa Magdalena comenzó a volar por libre hace mucho y optó por formar una familia lejos de casa, sin embargo, había momentos del año en el que su presencia estaba garantizada, algo que este año no ha podido cumplirse y cuando faltan poco para terminar el año no es mucho más optimista. Por otro lado, hasta la histórica decisión del Rey, la Princesa tenía una cuenta pendiente con Suecia y es que no se contemplaba la posibilidad de que un príncipe o princesa fuera educado íntegramente fuera del país, por lo que el debate sobre los tres nietos del Rey –Leonore, Nicolas y Adrienne- que vivían en Estados Unidos se abría de periódicamente.

VER GALERÍA

Carlos Gustavo puso fin al debate con su decisión: les retiró los títulos reales y dejó claro que en un futuro no se esperaba que realizaran tareas relacionadas con la representación del jefe del Estado. “Es una forma de acotar cuáles son las expectativas. Espero que la decisión sea útil cuando mis nietos tengan que labrarse su propio futuro”, explicó el Rey durante el último discurso navideño. Habrá que ver qué ocurre en torno a los premios Nobel y a las celebraciones navideñas, pero es posible que el 2020 suponga un antes y un después para la figura de Magdalena de Suecia en la Casa Real.

Haz click para ver el documental de Magdalena de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!