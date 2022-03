¡Vuelve a ponerse la bata! Sofía de Suecia retomará su trabajo en un hospital dentro de unos días

A mediados del pasado mes de abril, la Casa Real sueca confirmó que Sofía, la esposa de Carlos Felipe, iba a trabajar en un hospital en plena crisis sanitaria del coronavirus. Según la portavoz de palacio, Margareta Thorgren, la nuera del rey Carlos Gustavo se había preparado a conciencia a través de un curso de formación de tres días de duración con el que iba a poder cumplir su deseo de estar en primera fila y ayudar y apoyar así a los sanitarios de un centro médico en el que, entre otros enfermos, se encontraban casos de COVID-19. "Experimentar la atención médica desde dentro, conocer pacientes y ver a los enfermeros en acción. Honestamente puedo decir que pocas veces me ha impresionado tanto. Ha sido una experiencia absolutamente única", llegó a comentar en la ceremonia de graduación hace solo unas semanas.

'Royals' que se desviven por ayudar en tiempos del coronavirus

En concreto, Sofía de Suecia había aprendido a dar información a pacientes y a familiares, a limpiar y desinfectar materiales y a ayudar con las tareas administrativas. Todo eso volverá a ponerlo en práctica dentro de solo diez días, momento en el que está previsto que se incorpore nuevamente a esta tarea que tanto le gusta. La cuñada de la heredera Victoria se colocará otra vez el uniforme del hospital -uno de los más antiguos del país, inaugurado en 1889- y se unirá a sus antiguos compañeros. Así lo ha confirmado Margareta Thorgren, al medio sueco Svensk Damtidning.

"Sí, Continuará con su trabajo en Sophiahemmet y lo hará a tiempo parcial desde septiembre. Tiene muchas ganas", han sido las palabras de la responsable de comunicación de la institución. Esta labor no le impedirá, sin embargo, dedicar tiempo al resto de proyectos en los que está volcada, como la ONG Project Playground -que trabaja para mejorar las oportunidades de niños y jóvenes a través del deporte- o la Fundación del príncipe Carlos y la princesa Sofía, centrada en los niños y los jóvenes y en prevenir el odio, a fin de evitar que los que padecen dislexia se sientan discriminados.

En concreto, Sofía de Suecia volverá de este modo, con la llegada del mes de septiembre, a desinfectar camas y suministros, a higienizar las instalaciones, a limpiar y a ayudar en la cocina y a dar apoyo, en definitiva, a todo el que lo necesita. La nuera del rey Carlos Gustavo se ha desvivido por ayudar en esta pandemia de alcance mundial y lo ha hecho prácticamente hasta la llegada de la época estival, momento en el que ha podido tomarse un descanso para disfrutar junto a su familia.

Así ha sido la experiencia de Sofía de Suecia como voluntaria en el hospital

Tanto Sofía de Suecia como su marido han compartido su particular álbum de fotos familiar de estas vacaciones. Les hemos visto en una reserva natural, de excursión en bicicleta, compartiendo un picnic, practicando senderismo e incluso presenciando el divertido baño de la perrita de la familia. El aire libre y la naturaleza han sido los protagonistas de su desconexión estival, en la que no han faltado los espectaculares paisajes, los bosques, los castillos, las cuevas, los acantilados y hasta las vistas del mar. Los que más han disfrutado, sin duda, de estas jornadas de descanso han sido los pequeños Alexander y Gabriel, los hijos de Sofía de Suecia, a los que por cierto su orgullosa madre no ha dejado de inmortalizar con su cámara de fotos.

