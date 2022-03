'Ha sido excepcional': la experiencia de Sofia de Suecia como voluntaria en el hospital

Sofia de Suecia es una de las royals que más se está desviviendo por ayudar en tiempos del coronavirus. La princesa, esposa del príncipe Carlos Felipe, trabaja desde abril como voluntaria en un hospital en el que desinfecta camas, limpia y ayuda en la cocina. Unas tareas que sigue realizando y de las que por primera vez ha hablado para contar su experiencia en primera línea de batalla. Ha sido en la ceremonia digital de graduación de los alumnos de una universidad, donde la nuera de los reyes Carlos Gustavo y Silvia se ha sincerado sobre su labor como personal de apoyo hospitalario.

En otras circunstancias, el acto de graduación del Sophiahemmet University College se habría llevado a cabo en el Salón Azul del Ayuntamiento de Estocolmo. Debido al COVID-19, el acto se hizo de manera digital. La princesa Sofia también aprovechó la ocasión para dirigir un discurso a los nuevos enfermeros graduados a los que les dijo: “Los últimos meses han sido difíciles para muchos, especialmente en el cuidado de la salud. Se han necesitado todas las fuerzas y sé que varios de vosotros habéis estado apoyando de diferentes maneras al sistema de salud”.

A continuación, Sofia de Suecia hizo mención a su trabajo como voluntaria en el hospital. “He tenido la oportunidad de trabajar allí y aún lo hago. De hecho, junto con algunos de vosotros (…) Ver la atención médica desde dentro, conocer a los pacientes y ver a enfermeras bien formadas en acción me ha impresionado. Ha sido una experiencia absolutamente excepcional, que no he terminado en absoluto. Este otoño nos esperan nuevos desafíos porque todos somos necesarios”, dijo.

El pasado 16 de abril y tras realizar un curso on line, Sofia de Suecia decidió aportar su granito de arena. Vestida con zuecos y con el uniforme de centro hospitalario, la Princesa se dedica en su día a día a desinfectar camas, suministros y material médico. También ayuda en la cocina e higieniza las instalaciones. Su decisión la hecho ganar en popularidad y la Familia Real está de lo más orgullosa por su compromiso. La reina Silvia comentaba hace un mes en una entrevista en Aftonbladet que “por supuesto que no es enfermera, pero está muy feliz de ayudar”.

