Carlos Felipe y Sofia de Suecia abren de nuevo el álbum de fotos de sus vacaciones privadas

Carlos Felipe y Sofia de Suecia, como la gran mayoría, veranean en casa este año de crisis internacional de carácter sanitario, económico y social. Los Príncipes, solidarizados con los suecos en estos tiempos difíciles, han abierto el álbum de fotos de sus vacaciones privadas de par en par compartiendo, más allá de la puntual instantánea de inauguración de la temporada estival, todos los momentos especiales de estos días de descanso, y así contribuir a la causa nacional con su particular impulso al turismo. Arrimando el hombro, igual que en su día en pleno brote la Princesa trabajó como voluntaria en un hospital realizando labores de apoyo al personal sanitario o el Príncipe se unió a las Fuerzas Armadas para ayudar a controlar la pandemia.

No hay que aventurarse lejos para encontrar diversión. Nada tienen que envidiar los encantadores destinos turísticos suecos a su amada Sainte-Maxime en la Riviera francesa. Las imágenes de los príncipes Carlos Felipe y Sofia, con sus niños, los príncipes Alexander y Gabriel, de cuatro y casi tres años, durante su visita a la preciosa granja de Ökenäs en su particular paraíso en Sörmland o durante la excursión en bicicleta a los parajes naturales de Bergs Gard, en Trosa, eran tan solo los primeros argumentos gráficos que esgrimían en defensa de las bondades suecas. Ahora, apenas cuatro días después, vuelven a dar razones de sus maravillas con una nueva serie fotográfica de instantes inolvidables de este verano.

Esta vez la familia emplaza la nueva retahíla gráfica en la Reserva Natural de Nynäs, precioso lugar además de muy significativo para los propios Príncipes tal y como explican. Cuando su hijo mayor, el príncipe Alexander, fue bautizado el 9 de septiembre de 2016 en la capilla del palacio de Drottningholm recibió un regalo simbólico del Ducado de Södermanland. Se trataba de una lámina de la reserva natural donde estos días el pequeño se encuentra y ha podido apreciar la bella vista con sus propios ojos.

Comparten un picnic en los acantilados del lago Gises, que bien podría ser escenario de alguna película romántica; un rato de senderismo por el bosque, donde siempre hay mucho que ver y aprender, y el baño estelar de Siri, la perrita de la familia que vuelve a protagonizar como un miembro más sus alegrías. “¡Recomendamos encarecidamente el sitio!”, animan expresamente los príncipes Carlos Felipe y Silvia por si los buenos momentos disfrutados no resultaran del todo evidentes.

Los hijos de los príncipes, Alexander y Gabriel, que están inmersos en un verano de exploración, no aparecen de cara para evitar una excesiva exposición mediática. La medida está en consonancia con el criterio del monarca, ya que no forman parte oficialmente de la Familia Real de Suecia, como tampoco sus primos Leonore, Nicolas y Adrienne, hijos de la princesa Magdalena, desde que el pasado mes de octubre el rey Carlos Gustavo decidiera delimitar el núcleo duro privando a los cinco nietos citados de su tratamiento de Altezas Reales, pero ofreciéndoles a su vez nuevas oportunidades de futuro. Una determinación que no afecta obviamente a los hijos de la princesa heredera Victoria, los príncipes Estelle y Oscar, en los primeros puestos de la línea de sucesión al trono, y que los príncipes Carlos Felipe y Sofía valoraron positivamente.

“Hoy, el rey Carlos Gustavo anunció su decisión de que nuestros hijos ya no tengan su condición de Alteza Real. Lo consideramos positivo porque Alexander y Gabriel tendrán mayor libertad en la vida. Conservarán sus títulos de príncipe y sus ducados, Södermanland y Dalarna, lo que estimamos mucho. Nuestra familia tiene fuertes vínculos con ambos lugares. Continuaremos igual de comprometidos con nuestras causas de corazón, apoyando al Rey y a la Princesa Heredera, nuestro futuro Jefe de Estado, y participando en las actividades oficiales que consideren necesario”. Por eso no faltarán al próximo cumpleaños de Victoria de Suecia y estas vacaciones se las han dedicado con todo el cariño a los suecos.

