El cumpleaños de Victoria de Suecia se celebrará con cambios

Este año el Día de Victoria será diferente como era de suponer. La celebración sigue en pie, pero con cambios obligados a causa de la pandemia. La fiesta de cumpleaños de Victoria de Suecia ha seguido el mismo esquema inalterable desde su más tierna infancia. Comenzó como un festejo popular espontáneo que rápidamente mudó en una tradición bien arraigada en el reino escandinavo. Durante los años sucesivos, miles de personas viajaron a Öland para compartir con la Heredera la ocasión.

Esta vez, sin embargo, el programa de su aniversario se adaptará absolutamente a las circunstancias, e irremediablemente no será uno corriente. Los suecos no volverán a cantarle como cada 14 de julio las notas de Ja må hon leva! (Cumpleaños feliz), que arrancaba el rey Carlos Gustavo; no volverán a vitorear a la Princesa con los cuatro hurras de siempre; no volverán a abrumar a su futura Reina con la cantidad ingente de banderas, flores, dibujos, regalos y felicitaciones de rigor que invaden puntualmente la residencia estival el señalado día. Esta vez el encuentro con las multitudes en el Palacio de Solliden se cancela para evitar la propagación del virus. Esta vez, por razones obvias, se romperá la tradición.

Todo es incierto, no obstante, en tiempos del coronavirus. Hasta hace pocas semanas estaba en el aire incluso la presencia de la propia homenajeada en el concierto en su honor que se retransmitirá como de costumbre a las nueve de la noche por la televisión sueca. No había siquiera certeza de si la princesa Victoria podría desplazarse a Öland debido a las restricciones de circulación establecidas por el gobierno sueco. Ya en junio, ampliaron los límites de movilidad y ayer mismo la Heredera informó de que su familia pasará un largo verano en la isla sueca, según informa la publicación Svensk Dam.

Así que no faltará la princesa Victoria con su marido, el príncipe Daniel, y queda por ver si con su hija mayor, la princesa Estelle, habitual de la velada. Los príncipes Carlos Felipe y Sofía han confirmado oficialmente su asistencia, no así la princesa Magdalena y su marido, Chris O'Neill, que permanecen confinados en Miami, donde han establecido su domicilio. Asimismo los reyes Carlos Gustavo y Silvia, de riesgo por su edad, tampoco acompañarán a su hija como ya habían adelantado.

El Día de Victoria se celebrará en un lugar mágico, con una constelación de estrellas en el escenario, pero sin el calor del público, según ha contado el organizador en una entrevista al citado medio: “Este año las ruinas del castillo de Borgholm acogerán, según lo planeado antes del brote del COVID-19, el tradicional espectáculo en una sala especial sin techo, llamada Sala de Audiencias, un entorno distinto al habitual”.

Pocos detalles más han trascendido para que la fiesta sea una enorme sorpresa de cumpleaños. Se sabe que The Mamas, un grupo de soul y góspel sueco-estadounidense, compuesto por Ashley Haynes, Loulou Lamotte y Dinah Yonas Manna, cantarán para rendir homenaje a la princesa Victoria, pero los demás artistas invitados son un misterio. El Premio Victoria se otorgará al atleta Armand Duplantis, en reconocimiento al salto más alto de pértiga de la historia. Son tiempos especiales que requieren celebraciones especiales

