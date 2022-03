¡Espectacular! Victoria de Suecia recupera el fabuloso vestido de su preboda 10 años después

El próximo viernes 19 de junio se cumplirán 10 años desde la boda de Victoria y Daniel de Suecia, que ponían el broche de oro a su historia de amor en una multitudinaria ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo. Como no podía ser de otra manera, el acontecimiento reunió a gran parte de la realeza europea, -entre los invitados estaban los actuales Reyes de España, así como las infantas Cristina y Elena- que lucieron sus mejores estilismos tanto en el enlace como en la cena de gala celebrada la noche anterior en el Eric Ericson Hall. En esta velada nocturna, la etiqueta requería vestido largo para las mujeres, lo que nos dejó un auténtico desfile de lookazos de ensueño, entre los que destacó, evidentemente, el de la por aquel entonces futura novia. Ahora, para celebrar el décimo aniversario de aquel momento, la heredera al trono sueco ha recuperado ese diseño demostrando que por ella no pasa el tiempo.

Posado de excepción

El 19 de junio de 2010 siempre será una fecha muy señalada en el calendario para los futuros reyes de Suecia, y celebrar dos lustros de matrimonio también es una ocasión totalmente especial, por lo que han querido festejarlo a su manera. En un año en el que las reuniones y grandes celebraciones se han visto restringidas debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, Victoria y Daniel han decidido compartir con sus seguidores una serie de imágenes para recordar junto a ellos su gran día. En este reportaje, fotografiado en el pabellón Gustav III del Haga Park, se han tomado fotografías de la pareja junta y por separado, y la heredera al trono ha lucido hasta 3 conjuntos diferentes. Al ver la primera instantánea que se ha publicado en redes, parecía que el nuevo vestido azul de la colección Conscious de H&M que lleva Victoria iba a ser el absoluto protagonista, pero, al ver las demás, nos hemos llevado una auténtica sorpresa.

La elegancia de Elie Saab

Y es que en otras de las imágenes, Victoria posa convertida en una auténtica modelo enfundada en uno de sus vestidos más icónicos, la creación de Elie Saab que llevó precisamente en su cena preboda. La familia real sueca tiene una especial predilección por este modista libanés, algo que no sorprende puesto que sus espectaculares piezas, caracterizadas por su pedrería y sus tejidos sinuosos, siempre tienen un hueco en las alfombras rojas más importantes del mundo. La princesa se decantó para aquella gran noche por un diseño de cuento de hadas, un modelo nude cuajado de aplicaciones brillantes que agregaba escote asimétrico, cuerpo entallado y falda en línea 'A' con una fabulosa cola semitransparente adornada con microvolantes en el bajo.

Detalles que marcan la diferencia

Un detalle que no ha pasado inadvertido y ha sorprendido gratamente es el hecho de que, en esta ocasión, haya lucido la melena suelta, gesto muy poco habitual en Victoria y que sus fans consideran que rejuvenece al instante. "Increíble con el pelo suelto", "Me encanta que haya cambiado y se haya quitado el moño", "Está preciosa con el pelo suelo, debería llevarlo así más a menudo" o "Parece que no han pasado los años, la princesa Victoria está guapísima y muy joven" han sido varios de los comentarios que han dejado en sus redes oficiales.

En cuanto a los complementos, no recupera la tiara de su boda, sino que opta por la Connaught, curiosamente la que llevó Magdalena de Suecia aquel día. Como pendientes, luce unos del joyero real bautizados como Vasa, que también se ha puesto en repetidas ocasiones su hermana pequeña. Esta vez prescinde de bolso pero sí agrega la banda de la Orden de los Serafines, la más importante del país.

