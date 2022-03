Magdalena de Suecia cumple 38 años con su recién estrenada nueva vida en Miami

Además del cumpleaños de Felipe de Edimburgo, que cumple 99 años desde el Castillo de Windsor, otro miembro de la realeza europea está este miércoles de cumpleaños. Magdalena de Suecia sopla las 38 velas de su tarta muy lejos de su país, en Miami donde reside con su marido, el financiero Chris O’Neill, y sus tres hijos, los príncipes Leonore, Nicolas y Adrienne. La Princesa celebrará un año más estrenando nueva vida en la soleada Florida después de que hace tan solo unos meses adquiriera una vivienda de tres millones de euros.

VER GALERÍA

La princesa Magdalena, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, compró su nueva casa, ubicada en la exclusiva zona residencial de Pinecrest, en diciembre, pero no fue hasta finales de febrero cuando la familia al completo se instaló en ella de manera definitiva. Un robo que sufrió en su anterior inmueble, en el que vivía en régimen de alquiler, fue el motivo que provocó que la Princesa y su marido se trasladaran. Allí ya no se sentían seguros y la hija del rey Carlos Gustavo no se atrevía a quedarse sola en casa con los niños. La mansión, de la que la Princesa nos ha mostrado un bonito salón de estar recientemente, les ha costado tres millones de euros y se trata de una villa muy bien protegida de miradas indiscretas gracias a una valla alta y unas palmeras que la bordean. Tiene una superficie habitable de 600 metros cuadrados y dispone de quince estancias divididas en seis habitaciones, ocho cuartos de baño, gimnasio, oficina, cocina, comedor, amplia terraza, garaje para tres vehículos, barbacoa y una zona destinada para los niños. Desde su boda en 2013, Magdalena de Suecia y Chris O’Neill han vivido en Nueva York, Londres, Estocolmo y Miami debido al trabajo del financiero británico.

VER GALERÍA

- La Casa Real confirma que los hijos de Magdalena de Suecia irán a un colegio de Florida

- Magdalena de Suecia, de mudanza otra vez: abandona la exclusiva urbanización de Miami en la que vivía

A pesar de estar muy lejos de su patria, Magdalena de Suecia no se olvida de su país natal ni de las fiestas importantes y le gusta enmarcarlas con alguna nueva imagen en la que nos muestra lo mayores que se están haciendo sus hijos. Así ocurrió el pasado domingo donde posó con sus hijos, perfectamente conjuntados con los colores de la bandera de su país, para festejar el Día Nacional. Antes deseó una feliz Pascua con todos los miembros de su familia al completo y ha ido publicando imágenes de los pequeños de forma periódica.

VER GALERÍA

La Princesa nació el 10 de junio de 1982 en el castillo de Drottningholm y fue bautizada el 31 de agosto de ese mismo año en la capilla de dicho lugar. Actualmente ocupa el séptimo puesto en la línea de sucesión al trono por detrás de sus hermanos y de sus sobrinos. En el año 2001 pasó un periodo en Inglaterra para perfeccionar su inglés y en 2006 se licenció en Filosofía por la Universidad de Estocolmo. También ha realizado estudios de arte y etnología. Habla sueco, inglés y alemán con fluidez y un poco de francés. Es mecenas de la fundación My Big Day, que ayuda a los niños enfermos de Suecia a poder lograr sus sueños. Desde el otoño de 2010 trabaja en la Fundación Mundial de la Infancia para prevenir la trata de personas y la explotación sexual de niñas, actividades de divulgación para sensibilizar al público sobre estos temas y obtener fondos.

Haz click para ver el documental de Magdalena de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!