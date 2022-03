La Familia Real sueca se viste de azul y amarillo para celebrar un Día Nacional muy diferente La pandemia ha obligado a modificar la agenda habitual de esta conmemoración, pero no han faltado los posados 'reales'

Este sábado Suecia ha conmemorado su Día Nacional, y lo que debería haber sido un fin de semana de celebraciones multitudinarias ha tenido que adaptarse a las recomendaciones sanitarias, por lo que la agenda ha sido modificada sustancialmente para evitar aglomeraciones. No obstante, no ha faltado ni el discurso del rey Carlos Gustavo, que ha sido retransmitido por televisión, ni los tradicionales posados de la Familia Real, ataviados con los trajes regionales, como los adorables Oscar y Estelle de Suecia o, en su defecto, vestidos con los colores nacionales azul y amarillo, como han hecho los príncipes Carlos Felipe y Sofía o la princesa Magdalena.

Una de las costumbres que ha tenido que ser modificada este año ha sido la jornada de puertas abiertas en el Palacio Real. El año pasado fueron Carlos Felipe y Sofía de Suecia los que ejercieron de anfitriones para recibir a los ciudadanos en la residencia oficial de los Reyes. En esta ocasión, el Palacio no ha podido abrir sus puertas al público físicamente, pero nada ha impedido que la princesa heredera Victoria ofreciese un recorrido virtual por algunas de sus impresionantes estancias, como la Galería Karl XI, donde tienen lugar los banquetes oficiales, el Salón del Consejo o la Galería Bernadotte.

Tanto ella, como sus hijos vestían el traje regional, un vestido de estilo campestre azul y amarillo para las mujeres, y traje y corbata para los hombres. Estelle y Oscar de Suecia, sonrientes y de la mano, han lucido la vestimenta con orgullo y han posado como auténticos profesionales. Los reyes también se han enfundado los vestidos tradicionales para saludar desde el balcón a los ciudadanos que, a diferencia de otras ocasiones, no han podido agolparse en las inmediaciones para celebrar con fervor su Día Nacional y ver de cerca a los monarcas.

Magdalena de Suecia posa con su familia desde Florida

Carlos Felipe y Sofía de Suecia, que el año pasado protagonizaron buena parte de los actos conmemorativos de este día, han compartido un bello posado en el jardín junto al vídeo de una bandera sueca ondeando al viento. A pesar de que no llevaban los trajes regionales, la pareja se ocupó de lucir sendas camisas en azul claro, uno de los colores nacionales. También Magdalena de Suecia decidió rendir su particular homenaje cromático a través de su look y el de sus tres hijos, Leonore, de seis años, Nicolás, de cuatro, y Adrienne, de dos. La segunda hija de los Reyes ha deseado a sus conciudadanos un feliz Día Nacional con una fotografía en la que mira sonriente a la cámara con la pequeña Adrienne en brazos, flanqueada por sus hijos mayores, todos ellos con un banderín en la mano.

Tres trajes para tres ducados

Las atípicas celebraciones de este año comenzaron el pasado viernes con un posado de Victoria y Daniel de Suecia con sus hijos, siempre protagonistas en este día. Tanto la princesa heredera como los dos niños lucían trajes tradicionales típicos de sus respectivos ducados. Así, Estelle de Suecia, duquesa de Östergötland, posaba con el traje de verano de la parroquia de Skedevi, mientras que su hermano Oscar hacía lo propio con el de Ingelstad, como duque de Skåne. Por su parte, Victoria de Suecia ha recurrido al traje de Vadsbro, en calidad de duquesa de Västergötland. Por su parte, el príncipe Daniel ha optado por un traje normal de chaqueta y pantalón.

