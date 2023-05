Hablamos con Sharon Sever, el diseñador detrás de los vestidos de novia de Beyoncé y Nadia Ferreira

Muchos diseñadores confiesan que crear un vestido de novia es un trabajo en el que las emociones juegan un papel muy especial. Hay nervios, cierto estrés y no solo hay que saber interpretar los deseos de la novia, también sus sentimientos. "Para mí, no se trata solo de diseñar vestidos hermosos, se trata de crear una experiencia y una emoción inolvidables para la novia", explica en conversación con ¡HOLA! Sharon Sever, director creativo de Galia Lahav. Él ha sido el encargado de imaginar, entre otros, el diseño que Beyonce llevó cuando renovó sus votos con Jay Z en 2018, el vestido con el que Paris Hilton abrió el baile tras la ceremonia, justo antes del banquete, y el look nupcial que Nadia Ferreira lució en su boda con Marc Anthony.

"Verlas con nuestros diseños en su gran día es un momento de orgullo que valida todo el trabajo duro, la pasión y la atención al detalle de cada vestido que hacemos. Me siento agradecido y honrado por la confianza que estas increíbles mujeres depositaron en nosotras, y nos inspira a seguir ampliando los límites de la moda nupcial", añade el creativo. Hablamos con él sobre las nuevas colecciones de la firma, las tendencias que enamorarán a las novias de 2024 y cómo ha cambiado el sector nupcial en los últimos años.

Para la primavera de 2024, presentan dos colecciones, Encanto y Amor, su propuesta de alta costura. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellas?

Las principales diferencias entre las colecciones Encanto y Amor no solo están en la inspiración detrás de ellas sino también en sus diseños. La colección Encanto se inspira en la historia de amor única de una pareja y en cómo es tan única como el vestido creado solo para la novia. Incorporando formas y texturas orgánicas en el diseño, los vestidos son más fluidos y cuentan con cargas de aplicaciones de brillo y flores. Por otro lado, la colección Amor se inspira en el romance y la pasión pura, y los diseños reflejan justamente eso. Los vestidos de esta colección son más ajustados, con intrincados detalles de cuentas, bordados y encajes únicos.

¿Cómo trabajas al elegir la inspiración para tus colecciones?

Mi mayor inspiración siempre ha venido de la ópera, me inspiran mucho las tramas, los actores y los increíbles diseños de vestuario. También encuentro mucha inspiración en la naturaleza y la arquitectura. Estar al aire libre me hace sentir libre y conectado con la naturaleza y permite que mi mente respire.

Ambas propuestas hablan de amor. ¿Cómo de emocionante es poder acompañar a las novias con sus diseños en un día tan especial?

Es más que emocionante poder acompañar a las novias en un día tan especial. Esta industria es tan especial y mágica... Cuando ves las emociones reales de las novias y la alegría que sienten cuando encuentran su vestido de novia ideal, es una experiencia tan hermosa. Realmente entendemos la importancia del vestido de novia y el papel que juega en el aspecto general y la confianza de la novia y nos esforzamos por crear diseños que no solo sean bonitos, sino también realmente únicos y especiales. Queremos que nuestras novias se sientan seguras y guapas en su día de bodas, y ese ha sido y siempre será nuestro objetivo principal.

¿A qué tipo de novia están dirigidas estas nuevas colecciones?

Nuestras nuevas colecciones están dirigidas a novias que aprecian el lujo y el glamour, pero que también quieren diseños únicos que muestren su individualidad y reflejen su propio estilo. La colección Encanto es ideal para novias que quieren un aspecto más bohemio y libre, mientras que la colección Amor es perfecta para novias que quieren un aspecto más glamuroso, audaz y a la moda. Ambas colecciones presentan diseños que se adaptan a todos los tipos de cuerpo, y para esta colección, ofrecemos tantas formas de personalizar cada aspecto con tantos añadidos como mangas, medias, boleros y faldas sobresalientes.

¿Qué tendencias nupciales no dejaremos de ver en 2024?

Creo que la próxima gran tendencia en la moda nupcial será el uso de colores y estampados no tradicionales. Las novias son más atrevidas que nunca y optan por looks únicos y personalizados que reflejan su estilo individual. Es posible que veamos más experimentación con diferentes telas y texturas, como el cuero o el terciopelo, para lograr un aspecto audaz y no convencional. ¡Definitivamente es algo nuevo y emocionante!

¿Cuáles son tus favoritos y por qué?

Es una pregunta difícil: no creo que pueda elegir solo uno porque pongo todo en cada diseño. Pero algunos de mis favoritos de estas colecciones son aquellos que son versátiles y transformables. He creado muchos complementos esta temporada para hacer que los looks sean aún más personalizados para cada novia. Creo que despierta la creatividad en la novia para jugar con diferentes accesorios y looks que pueden crear a partir de un solo vestido. ¡Es tan divertido llevar un solo vestido pero cambiarlo durante todo el día de la boda!

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

Sí, creo que ha quedado más claro que nunca que las novias exigen looks que vayan más a la moda en la actualidad y tal vez no tan "clásicos" como solían ser los vestidos de novia. Las redes sociales han facilitado a las novias la posibilidad de descubrir las últimas tendencias de moda, inspirarse e incorporarlas en sus looks. Las novias buscan vestidos que no solo sean hermosos, sino que también reflejen las últimas tendencias de moda, pero con un toque personal. Sin embargo, en Galia Lahav, también creemos que es importante crear diseños atemporales y clásicos, para que las novias puedan mirar hacia atrás en sus fotos de bodas en los años venideros y aún sentir que representa su gusto y personalidad.

¿Han cambiado mucho las novias en los últimos años?

Las novias han cambiado en los últimos años en cuanto a sus preferencias por vestidos de novia más únicos y personalizados. Son más abiertas a diseños no convencionales y no temen tomar riesgos y ser más audaces y llamativas. En Galia Lahav, ofrecemos personalizaciones y modificaciones a nuestros diseños para adaptarse a las preferencias individuales y hacer realidad el vestido de novia de cada novia.

¿Cuál es la cosa más importante al imaginar ese vestido de ensueño?

Creo que lo más importante al imaginar ese vestido es considerar cómo quieres sentirte con él el día de tu boda. ¿Quieres sentirte glamurosa y elegante o bohemia y libre? ¿Dónde será tu boda, qué tema tienes en mente, cómo imaginaste todo el día de tu boda? Es importante encontrar un vestido que no solo sea bonito sino que también te haga sentir más confiada y cómoda. Es un día tan mágico e importante que la mayoría de las mujeres sueñan desde que eran niñas.

¿Qué consejo les daría a las chicas que se casarán el próximo año y tienen que elegir su vestido?

En primer lugar, felicidades a todas esas novias que están leyendo esto en este momento :) Mi consejo sería: haz tu investigación. Es importante tener una idea de lo que te gusta y lo que no te gusta antes de comenzar el proceso de compra del vestido. Sin embargo, no te decidas por nada antes de tu primera prueba. Es importante mantener la mente abierta y probar estilos que quizás no hayas considerado antes. Finalmente, ¡confía en tu instinto! Elige el vestido que te haga sentir más hermosa y segura, ¡este es tu gran día!

