Hablamos con Alberto Palatchi, el diseñador que inspira en las deportistas su nueva colección nupcial

La inspiración para crear una colección de vestidos de novia puede nacer de cualquier sitio. Quizá uno espera que surja de un gran viaje, tras visitar una exposición o después de pasar tiempo buceando entre las ideas de los creadores que han marcado una época. Pero la nueva propuesta nupcial de Alberto Palatchi 2024 nace de un mundo que también le apasiona: el deporte. "El tema de este año han sido mujeres olímpicas por dos razones: en primer lugar, porque en 2024 se celebran los Juegos Olímpicos de París y, en segundo lugar, porque como amante del deporte he visto como a tantísimas mujeres deportistas con talento les ha faltado confianza en sí mismas", explica el diseñador.

Hablamos con él sobre la colección, que estará disponible en tiendas a finales del mes de agosto, las necesidades de las nuevas novias, la intención de crear prendas cada vez más sostenibles y todo lo que está por llegar en el terreno nupcial.

VER GALERÍA

- Descubre los diseños de la colección 2024 de Alberto Palatchi

La colección nupcial Alberto Palatchi 2024 se compone de más de 60 diseños, pensados para encajar con diferentes tipos de novias. ¿Podemos decir que en la actualidad hay más tipos de novias que antes?

No me atrevería a decir que hoy en día hay más tipos de novias que antes, pero lo que sí podemos decir es que los gustos de las novias siempre han sido diferentes en función de su localización geográfica y estos gustos, a su vez, evolucionan con el tiempo creando diferentes tendencias. Al estar presentes en 13 países, intentamos adaptar nuestro estilo particular a los diferentes mercados y a las tendencias actuales.

Has inspirado tu colección nupcial de 2024 en mujeres que son medallistas olímpicas. ¿Por qué las has elegido a ellas?

El hecho de ser una empresa especializada en moda nupcial significa entre otras cosas que el 100% de nuestra clientela final son mujeres y nuestra particular manera de homenajearlas es poniendo en valor el papel de la mujer en la sociedad. Por esta razón, escogemos un tema particular para cada colección a través del cual buscamos sacar del anonimato a muchísimas heroínas contemporáneas y, a su vez, crear un ejemplo para que las mujeres actuales no tengan miedo a romper barreras preestablecidas. Pienso que al nombrar los nuevos 66 diseños de la colección 2024 con 66 nombres de deportistas olímpicas, estamos poniendo 66 ejemplos de éxito a seguir y es nuestra pequeña manera de contribuir a que más mujeres no tengan miedo de enseñar su talento.

VER GALERÍA

- Laura Monge, la diseñadora de los vestidos de novia minimalistas que enamoran a las chicas del norte

Además del blanco, has elegido el tono Flamingo Pink en tres de tus diseños. ¿Piensas que cada vez más novias buscan innovar también en el tono?

Creo que sí que es una tendencia creciente, aunque todavía es minoritaria. De todas maneras, opino que es original tener siempre algún vestido en colección con una tonalidad distinta del blanco tradicional.

¿Cómo definirías a la novia de 2024?

Creo que hay una tendencia general creciente al less is more. Todas las novias siempre han buscado sentirse guapas y elegantes el día de su boda, pero hoy en día buscamos huir de lo artificial. Eso se refleja en una tendencia hacia diseños más limpios y livianos y, por eso, en nuestra nueva colección 2024 hemos trabajado especialmente tejidos como el crepe, aligerado el tejido mikado e incorporado una fantástica organza más ligera y discreta que la tradicional.

En líneas generales, ¿te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

No soy partidario de ir constantemente siguiendo tendencias. Creo que es importante desarrollar una personalidad y ser fiel a ella, especialmente en un sector donde lo que nuestras clientas buscan es estar elegantes el día de su boda y la elegancia es un concepto atemporal. Por esa razón, a mí lo que más me gusta y me representa es el concepto de elegancia atemporal. Al fin y al cabo, Alberto Palatchi representa el saber hacer de 3 generaciones dedicadas a la moda nupcial y como tal nuestros diseños tienen un estilo único.

VER GALERÍA

- Entrevista con Rosa Clará: 'Las nuevas novias quieren sentirse cómodas y únicas con su vestido'

¿Cuáles son las tendencias que dejaremos de ver en la próxima temporada? ¿Y las que llegan con más fuerza?

¡Ojalá tuviese una bola mágica! Pero bueno me mojaré y diré, como he mencionado antes, que los tejidos pesados están cada vez más en el olvido y que hay una tendencia hacia los diseños más livianos y transparentes.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial? ¿Crees que las novias tienen cada vez más conocimientos de moda o, al menos, han visto más cosas que antes?

Siempre ha habido una conexión entre la moda general y la moda nupcial, siendo una parte de esta última consecuencia de la primera. Las novias están cada vez más expuestas a la moda a través de las redes sociales y eso tiene un claro impacto en su nivel de exigencia y conocimiento.

VER GALERÍA

- Merche Segarra, la diseñadora de vestidos para novias elegantes y exigentes

Cada vez más firmas nupciales apuestan por la sostenibilidad a la hora de crear sus diseños. Este es uno de los objetivos de Alberto Palatchi. ¿Es fácil ser sostenible en el sector nupcial? ¿Qué dificultades encuentras en este sentido?

¡Creo que ser sostenible no es fácil, como todo lo que vale la pena en esta vida! Mi mayor dificultad es la ausencia de demanda de diseños elaborados con tejidos ecológicos. Como empresario me rijo por la ley de la oferta y la demanda y al final yo no puedo obligar a nadie a vestirse con un determinado tejido que contamina menos. A la sociedad todavía le queda un largo camino en cuanto a concienciación.

¿Hacia dónde piensas que va la moda nupcial?

Me encantaría podértelo decir, pero lo que sí tengo claro es hacia dónde va mi empresa: aspiramos a ser el referente de producto, imagen y servicio en el sector.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

¡Que escojan aquél en el que se vean más guapas y se sientan más ellas mismas!

VER GALERÍA

- Hablamos con Jorge Redondo: 'No hay que elegir un vestido que sea menos tú para que unas fotos duren'