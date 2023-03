Entrevista con Rosa Clará: 'Las nuevas novias quieren sentirse cómodas y únicas con su vestido'

En los últimos años el sector nupcial ha sufrido una gran evolución. No solo se ha profesionalizado ante el crecimiento de la competencia, también se ha democratizado. Cada vez existen más firmas y diseñadores encargados de vestir a la novia con el look de sus sueños y embellecerla para el día de su boda. Y eso es algo de lo que sabe mucho Rosa Clará. La diseñadora, que lleva desde 1995 diseñando vestidos de novia, ha sido testigo de esa transformación y ha sabido adaptarse al paso del tiempo con sus diseños. Propuestas con un estilo minimalista y elegantes que, como ella misma nos explica, "huyen de la ornamentación excesiva para apostar por vestidos de líneas muy puras, tejidos lisos y diseños actuales que rejuvenecen el look de la novia de hoy". Con ella hablamos de este cambio, de lo que buscan las novias de 2023 y de cuáles son los retos que abrazará el sector en los próximos años.

¿Qué vamos a encontrar, a grandes rasgos, en las colecciones de Rosa Clará de 2023?

La colección 2023 da a las novias la posibilidad de lucir un look a su medida gracias a la tendencia multilook, que combina cuellos envolventes extraíbles y manguitos abullonados con escotes palabra de honor en vestidos midi de tul. A los icónicos vestidos de crep se introducen detalles como escotes asimétricos y cuadrados y cut-outs, así como nudos y drapeados en diseños de siluetas rectas. La inspiración helénica se reinterpreta con vestidos de muselina de seda plisada a mano con adornos trenzados en tirantes y espaldas. En la colección 2023 no podía faltar la micropedrería para que la novia Rosa Clará brille en vestidos rectos o de línea A con aperturas y escotes que destacan por sus cuerpos con encajes y blondas.

Dentro de las colecciones nupciales de Rosa Clará podemos encontrar cinco líneas: Rosa Clará Couture, Rosa Clará, Rosa Clará Soft, Rosa Clará Boheme y Rosa Clará Gatsby. ¿Cada una está pensada para un tipo de mujer?

Más que para un tipo de mujer, cada línea está dirigida a un estilo diferente. Rosa Clará Couture se dirige a la mujer contemporánea con vestidos modernos y juveniles pensados para las novias más exigentes. Rosa Clará une moda y lujo en una colección dirigida a una mujer que valora la calidad y el buen diseño con vestidos de aparente sencillez que ensalzan la elegancia y sofisticación. Rosa Clará Soft propone un estilo etéreo con personalidad, con toques de luz y colores muy sutiles con delicados diseños creados con tejidos que aportan fluidez y movimiento. Rosa Clará Boheme representa la versión más romántica de Rosa Clará con diseños dulces, ligeros y elegantes que ensalzan el espíritu más libre de las novias. Por último, Rosa Clará Gatsby es nuestra colección cápsula inspirada en el lujo y la sofisticación de los dorados años 20 y que destaca por sus diseños llenos de detalles como lentejuelas, pedrería y plumas que recuerdan a los outfits llenos de glamur de la época, pero con la esencia actual.

¿Podemos decir que en la actualidad hay más tipos de novias que antes?

Hoy en día, no hay una novia igual a la otra, y en las pequeñas particularidades de sus vestidos está el secreto para marcar la diferencia. Están las novias más tradicionales que siguen apostando por los vestidos de novia clásicos y están las novias más atrevidas que siguen las últimas tendencias y se atreven con nuevos estilos como monos, vestidos midi o diseños con detalles cut-out. Ante todo, las nuevas novias quieren sentirse cómodas y únicas con un vestido a su medida.

¿Cómo definirías a la novia de Rosa Clará?

Son novias muy exigentes, con criterios e ideas claras y, sobre todo, con estilo. Es una mujer que apuesta por la moda, con seguridad interior, que tiene una visión clara a la hora de elegir su vestido de novia. Definitivamente, nuestras novias valoran nuestros diseños y la calidad de los tejidos.

En líneas generales, ¿te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

Un vestido de novia tiene que sobrevivir la prueba del tiempo. Debe tener un punto clásico, aunque innove en escote o detalles. Actualmente nuestros vestidos son más ligeros y se adaptan a las últimas tendencias, pero siempre sin salirse de la línea clásica que es la base de nuestra esencia. También cuidamos los vestidos tanto por dentro como por fuera, y seguimos avanzando en la construcción interior de los vestidos, mejorando la calidad de los tejidos para conseguir una total comodidad y movimiento.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

Por supuesto. Ahora las novias tienen una cultura de la moda que antes no tenía. De hecho, mi obsesión cuando creé la marca era y sigue siendo que la moda y las tendencias actuales se encuentren también en un vestido de novia. Pienso que fui pionera en esto, y que siempre hemos intentado acercar la moda a la mujer, haciendo colecciones coherentes y muy elegantes. Desde el principio ha sido uno de los puntos principales de cada colección y creo que hemos conseguido diferenciarnos.

Los vestidos desmontables se han convertido en una constante dentro del mundo nupcial. ¿Piensas que esta tendencia ha llegado para quedarse?

Para nosotros cada colección es una oportunidad para innovar, pero es cierto que los vestidos desmontables llegan con fuerza para quedarse. Y es que la tendencia multilook sigue muy presente para dar alternativas a la novia que desea lograr una imagen distinta según el momento de la boda. Cuellos envolventes extraíbles, mangas abullonadas, sobrefaldas y chaquetas se combinan con delicados escotes palabra de honor en vestidos de tendencia. Estos accesorios extraíbles aportan comodidad a la novia, que puede deshacerse de ellos por ejemplo en la celebración posterior. También son una buena opción para las bodas de invierno, que han aumentado en los últimos años, y que permiten incorporar estos complementos para abrigar o completar el look nupcial.

¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Las nuevas novias quieren sentirse cómodas y únicas con un vestido a su medida. Por eso, nosotros queremos que se sientan ellas mismas con el vestido que eligen. Es importante que no se dejen influenciar y que tomen decisiones por sí mismas. Por eso nosotros hemos apostado por diseños de aparente sencillez y máxima delicadeza, pensado por y para la mujer, que la visten de romanticismo y elegancia.

¿Hacia dónde va la moda nupcial? ¿Cómo ha evolucionado en estos años?

La mujer hace 25 años se casaba más joven que ahora, compraba su vestido de novia acompañada por familiares que influían en la elección del vestido. Hoy en día la mujer se casa mucho más mayor y gracias a internet conoce las últimas tendencias. Gracias a las plataformas digitales tiene más conocimiento del sector y llega a nuestras tiendas mucho más informada y con las ideas muy claras.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Les diría que sigan su instinto y hagan la boda que siempre han soñado. Las novias de hoy están muy bien informadas gracias a internet y vienen a las tiendas con una idea clara de lo que quieren. Queremos que sientan que son ellas mismas y que se sientan cómodas con el vestido que elijan. Que no se dejen influenciar.

