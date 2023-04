Hablamos con Inés Martín Alcalde, la diseñadora que fascina con sus vestidos a las nuevas prometidas

Hay ciertos detalles en los que, sin apenas pretenderlo, revelamos quiénes somos. La elección de la ropa que llevamos cada día, nuestra forma de movernos, la decoración de nuestra casa, la foto que tenemos de fondo de pantalla en nuestro móvil… Pequeñas puertas hacia el interior. Para un diseñador esa primera carta de presentación sería su atelier. Ese espacio en el que se sienten seguros y desde el que crean todas sus propuestas. El de Inés Martín Alcalde, desde el que crea sus colecciones de invitada, street wear y diseña los vestidos de sus novias, está situado en el madrileño barrio de Salamanca, apenas a unos minutos del parque del Retiro, el maravilloso pulmón de la capital por el que le gustaba correr por las mañanas antes de empezar una jornada de trabajo. Y sí, en pasado, porque ahora está embarazada de su cuarto hijo.

Su atelier es un moodboard constante. Hay fotos y recortes que la inspiran, flores y una atmósfera entre lo vintage y lo moderno; pero hay un espacio que llama especialmente la atención. Es una sala rectangular, con un gran espejo en una de las paredes. Otra está totalmente cubierta de tejidos, piezas antiguas, gasas, bambulas, encajes… Y un perchero camuflado en el que hay faldas, cuerpos y vestidos completos. Parece una composición aleatoria, creada casi sin esfuerzo, pero si se analiza con detalle se ve que todo está estratégicamente colocado. Con los diseños de Inés sucede lo mismo. Son prendas sencillas, minimalistas, pero con un patrón depurado, un buen corte y una gran confeccion.

El idilio de Inés con el mundo del diseño nació hace años, cuando jugaba con telas, manetels y servilletas. Les daba forma, los tenía. Pero se enamoró realmente de los tejidos cuando acompañaba a sus abuelos en sus visitas a los anticuarios. Ellos apreciaban los muebles, ella los ecanjes antiguos. Una pasión que comparte con muchas de sus novias. La diseñadora, que suele utilizar estos tejidos únicos para sus creaciones nupciales, nos explica que cada vez más chicas se animan a reciclar vestidos de sus madres, de sus abuelas o a utilizar, al menos, parte de ellos para su 'sí, quiero'. "Este año me parece que estoy haciendo catorce o quince vestidos de este tipo. Es algo muy lindo. Los cambio y transformo por completo. Y esto es una cosa que a mí me divierte demasiado". Nos cuenta que a veces aprovecha el cuerpo y le añade una falda más moderna, otras es al contrario. Siempre juega hasta dar con el equilibrio perfecto.

Basta observar brevemente a Inés para darse cuenta de dos cosas: la primera es que es una mujer con las cosas claras; la segunda, que le gusta el minimalismo. Cuando llega al atelier viste un traje de chaqueta de raya diplomática de su colección, aquel que doña Letizia estrenó para acudir a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid en febrero de 2022. Lo combina con una camiseta blanca y unas zapatillas. Lleva el pelo recogido y cuando le preguntamos cómo lo quiere para la sesión de fotos indica que sujeto en un moño bajo trenzado. Es la imagen que la define, con la que se siente cómoda. La diseñadora nos explica que esa comodidad es fundamental tanto en el día a día como en la boda. "Si tú no te sientes tú, no te vas a sentir segura ese día. Y lo más importante es que cuanto más tú te sientas más segura vas a estar y más vas a disfrutar. Eso nos pasa a todas las mujeres. Da igual cómo seamos, da igual dónde nos casemos y da igual a dónde vayamos. Si tú te sientes, te vas a sentir segura de ti misma".

Por eso entender a la novia, escucharla y descubrir cómo es en realidad es fundamental para que el vestido que llevará el día de su boda sea un éxito. "Creo que es muy importante que el diseñador interactúe con la novia. Yo cada día interactúo más con ellas, voy muy despacio en cada proceso. Voy cada día más lento porque me encanta escuchar para que el resultado final sea ella. Lo vamos haciendo juntas, poco a poco, y es la única manera de llegar al final del proceso del vestido logrando que se sienta ella misma".

Inés nos explica que lo primero que hace cuando las novias se acercan a ella es mantener una entrevista. "En esa videollamada yo le hago muchas preguntas y conozco más o menos a la novia. Ahí veo realmente si la novia tiene el estilo de Inés Martín Alcalde porque yo siempre estoy abierta a hacer muchas cosas distintas pero si veo que no tengo nada de feeling con la novia se lo digo sinceramente. Eso es muy importante, tener tu feeling con el diseñador". Después las cita en su atelier para hacerle una propuesta. Inés va creando sobre el cuerpo de la novia el vestido. No la prenda acabada, pero sí una muestra que permita ver, a grandes rasgos, cómo será el resultado final. Ahí es cuando deciden si quieren seguir adelante o prefieren buscar otras opciones.

Después, a lo largo de cinco pruebas, entre Inés y la novia van perfilando todos los detalles del vestido. Y sí, en todas está ella. Aunque la última no está tan enfocada al vestido. "Yo siempre ayudo a la novia a ver todo el proceso. Me gusta saber los pendientes, el ramo, los zapatos, las uñas, el pelo, el maquillaje. Cuando vemos esas cosas me gusta explicarle cómo salir del coche, cómo entrar en la ceremonia, cómo debe sentarse... Cada cosa que vaya a vivir en ese día. Porque aunque el día de tu boda no hay leyes, porque tú impones la ley, así va más rodado todo".

Cuando diseñas vestidos de novia, ¿prefieres seguir las tendencias o apostar por prendas más atemporales?

A mí me gusta que la novia sea una novia atemporal. Que pasen los años y no digas, ¡buah, qué me hice! Pero sí me gusta seguir un poco las tendencias. Pero pinceladas, en pequeñas dosis.

¿Observas que el mundo de la moda incluye cada vez más en el universo de las novias?

Las tendencias, las redes sociales… influyen mucho en las novias, ¡cada día más! Y las madres de las novias.

Cuando acuden a ti para hacerse un vestido a medida, ¿acuden con muchas referencias sacadas de las redes?

Cuando vienen a mí no tanta porque saben que yo les guío mucho. Pero a mí sí que me gusta que tengan alguna referencia. Es un proceso que yo pienso que va a ser para una vez en la vida. Y sí que es bonito hacerlo junto a la persona e intentar sacar su personalidad y que se sienta ella.

¿Y cómo definirías tú a la Novia de 2023?

Una novia sencilla, elegante y versátil.

¿Podemos decir que en la actualidad hay más tipos de novias que antes?

Sí. Y cada día más. Cada día hay más tipos de bodas y, por tanto, de novias. Hay versatilidad en todo. Cada día el mundo está más abierto y yo creo que hay que subirse a ese carro.

Además de diseños a medida, cuentas con una colección de vestidos de novia prêt à porter que nació durante la pandemia.

Nació en durante el covid porque no había bodas y las que se hacían eran muy pequeñitas y la gente quería vestidos más sencillos. La verdad que tuvo un éxito rotundo, absoluto, pero no he tenido tiempo de hacer más modelos porque siempre estoy liada en mil cosas, pero ahora estoy trabajando en una nueva propuesta que lanzaremos en septiembre.

¿Qué vamos a encontrar en esa colección?

Son vestidos más desenfadados y muy versátiles. Te puedes casar con ellos y también puedes hacer una preboda. Sirven tanto para una boda civil como una boda por la iglesia, porque le puedes añadir algo más de novia, novia. Pero, sobre todo, son vestidos que después de casarte puedes volver a usar.

¿Qué consejo le darías a una novia que está empezando todo el proceso de búsqueda y no sabe si elegir un diseño a medida o prêt à porter?

Que se guíe por su corazón, que no se deje influenciar por nadie. Y al final, entre un diseño a medida y un diseño a prêt à porter, la diferencia es que un diseño a medida se hace desde cero para ella. Pero hay gente que no le da tanta importancia a un vestido, de hecho, en España es el único sitio donde se le da tanta importancia al vestido. Yo personalmente entiendo que la gente prefiere no invertir tanto en el vestido. Objetivamente no vas a ser más guay ni nada por ponerte un vestido a medida.

Y si finalmente opta por un diseño a medida, ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta?

Yo siempre digo que el feeling es súper importante. Cuando tú tienes feeling con una persona confías en ella. Y si confías en ella y te gusta su estilo va a hacer el diseño de tus sueños.

Inés, que es una enamorada de su profesión, nos explica que cada día disfruta con su trabajo. Las horas se pasan veloces entre las paredes de su atelier. Pero tiene algo claro: "el día que yo me case dejaré de diseñar novias. Eso lo tengo muy claro. Creo que al final es muy pasional y tienes que disfrutarla. Y no disfrutar una novia… prefiero dejarlo y hacer otras cosas".

Fotografía: Inmaculada Mariscal

Estilismo: Pilar Lara

Maquillaje: Carmen Otero

Peluquería: Ana Balado para IN-VISO

Modelo: Laura Arias

Looks: vestidos y traje de chaqueta de Inés Martín Alcalde; sandalias de Ganzitos. Joyas: pendientes dorados de Aubarede 7, pendientes con brillantes de Rabat, anillo cruzado de Chaumet.