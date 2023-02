Hablamos con Beatriz Claro, la diseñadora sevillana de Claro Couture, sobre cómo ser una novia deslumbrante

Era un jueves de febrero, pero no lo parecía. Con unas temperaturas cercanas a las de primavera, Sevilla demostraba que para los mejores acontecimientos tiene reservado un clima excepcional. Esto hacía que en el interior del Museo de Artes y Costumbres Populares de la capital andaluza se respirara una atmósfera de alegría, como la que caracteriza a sus gentes cuando tienen lugar sus festejos más conocidos. Y no era para menos. Después de varios años y con una marca renovada, Fernando Claro, ya Claro Couture, apostaba por la ciudad hispalense, el lugar donde la casa nació y se consolidó, para presentar su colección nupcial 2023/2024.

A la cita no faltaron numerosos rostros conocidos, modelos e influencers, así como reputados nombres del sector de las bodas. Todos quedaron fascinados por la brillante puesta en escena que la firma había preparado. Más allá de un desfile de los looks más destacados de su colección, los invitados asistieron a una sesión fotográfica en directo, con la que todo el equipo de la casa se implicó para escenificar en tiempo real cómo se captura una nueva campaña de moda. Intervinieron los asistentes, las modelos, los fotógrafos Aldebarán Studio y Andrew Jim y los directores creativos Fernando Claro y su hija, Beatriz, además de Fer Claro, también hijo del diseñador y responsable de la dirección de arte.

El escenario presentaba diferentes propuestas de invitada que destacaban por el toque glamuroso que tanto caracteriza las creaciones de Claro Couture. Y, al mismo tiempo, repartidos por las paredes a modo de pequeños lienzos se disponían los bocetos de novia de la colección presentada y pequeñas muestras de los materiales empleados para confeccionar cada uno de ellos. Aprovechando esta presentación, entrevistamos a Beatriz Claro, codirectora creativa de la casa con inicios nazarenos, para descubrir su visión del universo nupcial y conocer los consejos que tiene para todas aquellas que han comenzado la cuenta atrás de su gran día.

La firma puede presumir de un estilo glamuroso, incluso "sexy" en palabras del propio fundador Fernando Claro, en lo que a sus propuestas de novia se refiere. “A nuestro atelier acuden novias que se sienten muy novias, pero buscan un punto diferente, es decir aquellas que quieren ser novias, pero no clásicas”, nos explica Beatriz, quien ha cogido el testigo de su padre y deja su impronta en cada uno de los diseños. Quizá lo mejor para entender la evolución natural de la marca sea conocer su historia y nadie mejor que quien está al frente para explicarla.

Sois una firma familiar con un prolífico recorrido, ¿cómo empezó todo?

Todo esto empieza cuando mi padre diseña junto a mi madre su vestido de novia. Él es una persona extremadamente creativa, lo mismo pinta un cuadro, que cocina sin receta, que fotografía o que hace un vestido… Podía haberse dedicado a lo que quisiera si había un componente creativo, pero fue al final la moda lo que venció. Mis tías, hermanas de mi madre, han sido costureras, por lo que entre mi padre que hizo el diseño y mis tías que confeccionaron el vestido mi madre, el resultado fue una novia diferente, cool y sofisticada… Todas sus amigas quedaron emocionadas con el look. Y es a partir de ahí que mi padre empieza a plantearse esto como un método de vida. Aún así pasaron años hasta que se planteó la firma, ya habíamos nacido mis dos hermanos y yo. Cuando Fer, el pequeño, tenía un año, es cuando mi padre se decide por estudiar patronaje, corte y confección y montar su propio atelier/tienda.

Y desde aquel momento hasta día de hoy ¿qué ha cambiado?

Hemos ido evolucionando la empresa de una manera muy orgánica. Mis padres llevan trabajando juntos toda la vida, son el mejor tándem que conozco. Pero hasta hace seis años, no había una estrategia empresarial muy marcada, se tiraba de talento e intuición… Entonces el posicionamiento de la marca fue creciendo. Yo llego a la empresa hace más de 10 años, justo con la explosión de las redes sociales y Fer hace unos cuatro años, que es quien incorpora un sistema de trabajo mas estratégico y de internacionalización de la marca. Patricia, la mayor, interviene en lo relativo al asesoramiento externo. Todo esto unido ha provocado que pasara de ser un modisto de Sevilla a una marca afianzada en el mercado nacional e internacional, con distintas líneas de trabajo, la alta costura y el prêt à porter worldwide.

No obstante, aunque con ligeros cambios, la esencia de la firma se mantiene. ¿Cuál diríais que es vuestro valor diferencial?

Un diseño atrevido, pero con la premisa de favorecer a la mujer siempre, la máxima calidad en materiales y un patronaje y confección impecable.

Ahora contáis con dos sedes, una en Madrid y otra en Sevilla ¿existe alguna diferencia entre estos espacios?

Es cierto que la de Sevilla es más grande. Pero en cuanto a propuestas y materiales estamos alineados. En Sevilla el 80% del tiempo está Fernando con Charo y en Madrid, estoy yo con mis asistentes. Y aunque el universo creativo de mi padre es más barroco que el mío, nuestras novias están en la misma línea.

¿Qué destacarías de lo que hemos visto en esta colección nupcial 2023/2024?

Contamos con tres líneas bien diferenciadas. La línea Fancy compuesta por looks muy potentes, con siluetas en volumen, más barrocos y exagerados, para novias que no quieren dejar indiferente a nadie. La línea CLARO repleta de looks de estilo muy marcado CLARO, con siluetas ceñidas, escotes a la caja y bordados especiales. Y la línea ecommerce, donde predominan looks de novias más sencillos que podrán adquirirse online y con un coste menos elevado, pero no por ellos menos cool.

Habéis bautizado esta colección con el nombre de ‘Auroras’, ¿a qué se debe?

El nombre de Auroras evoca a toda la tendencia desde hace dos ediciones de la marca CLARO a referencias del cielo, los amaneceres, los atardeceres, la sutileza del mismo, pero lo impactante que es siempre.

Hemos visto una selección de piezas desfilando, pero hay mayor variedad de opciones. ¿Es esta colección algo rígido o las novias pueden adaptar vuestros diseños a sus gustos?

Esta colección es una muestra de lo que podemos hacer, pero para nada rígida, a cada clienta que viene al atelier le ofrecemos todas las posibilidades, no tiene que adaptarse a nada que esté hecho. Trabajamos con ella en un lienzo en blanco.

En este sentido, ¿cómo trabajáis para dar forma a vuestras colecciones?

Es un proceso que va mutando, por lo que no siempre es exactamente igual, pero empezamos con ver las colecciones de tejidos después de haber establecido un moodboard de inspiración y tendencias. Desde ahí vamos empezando a esbozar diseños… Se hacen muchos para ver diversas posibilidades y después nos sentamos y empezamos a descartar para quedarnos con los elegidos.

Y después de ese proceso creativo y toda la inspiración, ¿qué tendencias de novia novedosas de esta temporada os han conquistado?

En CLARO apostamos por looks con siluetas demi-princess, y con mucho detalle. Creo que hemos pasado ya la época de los vestidos tan minimal para las novias, es decir, hay más faldas con volumen, más bordados y más detalles, como plumas o corsés.

Por el contrario, ¿qué detalles de estilo más clásico os parecen favorecedores para las novias?

Que las novias no lleven velo lo vemos un error. Es el detalle más clásico y más identificativo de todos. Para mí, el velo hace guapa, todas se ven mejor cuando llevan un velo.

Por otro lado, ¿hay algo vetado en un vestido de novia vuestro?

No podría decirte. Pienso que hay posibilidades para todo, dentro de unos límites… Es decir, que una novia lleve un escote desproporcionado no lo veo claro, si la boda es religiosa, por ejemplo. Pero ese mismo escote en la fiesta, en la noche y en la misma novia, me puede parecer ideal.

Llevaís muchos años en esto, ¿qué es lo que más os gusta de trabajar en el sector nupcial?

La ilusión con la que las clientas vienen a vernos, tratamos diariamente con mujeres que nos regalan ilusión. Verlas tan emocionadas para un día tan especial y saber que estás aportando para que se sienta bellísima… A mí me parece una suerte.

Además de novia, también hacéis invitada y con mucho éxito, de hecho. ¿Qué debe tener la invitada perfecta?

Aunque suene a tópico: que ese día sea ella misma pero potenciada. Es absurdo vestirse de un estilo que no te identifique, por muy correcto que sea o muy en tendencia que esté.

A la lista se suman las madrinas. ¿Cómo es la madrina CLARO (y cómo no es)?

El terreno de las madrinas es más delicado. Si es una boda religiosa, sabemos que va a estar en el altar y esto requiere un protocolo, si lleva mantilla aún más. Por tanto, la madrina, para nosotros, debe ir en tonos lisos, pero esto no significa que deba ser un look aburrido. Se pueden crear volúmenes que favorezcan la silueta o un escote especial, y apostar por colores diferentes, que no entren en competencia con otras invitadas.

Con un 2023 repleto de bodas, cada vez más convidadas buscan el look perfecto. ¿Qué piezas dirías que son imprescindibles en el armario de una invitada con estilo?

Un buen vestido midi en crepé de seda con manga larga y escote a la caja, es sencillo e infalible.

Una fórmula habitual en los estilismos que habéis realizado para celebrities e influencers, ¿a quién os haría especial ilusión vestir?

Nos sentimos muy orgullosos de todo el apoyo de celebs e influencers, ellas se sienten guapas con nuestros looks y cómodas en el trato; es una relación muy familiar. A mí me encantaría que la Reina Doña Leticia luciera uno de nuestros diseños obviamente. Y, a nivel internacional, sé que a mi padre le encantaría vestir a Angelina Jolie.

Nuestra última pregunta es, en realidad una excusa para conocer el futuro que espera a la firma, y aunque sea adelantarse a los acontecimientos, Beatriz no se resiste a darnos pistas. “Los próximos años esperamos seguir creciendo profesionalmente, ponernos metas y exigirnos. Ir adaptándonos a los cambios en el sector y los que se den en lo social. Ser agradecidos siempre con todo lo bueno que nos está pasando y fuertes, cuando las cosas no vengan tan bien. Al fin y al cabo intentar ser y estar lo más felices posible”.

Y es que después de tantos años siendo un equipo, la familia Claro sabe cómo engrasar las piezas para alcanzar el éxito y el equilibrio entre lo profesional y lo personal. Bastaba con fijarse en Fernando y Charo (los padres y fundadores) en esta presentación, décadas después de comenzar su proyecto, con dos bonitos ramos de calas, tan unidos y fortalecidos como el primer día. Ella, la matriarca, también supo dejarnos una último moraleja al concluir el evento: “todo es mejor cuando se consigue desde la humildad, nunca hay que creerse nada. Mientras a nuestras clientas les guste lo que hacemos, estaremos en el camino correcto”. La experiencia, sin duda, es un grado.