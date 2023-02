La boda sevillana de Ana, la novia viral del vestido con transparencias

Dicen los expertos en el universo nupcial que cuando un vestido de novia está para una prometida, todo el universo gira en torno a él, por mucho que ella se resista. El diseño se convertirá en el centro de sus pensamientos y seguramente nada nuevo le convenza a menos que sea ese look (o ese boceto, en el caso de un atelier a medida) el que se le presente por delante. Esta fue la experiencia de Ana, una novia sevillana muy viral con una historia de lo más curiosa. “Comencé a meterme en Internet a ver vestidos y justo me llamó uno la atención, hice una captura de pantalla y se quedó ahí. En febrero tenia que comenzar a probarme y ver si lo compraba o me lo hacía de cero y pensé que lo mejor era ir a ver qué estilo me gustaba”, nos introduce ella misma.

VER GALERÍA

- Los secretos de las 'wedding planners' para que una boda se haga viral

Un look con transparencias

Nuestra protagonista pidió cita en Pronovias y seleccionó algunos diseños que quería probarse, entre ellos el modelo Amun de la línea Privée de la casa. "Me dijeron que no estaba en España, que el vestido estaba en Nueva York y que tendrían que traérmelo para la prueba, entonces no sabían si llegaría para ese día. Cuando llegamos a la cita, al entrar, me dijo mi asesora que tenía preparados todos mis vestidos. Y sí, había llegado”, nos cuenta. Se vio con otras propuestas, pero en cuanto se probó aquel modelo con transparencias y capa doble, lo tuvo claro.

“¿Qué pasó en ese momento? La cara se me cambió y mi frase fue: me encanta. A los cinco minutos, muchas lágrimas (sentí que era mi vestido), me sentía yo. Después de esto nada me gustó, fui a otras tiendas, pensé en hacerme uno, pero no, era mi vestido tenía ganas de probármelo una y otra vez”, recuerda. Y ha sido precisamente este diseño el que ha causado sensación en la red, aunque no fue el único que lució. “Pensé en cambiarme para la fiesta y en este caso sí conté con la ayuda de una modista de confianza para confeccionar el vestido. Tengo que decir que fue toda una sorpresa para mis invitados llegar con el vestido de lentejuelas a la fiesta, realmente era un vestido de fiesta”, apunta.

VER GALERÍA

- Mercedes, la novia malagueña del vestido minimalista y la boda celebrada en la Serranía de Ronda

Accesorios clave

Un primer estilismo tan especial y un segundo modelo hecho a medida bien merecían unos complementos a la altura y Ana acertó, también, con ellos. Lució unas sandalias de plataforma de Aquazzura; las alianzas, que fueron un obsequio de sus amigos y unos bonitos pendientes, regalo de su madre, diseñados en una joyería sevillana, donde se dio forma, al mismo tiempo, a una medalla que llevó en el ramo, en homenaje a su abuela.

VER GALERÍA

- Cómo incorporar el 'Viva Magenta' a la decoración de tu boda

Pero, sin duda, el detalle más llamativo de su look era el anillo de compromiso, una pieza con historia. “Mi anillo fue diseñado por Santos, mi marido, junto con la joyería Crista de Sevilla. La protagonista es una piedra, una esmeralda colombiana, que fue un regalo de mi suegra hacia él para mi anillo, puesto que ella es de Barranquilla y la gema es antigua”, señala.

Un ramo de novia trampantojo

La gran ilusión de Ana, en materia de accesorios, era un elegante ramo de novia de peonías, un deseo al que se tuvo que resistir, pero para el que encontraron una hábil solución: un diseño floral ‘trampantojo’. “Siempre soñé con un ramo de peonías blancas, pero no era época. ¿Qué hizo María, de Brunia Floral? Intentar que un ramo de rosas blancas pareciera de peonías. ¿Cómo lo logró? Optó por dejarlas que se abrieran hasta conseguir ese efecto y fue un acierto al 100%”, nos desvela.

VER GALERÍA

- La historia de María, la novia valenciana de los dos looks invernales y la boda navideña

Lucir melena

El detalle definitivo para completar su estilismo fue un look de belleza a su estilo, siempre favorecedor, ideado por Julia Hidalgo. “Con el maquillaje lo teníamos claro, quería algo natural y por eso principalmente quería contar con ella. Con el peinado me surgieron más dudas, ya que probamos semirecogidos, coletas, trenzas…”, confiesa. Al final, Ana apostó por su estilo propio y lució una melena con ondas con la que estaba muy favorecida. “En mi día a día rara vez me recojo el pelo y el día de mi boda quería sentirme yo en todo momento”, matiza.

VER GALERÍA

- Acierta en tus invitaciones de boda con los consejos de estas expertas

Boda en Sevilla

El suyo fue un diseño muy apropiado para una boda de tarde en Sevilla. Su enlace tuvo lugar el pasado 7 de octubre, una fecha repleta de significado para su pareja y ella. “Casualmente cuando fuimos a pedir fecha quedaban solo dos huecos disponibles y uno de ellos era este día, el día de mi cumpleaños y del santo de mi abuela, que ya no se encuentra entre nosotros, así que doblemente especial”, indica. La Parroquia de San Sebastián, entre los naranjos del Barrio del Porvenir, junto al Parque de Maria Luisa, fue el templo escogido para su ceremonia religiosa: “la parroquia de mi barrio y en la que siempre soñé entrar de novia”.

La organización del gran día fue todo un reto, pues tuvo lugar en nueve meses contrarreloj, lejos del año por el que apuestan cada vez más novios. Para que todo saliera redondo, Ana se apoyó en los consejos de sus dos hermanas mayores, “que ya están casadas”, y todo fue más llevadero. Por suerte, no tuvo que modificar nada de su idea inicial y su gran día estuvo a la altura de sus expectativas y pudo confirmar que la belleza de la Hacienda Villanueva del Pítamo, donde tuvo lugar la celebración, era aún más al caer el atardecer. “tenía claro que, al ser de noche y en octubre, quería un cóctel largo al aire libre y cena y barra libre en interior y esta hacienda tenía todos los espacios que necesitabamos a pocos minutos de Sevilla”, dice.

VER GALERÍA

- 15 tendencias en decoración que no faltan en las bodas con más estilo

Decoración con velas

El último punto para acertar venía de la mano de la decoración floral, para la que confiaron en Brunia Floral. “María es encantadora y con un gusto increíble. Quedamos varias veces en la hacienda para ver espacios y ver las diferentes posibilidades. Me encantan la velas y las flores muy coloridas y en esto se centró ella”, nos explica. Y así fue como consiguió un cóctel repleto de velas, incluso con la piscina iluminada y una combinación de mesas altas y bajas de bambú, junto a lámparas de ratán. “En el salón interior apostamos por un espectáculo de flores y velas haciendo la composición”, define.

VER GALERÍA

- Todas las ideas de iluminación de bodas que son un acierto seguro

Sin duda, las imágenes hablan por sí mismas de un día inolvidable. Una jornada de la que, tanto Ana como Santos, se llevan experiencias emocionantes y la pena de que no se vaya a volver a repetir. Por eso, nuestra protagonista concluye con unas sabias palabras: "el mejor consejo que puedo dar a futuros novios es que disfruten cada momento, que pasa muy rápido y que organicen todo, además de pensando en sus invitados, centrándose en lo que a ellos les gusta, que es lo más importante”. Porque la boda es, realmente, el día de los novios.